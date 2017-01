INTERVIU. Dorin Oltean, generalul care îşi dedică succesul „eroilor anonimi”

Avansat la gradul de general de brigadă la data de 1 decembrie 2016, cu ocazia Zilei Naţionale a României, inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş, dr. ing. Dorin Oltean, a transmis mulţumiri, prin intermediul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi, tuturor colegilor alături de care a derulat misiuni de salvare în decursul carierei sale, şi a mărturisit că dedică gradul acordat de preşedintele României, Klaus Iohannis, echipei alături de care şi-a desfăşurat activitatea din 1993 încoace.

În decursul interviului, generalul de brigadă dr. ing. Dorin Oltean a pus accentul de mai multe ori pe cuvântul „echipă” şi s-a declarat mândru de colectivul pe care îl conduce, despre care a afirmat că este alcătuit din numeroşi „eroi anonimi care nu ezită în cazul în care se pune problema să se jertfească pentru salvarea semenilor lor.” Afirmaţia inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş este pe deplin acoperită de prezenţa recentă în spaţiul mediatic naţional a unor fotografii cu „salvatori cu cagulă”, respectiv pompieri mureşeni aflaţi în misiuni de deszăpezire în nămeţii din judeţele Buzău şi Constanţa.

Reporter: Pentru început, vă rog să punctaţi principalele repere ale evoluţiei dumneavoastră profesionale.

General de brigadă dr. ing. Dorin Oltean: CV-ul meu este un document care e pus la dispoziţia tuturor celor interesaţi. Pe scurt, din punct de vedere al carierei militare, sunt absolvent al Academiei de Poliţie – Facultatea de Pompieri, promoţia 1993. În 1992 am fost avansat la gradul de locotenent. Provin din cadrul acestei structuri, în perioada 1982-1983 am satisfăcut stagiul militar în cadrul Grupului de Pompieri al Judeţului Mureş, o perioadă de 20 de luni. Ulterior, mi-am desfăşurat activitatea ca pompier civil până în anul 1989, când am fost declarat admis la Şcoala de ofiţeri activi a Ministerului de Interne. Din 1992, după ce am fost avansat la gradul de locotenent, am absolvit în 1993 Facultatea de Pompieri, am fost repartizat la Bucureşti unde în două luni de la repartiţie am fost numit comandant de subunitate, la Compania a 10-a, timp de doi ani. Apoi am fost promovat şef de Stat Major la Batalionul 2 de Pompieri până în anul 2001, când am fost promovat, în urma unui examen, în funcţia de comandant de Batalion, după care în 2003 am ajuns comandantul Batalionului 3, iar în 2005 am înfiinţat Grupul Special de Salvatori, unitate etalon, singura unitate specializată din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, pe care am condus-o până în anul 2011, când am fost declarat admis la examen şi numit inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş. Sigur că în decursul acestei cariere militare am avut foarte multe satisfacţii, am avut două avansări înainte de termen, iar la data de 1 decembrie 2016 am fost avansat la gradul de general de brigadă.

Reporter: Revenind la începutul carierei dumneavoastră, ce v-a atras înspre profesia de pompier?

General de brigadă dr. ing. Dorin Oltean: În familia mea, fratele meu a fost subofiţer la Grupul de Pompieri Mureş şi ulterior la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. Satisfăcând stagiul militar la pompieri, am îndrăgit această armă şi am considerat că pot să îmi aduc aportul la salvarea de vieţi omeneşti şi bunuri materiale. Consider că a fost un vis pe care mi l-am realizat şi mă bucur că am reuşit să îmi aduc aportul la modernizarea acestui sistem. Totodată, am încercat să facem tot ce este omeneşte posibil pentru a veni în sprijinul cetăţenilor. Sunt convins că încă avem foarte multe lucruri de făcut, sunt conştient de faptul că trăim de pe urma contribuţiei cetăţenilor şi trebuie să le asigurăm servicii de calitate. Cetăţenii trebuie să aibă în noi o garanţie, trebuie să vadă în noi o siguranţă şi sunt convins că împreună cu colegii mei vom reuşi să facem tot ce depinde de noi pentru a nu dezamăgi cetăţenii. Este o onoare pentru mine obţinerea acestui grad, este rezultatul muncii în echipă care zic eu a dat roade. Sigur că în decursul carierei am participat şi am condus mii de intervenţii, printre cele mai reprezentative fiind incendiul de la Maternitatea Giuleşti. Am avut şi salvări de persoane din medii ostile, cum a fost cea de la Sinteşti. Toate aceste rezultate au fost rodul unei munci în echipă în care am reuşit să ne mobilizăm să facem tot ce depinde de noi să salvăm vieţi şi bunurile materiale ale cetăţenilor. Sunt onorat că fac parte din această tagmă a pompierilor, a salvatorilor, am găsit un colectiv extraordinar la Inspectoratul Mureş şi sunt convins că împreună încă avem foarte multe lucruri de realizat în ceea ce priveşte protecţia persoanelor şi salvarea vieţilor şi a bunurilor materiale ale acestora.

Reporter: În ce mod a decurs ceremonia de la Palatul Cotroceni?

General de brigadă dr. ing. Dorin Oltean: După cum se ştie, ceremonia e avansare la gradul de general, respectiv chestor, se face prin decret prezidenţial şi în general cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României. Şi de această dată, pe data de 1 decembrie 2016, la ora 16.00, am fost prezenţi la Palatul Cotroceni unde domnul preşedinte Iohannis ne-a avansat la gradele de generali, respectiv de chestori. Am fost onorat să fac parte din categoria acestor colegi care au fost avansaţi la gradul de general sau chestor. Momentul în care ajungi să fi avansat la gradul de general este un moment unic în viaţă. Sunt convins că fiecare ofiţer de carieră îşi doreşte să ajungă la acest moment deosebit în viaţă şi îi doresc fiecărui coleg, fiecărui ofiţer, să ajungă să trăiască acest moment deosebit de a fi avansat la gradul de general. Este un moment unic, este o încununare a unei munci de o viaţă, a unei munci în echipă, a unei munci care într-adevăr scoate în evidenţă rezultatul. Dedic acest grad tuturor colegilor din toate locurile de muncă în care mi-am desfăşurat activitatea, pentru că fără aportul lor eu nu aş fi ajuns unde sunt în momentul de faţă, iar din nou s-a demonstrat că de fapt cheia succesului îl reprezintă lucrul în echipă.

Reporter: Ce s-a schimbat în activitatea dumneavoastră după avansarea la gradul de general de brigadă?

General de brigadă dr. ing. Dorin Oltean: Nimic mai mult decât apariţia unei stele pe umăr. Mă onorează, dar în acelaşi timp mă şi responsabilizează şi sunt convins că aşteptările sunt şi mai mari odată cu avansarea la gradul de general. Trebuie să facem tot ceea ce depinde de noi să îmbunătăţim atât sistemul, să reducem timpul de răspuns şi după cum spuneam să asigurăm o protecţie cât mai bună cetăţenilor în ceea ce priveşte probleme legate de activitatea noastră, ca Inspectorat pentru Situaţii de Urgenţă, care s-a modernizat în decursul anilor. Dacă până acum câţiva ani pompierii desfăşurau activităţi numai pentru localizarea şi lichidarea incendiilor şi intervenţii la inundaţii, iată că în zilele noastre, în proporţie de 90% activităţile sunt concentrate pe parte medicală, şi aici mă refer la partea de SMURD, intervenţii care nu fac altceva decât să vină în sprijinul cetăţenilor şi rezultatele sunt pe măsură.

Reporter: Detaliaţi, vă rog.

General de brigadă dr. ing. Dorin Oltean: Suntem judeţul cu cele mai multe intervenţii după municipiul Bucureşti. Mă refer aici la tot ce înseamnă intervenţii, atât intervenţii SMURD cât şi celelalte categorii de intervenţii. La sfârşitul anului 2016 avem aproape 20.000 de intervenţii, cu mult peste media pe ţară. Următorul judeţ este la 15-16.000 de intervenţii. Timpul de răspuns este foarte bun şi vom continua să identificăm soluţii pentru reducerea timpului de răspuns. Am încercat să înfiinţăm puncte de lucru SMURD în fiecare an. În 2016 s-a realizat şi una din ideile şi gândurile pe care le-am avut în planul meu managerial pe termen mediu şi lung, şi anume înfiinţarea unui punct de lucru la Sovata. De la sosirea mea la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş, când aveam 9 echipaje de prim ajutor, în momentul de faţă avem 14 asemenea echipaje de prim ajutor. Asta înseamnă enorm pentru populaţie, înseamnă un timp de răspuns mediu cu mult mai mic faţă de cel din anul 2011. În afara acestor puncte SMURD am mai înfiinţat puncte de lucru, şi aici mă refer la Râciu, Deda, Luduş, Sovata şi sper să nu ne oprim aici pentru că încă e loc de mai bine şi încă sunt locuri identificate pe hartă care ar necesita înfiinţarea de noi puncte de lucru, pentru reducerea timpului de răspuns.

Reporter: Lucru care depinde şi de voinţa primarilor şi Consiliilor Locale din zonele respective. De exemplu, nu toţi primarii din zona Luduşului au fost de acord cu înfiinţarea unui punct de lucru. Sau dacă au fost de acord, au spus că nu se poate…

General de brigadă dr. ing. Dorin Oltean: Aşa este. La sosirea mea în Inspectorat am deschis harta şi am constatat că există mai multe zone descoperite, în care se putea ajunge în aproximativ o oră din momentul în care se apela la Dispeceratul Integrat de Urgenţă 112. După acest principiu, am început o campanie activă de discuţii cu primarii din zonele respective şi cu o singură excepţie am găsit peste tot înţelegere şi împreună cu autorităţile publice locale s-au identificat soluţii – mă refer aici la spaţii de cazare pentru echipajele noastre şi pentru echipajele SMURD. Spuneam că am întâlnit o singură excepţie, este vorba de Bălăuşeri unde încă nutresc speranţa că în 2017 vom găsi soluţii pentru a deschide un punct de lucru, întrucât e vorba de o răscruce de drumuri, la jumătatea distanţei dintre Târgu-Mureş şi Sighişoara, respectiv între Sovata şi Târnăveni. În rest, am găsit înţelegere. Sigur, nu a fost uşor să conving edilii, primarii, de necesitatea înfiinţării acestor puncte de lucru sau echipaje SMURD, în condiţiile în care nu au fost puţini primarii care nu erau de acord cu înfiinţarea acestor echipaje SMURD sau puncte de lucru. Mă bucur că am reuşit să îi conving. Spuneaţi de situaţii în care nu toţi primarii erau de acord cu înfiinţarea acestor puncte de lucru sau echipaje SMURD, un exemplu în acest sens fiind şi Luduş. Nu mai târziu decât mâine (joi, 12 ianuarie – n.a.) am o întâlnire cu primarii din zona oraşului Luduş pentru a discuta din nou problema şi a pune pe tapet pentru primarii din cinci localităţi care nu au fost în prima fază să facă parte din această asociaţie constituită în zona oraşului Luduş. Chiar şi fără aceşti cinci primari punctul de lucru de la Luduş funcţionează foarte bine de peste un an de zile şi nu face decât să mă bucure să văd rezultate deosebite în acest sens. Sunt convins că vom găsi soluţii pe viitor pentru înfiinţarea de noi puncte de lucru, un exemplu, dar nu singurul, fiind localitatea Bălăuşeri, în aşa fel încât şi la finele anului 2017, când tragem linie şi facem bilanţul, să spunem că pe harta judeţului a mai apărut un punct, un loc de unde colegii noştri pot să intervină cât mai repede posibil pentru a veni în sprijinul cetăţenilor şi a problemelor cu care se confruntă din punctul de vedere al situaţiilor de urgenţă.

Reporter: Acum câţiva ani, dr. Raed Arafat a fost întrebat într-un interviu dacă are hobby-uri cum ar fi colecţionarea timbrelor sau altele şi răspunsul a fost că singura sa pasiune este medicina de urgenţă. Cum e în cazul dumneavoastră? Cum se deconectează omul Dorin Oltean la finalul unei zile de muncă – şi majoritatea zilelor sunt aşa, să recunoaştem – epuizantă şi extrem de solicitantă?

General de brigadă dr. ing. Dorin Oltean: Finalul zilei agitate se termină la ora 24. Activităţile niciodată nu se termină prin plecarea de la serviciu. Sunt un familist convins şi orele pe care le am la dispoziţie, puţine cum sunt, le petrec împreună cu familia. Printre telefoane şi staţii, încercând să îmbin utilul cu plăcutul. Încerc să recuperez din orele petrecute la serviciu din preţiosul timp pe care trebuie să îl acord familiei. Este aproape imposibil să recuperez acest timp, dar atunci când am posibilitatea încerc să stau cât mai mult în familie şi să îi sprijin, să îi susţin şi să îi încurajez în special pe copii pentru a-şi urma destinul şi cursul vieţii.

A consemnat Alex TOTH