Executivul târgumureșean propune modificarea redevențelor concesiunilor

În prima ședință ordinară din 2017, consilierii locali sunt chemați să aprobe noile redevențe aferente contractelor de concesiune care vor fi încheiate în 2017. Acestea vor fi calculate în baza fișelor de evaluare care stabilesc pentru zona A: 127 euro/mp, pentru zona B: 64 euro/mp iar pentru zona C şi D: 37 euro/mp.

Potrivit expunerii de motive care însoțește proiectul de hotărâre, în 22 decembrie anul trecut au fost reevaluate de către evaluatorul instituției. Noile evaluări cuprinse în fișe sunt pentru zona A: 127 euro/mp, pentru zona B: 64 euro/mp iar pentru zona C şi D: 37 euro/mp, diferenţele rezultând din fluctuaţiile cursului valutar. Până la această dată, fişele de evaluare ce stau la baza calculării redevențelor aferente contractelor de concesiune sunt: pentru zona A: 126 euro/mp, pentru zona B: 62 euro/mp iar pentru zona C şi D: 34 euro/mp.

Valoarea redevențelor, se mai precizează în proiect, se va calcula împărţind valoarea de piată a terenurilor stabilită prin fişele de evaluare amintite mai sus la 10 pentru societăţile care obţin profit sau la 15 pentru persoanele care nu obţin profit în urma concesiunii. Astfel, pentru societăţile care obţin profit redevenţa va fi, dacă proiectul va fi aprobat: în zona A: 12,7 euro/mp/an; în zona B: 6,4 euro/mp/an;în zona C: 3,7 euro/mp/an. Pentru persoanele care nu obţin profit redevenţa propusă să fie aprobată este: în zona A: 8,47 euro/mp/an; în zona B: 4,27 euro/mp/an; în zona C: 2,47 euro/mp/an.

“Prin HCL nr. 338/2015 s-a aprobat actualizarea redevenţelor aferente contractelor de concesiune încheiate începand cu anul 2016 (acestea rămânând neschimbate pentru anul 2016), urmând ca pentru fiecare an să fie supuse aprobării Consiliului Local noile Fişe de evaluare. Acest lucru ne va permite să menținem redevența cât mai aproape de prețul pietei și să o putem actualiza la toate contractele încheiate într-un an de zile cu același procent de creștere”, se mai arată în expunerea de motive întocmită de Serviciul Concesiuni, Închirireri, Vânzări și Respectarea Disciplinei Contractuale din cadrul Direcției Economice, condus de șef serviciu Alina Damian.

De la actualizarea redevenţelor fac excepție acele acte adiţionale de transfer încheiate în baza unei proceduri succesorale (certificate de moştenitori).

În proiectul de hotărâre se mai precizează că: “Pentru alte solicitări de concesiune de imobile, valoarea redevenţei se va calcula în baza fişelor de evaluare întocmite individual şi luându-se în considerare finalitatea investiţiei (profit / nonprofit)”.

