Noi proiecte de cercetare câștigate de UMF Târgu-Mureș

Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Târgu-Mureș a anunțat pe site-ul propriu câștigarea a trei noi proiecte de cercetare în cadrul competiției PNCDIII – P2 – Proiecte experimentale demonstrative. Valoarea totală a bugetului acestor proiecte de cercetare este de peste 1,7 milioane de lei și se vor derula în cadrul Centrului de Cercetări Avansate Medicale și Farmaceutice

Astfel, cele trei noi proiecte câștigate sunt: „Dezvoltarea și validarea unui sistem de laborator de înaltă eficiență pentru testarea de noi terapii împotriva infarctului miocardic”, directorul de proiect fiind Alexandru Șchiopu; „Metodă rapidă high resolution melting multiplex pentru analiza mutațiilor genelor FLT3, NPM1 și DNMT3A în leucemia acută mieloidă”, directorul de proiect fiind Claudia Bănescu;

„Dezvoltarea unui model experimental de predicţie genetică microarray multiplex ca instrument în determinarea profilului de risc genetic pentru boala coronariană aterosclerotică în populația românească”, directorul de proiect fiind Minodora Dobreanu. Potrivit UMF Târgu-Mureș, la aceeași competiție, Universitata a câștigat, în calitate de partener (coordonator: Universitatea „Petru Maior”), proiectul „Tehnologie optimizată de anodizare electrochimică pentru dezvoltarea acoperirilor nanostructurate pe baza de TiO2 pe suprafețele complexe ale implanturilor biomedicale”, directorul de proiect fiind Gabriela Strnad.

Un an generos din punct de vedere al ofertei de finanţare

Rectorul UMF Târgu-Mureş, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, a declarat, la sfârșitul anului 2016, într-o conferință de presă prilejuită de lansarea a două proiecte revoluționare de cercetare, că anul 2016 a fost unul cât se poate de reușit în privința depunerii și aprobării de proiecte de cercetare. Dacă în anul 2015 au fost depuse trei proiecte de cercetare, în 2016 s-au depus 32 de proiecte.

„Ne-am asumat, mai ales la începutul acestui mandat, o punere pe prim plan a activităţii ştiinţifice în Universitate, identificând punctele slabe şi puntele bune pe care le avem. În acest moment, aş spune că punctul forte este Centrul Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice. Prin prisma Strategiei de Dezvoltare a Universităţii am decis, la sfârşitul anului trecut, că tot ceea ce însemană proiect de cerectare să treacă prin acest Centru. Am încurajat depunerea de proiecte pentru că anul 2016 a fost un an generos din punct de vedere al ofertei de finanţare prin ANCS. Dacă în 2015 am avut, la nivelul Universității, un număr inacceptabil de proiecte depuse în aceste competiţii, trei, şi din cauză că în 2015 nu au fost competiţii deschise, anul acesta am avut un număr spectaculos de proiecte depuse. Din evidenţele mele sunt 32 de proiecte depuse de către cadrele didactice şi cercetătorii din Universitate, care s-au adăugat unor proiecte mai complexe. Până în acest moment (n. red. – decembrie 2016), avem aprobate 10 mari proiecte. Aşteptăm deciziile pentru alte proiecte, trei dintre ele cu valoare foarte mare, proiecte complexe de cercetare de frontieră. Acestea ne dau speranţa că Centrul va ajunge foarte curând să funcţioneze cu maximă eficienţă, atrăgând oameni din afară, precum şi din interiorul Universităţii”, declara prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.