Antonio Tajani a fost ales Preşedinte al Parlamentului European

Antonio Tajani (PPE, Italia) a fost ales Preşedinte al Parlamentului European, pentru un mandat de doi ani şi jumătate, în urma votului deputaţilor reuniţi în cadrul sesiunii plenare la Strasbourg marţi, 17 ianuarie, se arată într-un comunicat remis redacției Zi de Zi de Biroul de Presă al Parlamentului European în România.

Au avut loc patru tururi de alegeri, întrucât niciunul dintre candidaţi nu a obținut majoritatea absolută a voturilor exprimate în primele trei tururi organizate pe parcursul zilei de marți. La cel de-al patrulea tur au participat Antonio Tajani (PPE, Italia) şi Gianni Pittella (S&D, Italia), cei doi fiind candidaţii cel mai bine clasaţi în cel de-al treilea tur. Au fost exprimate 713 voturi, dintre care 633 valide. Antonio Tajani a obţinut 351 voturi iar Gianni Pittella 282.

La primele trei tururi au participat şase candidaţi, care au susţinut, înaintea primului tur, intervenţii în plen, disponibile în format video la link-urile de mai jos:

Laurentiu Rebega (ENF, RO)

Jean Lambert (Verzi/ALE, UK)

Eleonora Forenza (GUE/NLG, IT)

Helga Stevens (ECR, BE)

Gianni Pittella (S&D, IT)

Antonio Tajani (PPE, IT)

În primele trei tururi s-au înregistrat următoarele rezultate:

Tur 1 Tur 2 Tur 3

Antonio Tajani (PPE, IT) 274 287 291

Gianni Pittella (S&D, IT) 183 200 199

Helga Stevens (ECR, BE) 77 66 58

Jean Lambert (Verzi/ALE, UK) 56 51 53

Eleonora Forenza (GUE/NGL) 50 42 45

Laurentiu Rebega (ENF, RO) 43 45 44

VOTURI VALIDE 683 691 690

VOTURI EXPRIMATE 718 725 719

Alegerile continuă miercuri, 20 ianuarie cu alegerea vicepreședinților (14) şi a chestorilor (5), conform programului sesiunii plenare. De asemenea, se va supune la vot noua componenţă a comisiilor din cadrul Parlamentului European. Secţiunea,,Comunicate de presă” şi conturile de Twitter @Europarl_EN şi @EuroparlPress vor fi actualizate constant cu toate rezultatele parţiale sau finale din cadrul procedurilor de alegeri.

Sursa foto: contul de Twitter/Antonio_Tajani