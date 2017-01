Aproximativ 60 de studenți mediciniști din țară, așteptați la Târgu-Mureș

O nouă ediție a îndrăgitului program pentru studenții mediciniști TransMed va avea loc în perioada 18-24 martie, la Târgu-Mureș. Liga Studenților din cadrul Universității de Medicină și Farmacie (UMF) Târgu-Mureș anunță că în data de 19 ianuarie vor începe înscrierile la acest program, în centrul universitar Târgu-Mureș fiind așteptați aproximativ 60 de tineri. Ultima zi de înscrieri este 21 ianuarie.

Studenții mediciniști pot aplica la următoarele specializări în cadrul acestui program: medicină generală: secția română, engleză și franceză; asistență medicală generală; nutriție și dietetică; balneofiziokinetoterapie. Programul TransMed presupune schimbul de studenţi aparţinând anilor II-VI între diverse universităţi din ţară, pe durată unei săptămâni. Tinerii vor participa la stagii, lucrări practice şi cursuri într-un alt mediu universitar, unul care le permite viitorilor medici să dobândească experienţe noi, să socializeze şi să cunoască locuri noi. Scopul acestui program este de a crea o legătură între facultăţile de medicină din ţară, dar şi a se realiza un schimb de experienţă între studenţi. În plus, studenţii au ocazia unei experienţe personale într-un alt mediu universitar, pot să lege prietenii, să ia contact cu grupuri noi, cu alte metode de predare și să viziteze alte oraşe. Se poate opta pentru următoarele centre universitare: Bucureşti, Braşov Craiova, Galaţi , Iaşi , Cluj, Timişoara, Oradea, Sibiu şi Chişinău.

„Programul TransMed se derulează de două ori pe an, pe durata unei săptămâni, toamna și primăvara, și implică mai multe centre universitare din țară, printre care amintim: Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi şi Chişinău. Celor aproximativ 60 de studenți care vor veni în centrul nostru universitar le punem la dispoziție cursuri, stagii și lucrări practice, dar și activități sociale. Liga Studenților le va prezenta studenților centrul nostru universitar, Centrul de Simulare și Abilități Practice, Centrul SMURD etc. Majoritatea studenților care vin la Târgu-Mureș sunt din Iași, Cluj-Napoca, București, dar și din alte centre universitare din țară. Anul trecut, când eram voluntar, am avut studenți care s-au aflat pentru a doua sau a treia oară la Târgu-Mureș, pentru că s-au simțit foarte bine aici”, a declarat Andreea Adelina Dinu, coordonatorul programului TransMed.