O nouă oportunitate pentru tineri

Echipa JCI Târgu-Mureș organizează marți, 31 ianuarie, la ora 19.00, în Backstage, întâlnirea lunară Edu Club. Potrivit organizatorilor, atelierele se adresează tinerilor care doresc să se dezvolte. În cadrul acestora, au loc proiecții de documentare și se vor citi cărți pe diferite teme, de la economie, politică, psihologie, istorie și până la științe ale naturii, în funcție de preferințele grupului. „La sfârșitul anului trecut, participanți Edu Club au primit provocări interesante de lectură pentru prima lună din 2017! Pe data de 31 ianuarie ne întâlnim pentru a viziona, după cum obișnuim, un documentar și pentru a concura la Quizul Edu Club, și pentru discuta despre cărțile citite și provocările noastre. Dacă vrei să te dezvolți personal prin muncă individuală și vrei să faci parte dintr-un grup care apreciază aceleași valori te așteptăm și pe tine la Edu Club. Echipa JCI Târgu-Mureș te invită la întâlnirile lunare EduClub”, au precizat reprezentanții JCI Târgu-Mureș.