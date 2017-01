Lansare spectaculoasă. Baschet, cu împliniri și dezamăgiri

Marți a avut loc lansarea celei de-a 11-a cărți a omului de sport Aurel Rațiu. Fost sportiv, profesor, redactor sport la Radio Târgu-Mureș, Aurel Rațiu a lansat volumul „Baschetul mureșean de-a lungul anilor (1926-2016)”. După părerea majoritățiii celor prezenți la eveniment, a fost cea mai reușită apariție a autorului care a participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice de vară. Din toate punctele devedere. Reușita se bazează nu doar pentru modul în care Aurel Rațiu a reușit să ofere informații legate de istoria baschetului mureșean. Cititorii mai tineri, dar și cei trecuți de prima tinerețe, pot rememora sau afla în cele peste 150 de pagini ale cărții o mulțime de informații despre care cei mai mulți nu aveau cunoștință, dar pot urmări și imagini de arhivă sau actuale. Toate acestea cuprind 90 de ani de istorie, date care au necesitat o documentare minuțioasă. „Jumătate din această carte a fost realizată încă înainte de anul 1989. Mulți nu cunosc faptul că baschetul mureșean nu a început cu BC Mureș. Istoricul este unul mult mai bogat și începe în urmă cu 90 de ani, ani în care numeroși baschetbaliști mureșeni s-au aflat printre cei mai valoroși jucători din țară. Amănunte puteți urmări în rândurile realizate după muți ani de documentare. După 1989 am avut mai multe posibilități de informare, dar și oameni care m-au sprijinit pentru strângerea informațiilor, sau pentru imaginile imortalizate pe parcursul celor 90 de ani de baschet mureșean. Astfel, cartea lansată astăzi a necesitat multe modificări. Baschetul mureșean are un istoric aparte și am considerat că merita o atenție în plus. La Târgu-Mureș nu exista o structură sportivă sau o instituție fără echipă de baschet. Rezultatele au fost și ele pe măsură, dar puțină lume cunoaște faptul că orașul a dat în permanență valori în această disciplină, că au evoluat la echipe din orașul nostru, sau la altele. Cred că a meritat efortul și țin să mulțumesc tuturor colaboratorilor care m-au sprijinit pentru realizarea ei”, au fost cuvintele autorului.

Foste glorii și actuali, implicați în baschetul mureșean

La lansarea care a avut loc în spațiul Bibliotecii Județene Mureș au participat foști jucători și tehnicieni, foști și actuali conducători ai clubului mureșean care încă deține statutul de „purtător de drapel”. Printre invitați s-au aflat fostul și actualul președinte de la BC Mureș, Szalkay Jozsef și Cornel Lungu, foști jucători ai echipei și antrenorii actuali, Szászgáspár Barnabás și George Trif, precum și Vlad Pora, fost jucător care pregătește acum copiii de la noul club BC Gladius. Prezentatorul evenimentului a fost tot un fost om de sport, Tarfin Todea, fost director al Muzeului Județean Mureș, ulterior sufletul rubricii Sport din cadrul Radio Târgu-Mureș, unde a activat timp de 25 de ani și Aurel Rațiu. „Fostul meu coleg de la Radio Târgu-Mureș și prietenul Aurel Rațiu este unul dintre autorii prolifici în ceea ce privesc publicațiile pe teme sportive. Este un profesionist desăvârșit, iar despre noua publicație pot să spun că este un adevărat document. Aurel Rațiu a urcat de nenumărate ori treptele acestei biblioteci pentru a se documenta, pentru a oferi informații corecte cititorilo. Cartea ste o adevărată radiografie a baschetului mureșean și totodată cea mai reușită publicație din punct de vedere al graficii, prezintă evenimentele cele mai importante într-o istorie zbuciumată a baschetului mureșean”, a fost prezentarea lui Tarfin Todea.

Unii au făcut istorie, alții intră în istorie

Gazda evenimentului, directoul Bibliotecii Județene Mureș Monica Avram și-a exprimat la rândul ei satisfacția pentru onoarea de a găzdui primul eveniment din anul 2017. „Pentru noi este prima activitate găzduită în acest an și ne simțim onorați pentru că am fost solicitați. Am acceptat cu mare plăcere să găzduim evenimentul și vreau să specific faptul că biblioteca noastră deține arhive care cuprind publicațiile din activitatea sportivă mureșeană de-a lungul timpului. Așa cum am sigilat în 2013 Capsula timpului aflată în această încăpere, toate publicațiile și obiectele donate introduse în această capsulă, indiferent că pot fi accesate sau nu peste aproape o sută de ani, cum ar fi cazul unor DVD-uri, vor avea valoare atunci când va fi deschisă în 2123”, au fost cuvintele lui Monica Avram.

În continuare, au luat cuvântul câțiva dintre jucătorii care au făcut istorie pentru baschetul mureșean în urmă cu mai multe decenii. Majoritatea dintre aceștia, componenți ai echipelor mureșene sau transferați la alte cluburi din țară care au luptat pentru medalii, au subliniat faptul că în zilele noastre sportul nu se mai practică din pasiune, totul se rezumă numai la bani. „Eram în echipe care se băteau pentru medalii, făceam parte din echipele naționale de juniori sau seniori, dar ne bucuram dacă primeam cât de puțin, jucam și pentru o jumătate de lămâie”; „Când jucam noi baschet, deși aveam rezultate, jucam din dragoste pentru baschet, nu pentru bani, jucam pentru oraș și pentru plăcerea noastră. Atunci majoritatea eram de aici, acum ne orientăm pentru jucători străini, indiferent de disciplină”, au fost câteva dintre cele mai elocvente cuvinte exprimate de către cei care au activat sau au contribuit de-a lungul timpului la succesle echipelor mureșene.

„Dacă nu se iau măsuri, putem trage clopotele actualei echipe”

Un scurt dar foarte profund discurs a avut fostul președinte al „tigrilor” de la BC Mureș, Szalkay Jozsef. „Nu consider că sunt una dintre persoanele cele mai indicate să dau declarați la un asemenea eveniment. Sunt prezenți jucători și antrenori care pot să spună mai multe, care au mai multă legitimitate să vorbească despre baschetul mureșean. Eu am fost numit președinte al clubului în anul 2007, dar nu pentru trecutul meu baschetbalistic, ci mai degrabă pentru poziția în care mă aflam, ca director de bancă, cu relații și iubitor de baschet. Am reușit să obținem totuși ceva performanțe. Dacă nu au fost ca cele din ultimii ani, nu am avut nici problemele financiare din prezent. Chiar dacă este trist, putem afirma că dacă în una sau două săptămâni nu se iau măsuri urgente pentru redresare a echipei actuale, putem să „tragem clopotele” la un sport care a fost adus și încă este purtătorul de drapel în sportul mureșean”, au fost cuvintele fostului președinte al „tigrilor”.

Remarca a fost făcută înainte ca echipa să susțină partida din etapa a IV-a din faza a doua a grupei K din FIBA Europe Cup, când conducerea echipei mureșene este amenințată de unii dintre jucători că nu vor intra pe teren, motivul fiind restanțele salariale.

Imaginea reprezentativă: tristețea învinsei și lipsa entuziasmului

Problema financiară lovește dealtfel în continuare sportul. Mondial în general, românesc în special, mureșean în mod expres. Fiind vorba despre baschet, este oarecum reprezentativă și explicată poza de pe coperta cărții. În prim plan se află Martinic și Gajovic, care au în față drapelul statului Muntenegru. Poza a fost făcută după ultimul meci din finală de către fotograful clubului, Toth Csaba. Chipurile de pe fețele jucătorilor sunt triste pentru o vicecampioană. Autorul Aurel Rațiu a oferit explicația, dar subiectul a fost dezbătut deseori. Într-adevăr, întotdeauna o echipă învinsă într-o finală este mai dezamăgită decât ocupanta locului 3. Aceasta din urmă încheie competiția cu victoria din finala mică, chiar dacă aveau înainte dezamăgirea ratării unei calificări în finală. Explicația drapelului nu mai trebuie oferită, o găsiți în rândurile de mai sus.