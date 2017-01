FOTO: Peisaje cu mâzgă și mașini

După două zile de ger uscat, ieri a venit ninsoarea. De la ora 15.00 până la 17.00, am făcut o plimbare cu colegul Atti cu mașina prin oraș. Am plecat din centru, am trecut prin 7 noiembrie, Cornișa, înapoi în centru, apoi am luat-o spre Tudor. La întoarcere am urcat pe Ștefan cel Mare și am mai dat o tură prin 7 noiembrie. La 16.30 ne-am întâlnit cu două mașini cu lame care curățau carosabilul, în dreptul Pieței Republicii. Până atunci, deși încet se circula destul de ok. Se mai aluneca, am văzut și o mașina care a derapat un pic într-un sens giratoriu și din când în când mai vedeam câte un om care curăța zăpada de pe trotuar. După ora 16.00 traficul s-a îngreunat și de la Piața Rebublicii, am făcut 10 minute până la Catedrala Mare, de unde am mai făcut 8 minute până la Palatul Culturii.