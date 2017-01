Zoltan Prosszer, noul președinte al CA al Romcab SA. Provocări imediate

Producătorul de cabluri Romcab SA Tîrgu Mureș are din această săptămână un nou Consiliu de Administrație și un nou președinte în persoana omului de afaceri mureșean Zoltan Prosszer. Mandatul începe sub auspicii interesante, compania fiind subiectul mai multor materiale de presă legate de datorii, al unor analize ale companiilor de brokeraj și nu numai și al unui comunicat al Bursei de Valori București emis în această seară.

Zoltan Prosszer este, începând din 16 ianuarie 2016, noul președinte al Consiliului de Administrație al SC Romcab SA Tîrgu Mureș, se arată într-un raport remis de companie Bursei de Valori București în 17 ianuarie. Din noul Consiliu de Administrație, numit pentru un mandat de 2 ani, vor mai face parte cetățeanul austriac Werner Kraftl și Anca Ioan, din București, potrivit Hotărârii Nr. 1 a Adunării Generale a Acționarilor Ordinare.

Fiecare membru al CA va primi o remunerație lunară fixă în cuantum de 7000 de euro brut.

Hotărârea mai prevede la articolul 3 aprobarea realizării de asigurări(i) de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație la un cuantum de 160.000 euro/persoană și încheierea acesteia (acestora) de către societate pentru administratorii săi.

În final se mai precizează că data de înregistrare prin care se vor identifica acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale va fi 02.02.2017 și ”ex date” va fi 01.02.2017.

Problema datoriilor

Romcab a făcut în ultimele zile obiectul unor materiale de presă în care se arătau că societatea târgumureșeană a avut 79 de incidente de plăți în ultimele trei luni.

Compania a fost analizată după ce la sfârșitul anului trecut a convocat Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară pentru data de 31 ianuarie, convocator în care pe ordinea de zi apare: (1) Aprobarea de principiu a unui program de emisiuni de titluri de valoare denominate în EUR, organizat de Banca Investec Bank plc, în calitate de aranjor principal și exclusiv al programului de emisiune obligațiuni, în valoare de maxim 200.000.000 EUR (algoritm: 5*EBITDA ultimelor situații financiare), cu o scadență între minim 3 și maxim 10 ani, cu o rată a dobânzii anuale de maxim 9,99 % pe an. În baza acestui program de emisiune se vor putea emite titluri de valoare, în aceleași condiții și cu aceiași termeni ce pot face obiectul admiterii la tranzacționare pe bursele din Statele Membre UE; (2) Alternativ, aprobarea de principiu a accesării de către Romcab SA a unui împrumut în valoare de maxim 200.000.000 EUR (algoritm: 5*EBITDA ultimelor situații financiare), cu o scadență între minim 3 și maxim 10 ani, cu o rată a dobânzii anuale de maxim 9,99 % pe an; (3) Aprobarea utilizării sumelor obținute pentru rambursarea datoriilor existente în acest moment în companie, respectiv pentru asigurarea capitalului de lucru necesar în vederea susținerii planului de afaceri strategic al companiei.

Legat de Romcab, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a remis astăzi un comunicat prin care amintește companiilor listate că au obligații speciale față de investitori pe piața de capital.

“Am constatat necesitatea unei reactii ordonate, transparente si accesibile fiecarei persoane interesate, din partea societatii Romcab, ca un raspuns adecvat la situatia care face, in prezent, obiectul atentiei publice. In acest context, sustinem si pozitia investitorilor exprimata, spre exemplu, de catre Investors Club Bucuresti, unul dintre partenerii BVB in imbunatatirea culturii pietei de capital”, se precizează în comunicatul BVB, care poate fi citit integral aici Comunicat Romcab.

Până la această oră, Romcab nu a răspuns comunicatului BVB.

Romcab SA este deținută majoritar de Sadalbari SRL, cu o deținere de 69 % din capitalul social. (L.V.)

Foto: romcab.ro