Rezultatul alegerilor parlamentare analizate de Péter Ferenc

Campania electorală a UDMR Mureş pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016 a fost coordonată de Péter Ferenc, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, care între timp ocupă şi funcţia de preşedinte interimar al UDMR Mureş, ca urmare a demisiei din această funcţie a lui Brassai Zsombor.

Cotidianul Zi de Zi i-a propus şefului de campanie al UDMR Mureş aceleaşi întrebări cu care primarii oraşelor mureşene au fost chestionaţi cu privire la scrutinul din 11 decembrie 2016.

Reporter: Cum apreciaţi prezenţa la vot în judeţul Mureş?

Péter Ferenc: Aş fi dorit ca prezenţa la vot să fie mult mai mare, aş fi dorit să fie mult peste procentul naţional. Putem să o catalogăm ca şi bună, chiar dacă eu cred că era necesar ca prezenţa la vot să fie mult mai mare. Dacă ne gândim la situaţia politică care s-a creat şi în judeţ, într-adevăr e cam aceeaşi situaţie ca şi cea de pe plan naţional. Pentru noi, pentru UDMR, într-adevăr a fost o mobilizare exemplară, putem să spunem că s-au prezentat într-adevăr cetăţenii la vot. Consider că cei care nu se prezintă la vot nici nu pot cere socoteală celor care îi reprezintă şi din această cauză de foarte multe ori am atras atenţia că cetăţeanul, alegătorul poate o singură dată să influenţeze prin votul lui în ce direcţie doreşte să meargă ţara, judeţul sau localitatea unde locuieşte. Consider că este o obligaţie cetăţenească să participăm la vot. Din păcate, vedem că este o tendinţă de scădere a prezenţei la vot. Totuşi, am speranţa că dacă reuşim să recâştigăm noi, politicienii, încrederea populaţiei, atunci această prezenţă la vot va creşte tot mai mult.

Reporter: Cum evaluaţi rezultatele alegerilor în localitatea dumneavoastră pentru partidul pe care l-aţi susţinut?

Péter Ferenc: Este un rezultat foarte bun, am reuşit să recâştigăm al doilea loc de senator, deci momentan avem doi senatori şi trei deputaţi. Consider că a fost o reuşită, într-adevăr a fost şi o muncă foarte serioasă în care s-au implicat toţi primarii, toţi consilierii judeţeni şi toţi consilierii locali. Mie îmi pare bine că după patru ani de zile am reuşit să recâştigăm acest post de senator şi acum putem să reprezentăm judeţul Mureş cu cinci parlamentari din partea UDMR.

A consemnat Alex TOTH