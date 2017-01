FOTO: Villalva Briones Emanuela Șerbănați : ”Bulgărele de diamant” din Reghin

Are doar nouă ani, dar deja reprezintă o certitudine în ceea ce privește arta interpretativă la pian, lucru confirmat de multitudinea de concursuri la care a participat și unde a atras atenția specialiștilor. Este vorba de Ema, Villalva Briones Emanuela Șerbănați pe numele ei întreg, elevă în clasa a doua la Gimnaziul ”Augustin Maior” din Reghin, care se anunță încă de la o vârstă fragedă un talent excepțional, chiar un copil minune am putea spune.

Muzica și-a făcut simțită prezența în viața micuței Ema încă din primii ani de viață, acasă, apoi la biserică, suntele și muzica au produs un efect magic asupra fetiței încă de la primii ei pasi. ”Ema cânta cu vocea de mică, de la vârsta de trei, patru ani, împreună cu tatăl ei, care avea la rândul lui un talent deosebit, și am fost foarte atenți să vedem dacă și ea moștenește acest talent al tatălui. Cânta prin casă, la baie în special, de mică a ajuns să cunoască multe piese religioase pe care le fredona, lucru care îi plăcea foarte mult. Îi plăcea să le asculte după care le cânta și ea prin casă. Plus că avea și o memorie foarte bună, de mică am remarcat acest lucru la Ema. La vârsta de cinci ani a ajuns să citească foarte bine, putea să citească foarte lejer din partituri și cânta”, povestește Martha Marlene, mama Emei. Pasiunea pentru muzică gata descoperită, trebuia cumva pusă în valoare, pasul spre Școala de Muzică fiind unul firesc, dat fiind că și sora mai mare a Emei, Nicole Olivia are la activ ani buni de studiu al pianului. ”Noi frecventăm aceeași biserică ca și familia Șerbănați. Pe Ema o știu de când a venit prima oară la biserică, când avea doar șase săptămâni. Pe parcursul timpului a început să conștientizeze muzica, suntele din jurul ei. Am observat că tot mă urmărea. Eu la biserică mă ocupam cu muzica, la fel ca și în prezent, eu acompaniez, eu dirijez corul, și Ema tot timpul mă urmărea cu privirea. A crescut, umbla în picioare și continua să mă urmărească cu privirea. Am chemat-o la mine dar ea nu îndrăznea să vină, cu toate că ea era foarte atentă la toate activitățile mele muzicale. Eu m-am ocupat și de un segment de la copii de la biserică, în special cei mai mici, și așa am reușit să o cunosc mai bine. Acolo la biserică i-am auzit vocea, și mi-am dat seama că există talent la ea. În aceea vreme eram profesoara de pian a sorei mai mari a Emei, Nicole. Ea a făcut opt ani de pian, un copil conștincios, cu deschidere spre muzică, dar nu la fel de talentat precum Ema, dar un copil care s-a dezvoltat frumos, și căruia ia prins foarte bine că a urmat Școala de Muzică din Reghin. Așa se face că am simțit talentul Emei. De la 5 ani tot am insistat la părinții Emei să o aducă la Școala de Muzică, lucru care s-a întâmplat când ea avea 5 ani și jumătate, incepând prin câteva întâlniri o dată pe săptămână, apoi o dată la două săptămâni.Venea însoțită de mama ei, lecțiile practic se țineau în trei. Mai întâi ne-am jucat, și orice îi spuneam, ea nu ar fi îndrăznit să întoarcă privirea spre mine. Dacă o întrebam ceva, mai întâi îi spunea mamei și mama îmi spunea mie, la fel și în cazul în care dorea să întrebe ceva.Așa au fost lecțiile vreme de vreo trei luni, după care încet, încet și-a dat drumul, și într-un timp record a parcurs manualul pentru începători. A început să vină la Școala de Muzică la începutul anului 2013, ea având atunci cinci ani și jumătate. În perioada de început nu s-a lucrat cu ea în mod constant, mai făceam câte o pauză, peste vară pleca cu părinții în străinătate, dar din toamna lui 2013, când ea avea deja șase ani am început să lucrăm constant. Anul următor, la mijlocul lunii ianuarie a terminat mica metodă, și atunci m-am gândit ce-ar fi să încerc cu ea și ceva mai greu”, povestește Doina Lavinia Zanfir, profesoara de pian a Emei de la Școala de Muzică din Reghin.

Talentul răsplătit prin premii

Un pas important în evoluția micuței Ema a fost participarea la concursurile de interpretare, vâsta nefiind deloc un impediment, talentul Emei fiind repede observat. ”O colegă mi-a spus că îndrăznesc prea mult, dar până la urmă am intuit bine, iar în luna martie a anului 2014 ne-am prezentat la Concursul Pro-Piano de la Sibiu. A fost practic primul ei concurs, încă era la grădiniță, și unde a luat Marele Premiu al categoriei la care a concurat. Toată lumea a roit în jurul ei, al părinților și a mea, ca profesoară, nu le venea să creadă de ce poate să cânte acest copil de grădiniță. De acolo de la Sibiu a început practic totul. Noi am continuat, am lucrat bine, având și o relație de prietenie cu familia Emei, normal că am lucrat și în particular. Când Ema era în Clasa 0, deși noi nu luăm la școala de muzica decât copii din Clasa 1, ne-am prezentat la un nou concurs, la prima ediție a Concursului ”Șansa egală”, un concurs de studii organizat de Liceu de Artă din Târgu-Mureș , după a doua prezență la ”Pro Piano”, unde Ema a primit Premiul de Excelență. Acest concurs de la Târgu-Mureș era destinat elevilor din clasele I-VIII. Am întrebat dacă Ema poate să participe, ea fiind la acel moment în Clasa 0. Concursul a fost unul cu o piesă impusă, unde Ema a concurat cu elevi mai mari decât ea, și a luat Marele Premiu”, spune profesoara Doina Lavinia Zanfir.

Tatăl, mereu aproape de talentul fiicei

Alt ”profesor” care contribuie la formarea Emei este tatăl ei, Nicolae Liviu, cel care, alături de Martha, mama Emei, veghează atent la formarea micuței pianiste din Reghin. ”Am urmărit evoluția Emei de mică. Între noi a fost o legătură mai strânsă, de regulă fetele trag mai mult spre tată. Mi-am dat seama că Ema are talent, noi având în casă un pian pentru fata noastră mai mare Nicole Olivia, și am început să pun note, iar Ema dorea să le redea. Ea avea atunci patru ani. Nu i-am spus nimic doamnei profesoare, deși poate ar fi trebuit să o facem de atunci, iar Ema ar fi început pianul mai repede, însă într-un târziu doamna profesoara Doina Lavinia ne-a chemat la Școala de Muzică , și de atunci am următit cu atenție evoluția Emei. Am dorit să știu dacă într-adevăr are talent sau doar e un copil, cu ceva talent și cam atât. Am început pe la finele lunii septembrie, când a invățat trei colinzi, la pian, pe care le-a interpretat la un festival din Târgu-Mureș în data de 12 ianuarie 2014. Le-a cântat bine, și-a ținut mâna bine, practic a fost prima ei cântare în public, cu ocazia Festivalului ”Vreau să cânt”, de la Târgu-Mureș. Într-un timp foarte scurt, la trei luni după acest festival, am fost la un concurs la Sibiu, pentru care Ema a învățat ”Solfeggietto”, de Carl Philipp Emanuel Bach, piesă care se cântă doar în clasa a patra, a cincea. Din 12 ianuarie 2014, am fost foarte atent evoluția ei, din acel moment am realizat cum evoluția ei iși ia zborul. Cartea ”Mica metodă de pian”, de Maria Cernovodeanu a parcus-o într-un timp record, după care Ema a început să explodeze prin talentul ei”, spune Nicolae Liviu, tatăl Emei.

Profesoara Doina Lavinia Zanfir a fost în permanență alaturi de micuța Ema, martor la toate succesele micuței pianiste din Reghin. ”La cea de a doua prezență în Festivalul concurs Pro-Piano de la Sibiu, când Ema era în Clasa 0, a interpretat Fantezia în Re Minor de Mozart, o piesă extrem de grea . Mânuța ei nici nu putea să cuprindă si sa reproducă din partitura, era în câteva locuri, un interval mare de o octavă și nu putea să o cânte parte care am tăiat-o. În Clasa 0, Ema a participat la un concurs de interpretare a pieselor românești la Bistrița, unde de asemenea a strălucit. Era acolo o grupă de Clasa 0, toți au primit un Premiu Special, Ema trezind și de această dată interes din partea profesorilor. A urmat o pauză datorită vacanței de vară, după care Ema a intrat în Clasa 1.În toamna anului trecut am lucrat câteva piese, cu care am avut diferite apariții pe scenele orașului, la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, cu ocazia sărbătorii Crăciunului. În luna ianuarie a anului trecut ne-am apucat să muncim pentru un program de concurs. Ne propusesem să mergem la Concursul Internațional de Pian de la Törökszentmiklós – Ungaria , la care am mai fost cu Școala de Muzică, în fiecare an, fiind dedicat unui anumit intrument. Acolo am fost și cu un alt elev de-al meu foarte talentat Emanuel Grama în 2012, unde am luat Marele Premiu al concursului. Am ținut cont de acel concurs și am ținut neapărat să mergem și cu Ema la acest concurs, cu participare internațională din toată lumea.Acest concurs a avut loc în martie 2016, unde Ema a câștigat aurul. Juriul a fost foarte impresionat de talentul Emei și i-au prevăzut un viitor strălucit. Repertoriul cu care am participat în Ungaria, a fost repertoriul cu care a intrat în studiu pe data 11 ianuarie, dată când am început să lucrăm piesele. Apoi, în luna aprilie a aceluiași an 2016 am fost la Concursul Internaţional de Interpretare Pianistică, ”Clara Peia”, de la Lugoj, un concurs foarte puternic, destinat elevilor din clasele I-IV.În juriul acestui concurs erau pianiști concertiști, profesori de la școli înalte, profesori din Ungaria, președintele juriului fiind pianistul concertist Sorin Dogariu, care este și profesor universitar la Conservatorul din Timișoara. Acum, la ediţia a patra, la care a participat şi Ema, au fost 10 câştigători cu 100 de puncte, din care urma să fie ales Marele Premiu, care a fost adjudecat în cele din urmă de Ema, un copil din clasa 1. Nu ne-a venit să credem, deşi ştiam ce valoare avem. Câteva săptămâni mai târziu ne-am dus la Reşiţa, la Festivalul – concurs internațional de interpretare pianistica si compoziție „Sabin Pautza”, afirmă profesoara Doina Lavinia Zanfir.

Recunoaștere din partea Maestrului Sabin Pautza

Concursul de la Reșița avea să aducă binemeritata recunoaștere, venită chiar din partea patronului spiritual al concursului, Maestrul Sabin Pautza. ”Noi tare mult ne-am dorit să o asculte pe Ema un anumit profesor şi așa am ajuns la acest concurs de la Reşiţa, văzând că în în juriu sunt profesori importanți, printre care şi Daniel Goiţi de la Cluj, alături de Sporin Dogariu de la Timişoara, pianistul Eugen Dumitrescu, Rodica Marcovici, iar preşedinte al juriului Maestrul Sabin Pautza.La acest concurs nici măcar nu am cântat atunci când ar fi trebuit, şi anume sâmbăta, Ema nu concurează sâmbăta, şi am cerut să ni se aprobe să cântăm a doua zi. Ni s-a acceptat acest lucru, şi toţi cei şapte membrii ai juriului au ascultat-o doar pe Ema, duminică dimineaţa. Ce este interesant, că la momentul în care am înscris-o pe Ema în concurs, au fost voci care ne-au spus : ,, aveţi de gând şi aici să ne luaţi Marele Premiu ? ”, apoi aflând că între Reşiţa şi Lugoj există strânse legături culturale, iar faima Emei ajunsese și la Reşiţa, Sorin Dogariu care fusese președintele juriului la Logoj era în juriu și la Reşiţa, acesta cunoscînd talentul Emei. La acest concurs Ema a trebuit să interpreteze o piesă compusă de Sabin Pautza, iar când compozitorul se află în juriu trebuie să cânţi dumnezeieşte pentru a câştiga. Se pare că interpretarea Emei tare la uns pe suflet pe Maestrul Sabin Pautza. A fost ceva extraordinar ca după ce Ema a cântat, să vină profesorul Daniel Goiţi să mă felicite şi să spună cât de frumos am lucrat cu Ema. De asemenea, după prestaţia Emei Maestrul Sabin Pautza a spus despre Ema, că este un bulgăre de diamant. Ema a câştigat Marele Premiu şi Medalia FISP”, a declarat profesoara Doina Lavinia Zanfir.

”Când e pe scenă parcă se transformă”

”Ema ştie când cântă frumos sau nu. Noi nu spunem că trebuie să cânţi bine, ci să cânţi frumos, nu să cânţi fără greşeli. Când cânţi frumos se cuprinde totul. Ema ştie când cântă frumos, îmi dau seama după cum mă priveşte când coboară de pe scenă. Practic simte ceea ce compozitorul a pus pe partitură, plus ușurința cu care Ema citește partiturile.Nu este un lucru la îndemâna oricui, chiar și dintre cei care sunt la liceu sau Conservator, nu toată lumea citește ușor o partitură. De asemenea Ema memorează foarte repede. Ea fiind mică, un copilaș, nu realizează ce talent are, pentru ea totul pare normal și firesc. Totul pleacă de la pian, cu el începe ziua, cu el o termină, plus că se și joacă ca orice alt copil, pianul nu e ceva care să îi monopolizeze întreaga zi. Când e pe scenă parcă se transformă, e altcineva, decât fetiţa de la ore, pe scenă ea intră în lumea ei, a muzicii”, spune profesoara Doina Lavinia Zanfir. Cea mai puțin vocală este tocmai Ema, ea preferă să se exprime mai bine la pian, unde limbajul a trecut de mult peste limita fragedei vârste pe care o are. ”Muzica îmi plăcea de când eram mică, îmi plăcea să cânt, îmi plăcea să ascult şi aşa a început legătura mea de suflet cu muzica. De mică îmi plăcea să ascult muzica clasică, muzica religioasă, muzica pentru copii şi multe alte cântece. Mi-am dat seama că o să încep să cânt frumos şi bine, de când am început să ating clapele pianului şi ce e mai important, am simţit că o să-mi placă. Pe parcurs am ajuns să înţeleg muzica, să o citesc, fapt ce m-a ajutat să o descopăr. La început, la primele recitaluri aveam emoţii, dar pe parcurs ele s-au risipit. Cel mai mult îmi place Beethoven, în special sonatele care le-am făcut până acum, la fel şi Mozart. Îmi place de la Mozart – Fantezia, Sonatine, Rondo de Concert care îl avem acum în lucru. Visul meu este să am multe concerte, atât ca spectator dar mai ales ca şi solist, să ascult şi alţi pianişti mai mari de la care mai am de învăţat. În ce mă priveşte, visul meu este să ajung o mare pianistă, mă gândesc deseori cum sunt pe scenă la pian alături de o orchestră mare. Mă simt emoţionată că voi fi pe scenele mari ale lumii. Îmi place să mă văd când cant, dar nu îmi place să mă aud cântând.”, spune Emanuela.

Profesoara Doina Lavinia Zanfir crede în viitorul Emei, chiar dacă la un moment dat va trebui să se despartă de eleva ei de suflet. Atunci când Ema va crește și va face pasul spre studiile înalte ale muzicii. ”Vorbeam astă-vară cu profesorul Dogariu de la Timișoara, care mi-a spus să lucrăm un rondo de concert sau un concert mai uşor de Mozart şi poate aranjăm un recital al Emei, la Filarmonica din Arad, prin care ea să-şi facă debutul şi cu o orchestră simfonică. Partitura e citită, dar mai avem în plan şi alte lucruri pe care le lăsăm puţin pe mai târziu când Ema va fi mai coaptă, iar primul ei contact cu orchestra să fie pentru ea o amintire frumoasă. Pentru ca Ema să poată să iasă pe scenă trebuie să aibă patru, cinci piese. În momentul în care se aşează la pian în faţa publicului ea se transformă, am impresia că se contopeşte cu pianul. Ea fiind mică, nu poate să explice prin cuvinte ce simte în acel moment, ea exprimându-se mult mai ușor prin muzică, decât prin cuvinte. Ema a început să citească încă de la vârsta de cinci ani, nu doar în limba română, ea stăpânește foarte bine atât limba română, cât şi germana şi spaniola. E foarte bine că Ema e încă un copil,pe ea o aşteaptă lucruri mari, dar în primul rând o aşteaptă multă, multă muncă. Degeaba e un bulgăre de diamant dacă nu este şlefuit cu multă muncă. Maestrul Sabin Pautza a spus despre Ema că are un talent extraordinar, numind-o un bulgăre de diamant, doar că trebuie ghidată cum trebuie”, afirmă profesoara de pian a Emei.

”Este un copil de excepţie”

Parcursul Emei se anunță unul promițător, dat fiind talentul ei, dar mai ales grija celor din jur ca lucrurile să nu iasă din matca normalului, iar talentul să fie pus în valoare firesc, fără nicio grabă spre succes. ”În primul rând trebuie să ne pregătim pentru concursurile de la Lugoj şi Reşiţa, unde Ema este datoare cu un recital, ea fiind câştigătoarea ediţiiei de anul trecut, fapt pentru care nu va participa şi în secţiunea de concurs. Ne gândim să mergem şi la Târgu-Mureş, la festivalul “Şansa egală”, unde am paricipat şi anul trecut, precum şi la Concursul Naţional de Interpretare Instrumentală, „Orpheus” , de la Târgu-Jiu, unde am fost invitaţi. De asemenea am primit propunerea, ca Ema să cânte alături de Filarmonica din Arad, o compoziţie de Mozart pentru la toamnă. Cel mai important pentru noi în momentul de faţă este să avem un repertoriu frumos, să putem cânta un recital întreg, nu neapărat să câştigăm nu ştiu câte concursuri. A fost bine până acum, Ema a fost auzită de personalităţi din lumea muzicii româneşti şi nu numai. Premiile obţinute şi aprecierea specialiştilor ne-au dat curaj, ne-au dat aripi pentru ceea ce facem. Am primit încredinţarea că e bine ce fac cu ea şi acum mă gândesc că cel mai important e să iasă cât mai des pe scenă. ”Părinţii Emei au hotărât că Ema va studia aici la Şcoala de Muzică din Reghin, o şcoală care a mai dat interpreţi de valoare, aici facându-se încă muzică aşa cum trebuie. În continuare vom parcurge toţi paşii, nu vreau nicidecum să facem o muncă în salturi, să ne repezim spre lucruri grele, chiar dacă uneori ea şi părinţii îşi doresc repertorii mai dificile, eu câteodată spun nu. Vreau să facem paşii normali. Ea trebuie să treacă prin anumite etape. Ema, cu mintea, ar putea să facă lucruri mult mai mari, repertorii mult mai grele decât ce face în prezent , dar fizicul încă nu o ajută. Pe măsură ce o să crească, ni se va permite să abordăm şi un repertoriu mai complicat. Pe zi, acasă repetă în general cam două ore, iar la Şcoala de Muzică tot două ore, cu pauze de poveşti. Nu munceşte exagerat de mult, nu e chinuită, nu este forţată, totul face din plăcere, cu pauză, nu e o muncă istovitoare. Va veni şi vremea când va avea parte și de aşa ceva, când va fi nevoie de foarte multă muncă. Este un copil de excepţie, nu este un geniu, dar ceva există acolo la ea. Este un copil care va valorifica din plin darul care i s-a dat din plin. Are tot ce îi trebuie. În primul rând talentul, uşurinţă în rezolvarea problemelor, imediat răspunde indicaţiilor fără să stea pe gânduri, plus că are toate condiţiile create, are un instrument foarte bun, părinţi extraordinari care sunt cu totul alături de ea. Are tot viitorul în faţă, noi sperăm ca Dumnezeu să o ajute şi ştiu că ea crede în Dumnezeu,care o să-I fie alături, să o ajute să-şi găsească drumul cel mai potrivit pentru ea”, declară profesoara de pian a Emei. De aceeași părere este și tatăl , visul acestuia fiind ca Ema să urmeze școala rusă de pian, considerată de acesta ca fiind cea mai bună din lume. ”Profesorul Goiţi de la Cluj a zis să mergem înainte cu profesoara Lavinia Zanfir, spunând că are studenţi ce nu se ridică la nivelul pe care îl are Ema, ceea ce înseamnă că profesoara Lavinia Zanfir a lucrat bine cu ea. Cât are profesoarea de oferit îi ofere în continuare, după care urmează să mergem mai departe, probabil la Cluj, Timişoara. Acum porţile ni s-au deschis, atât la Timişoara cât şi la Cluj, Ema are un repertoriu greu şi eu merg pe idea că dacă ea poate mai mult, trebuie să o pui să facă. Noi nu ştim cum va fi evoluţia ei, doar o urmărim cum evoluază. Poate la un moment dat va exploda și va trebui să plecăm din ţară, în Rusia sau în altă parte. Daca ni s-ar oferii posibilitatea să alegem, eu personal aş alege Rusia , deoarece şcoala rusă de pian este cea mai bună din lume”, a concluzionat Nicolae Liviu Șerbănați.

Aceasta a fost povestea ”bulgărelui de diamant” pe nume Villalva Briones Emanuela Șerbănați despre care cu siguranță vom mai auzi. Chiar dacă are doar nouă ani, Ema începe să descopere tainele muzicii tot mai profund, fapt pentru care fiecare interpretare la pian, constituie o nouă poartă, pe care Ema o trece frumos spre alte porți ale cunoașterii.