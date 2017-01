Urgență pentru sălile de sport, după ce CS Olimpic a denunțat triplarea chiriei

Claudiu Evi și Mihaela Evi, vicepreședinți și antrenori ai Clubului Sportiv Olimpic, club de handbal au răbufnit aseară pe rețeaua de socializare Facebook legat de triplarea chiriei pentru sala de sport de la Școala Gimanazială Liviu Rebreanu unde se antrenează de 8 ani. CS Olimpic are în acest moment în jur de 150 de sportivi din care 90 legitimați la FR Handbal, cuprinși în mai multe grupe cu volume diferite de ore de antrenament în sală, în total 75 de ore/lună. Pentru o oră de antrenment, clubul achită 128 de lei/oră, însemnând 43 de lei – suma destinată plății utilităților consumate (curent, apă, gaz), care se virează la primarie, care achită utilitățile pentru sală, respectiv 85 lei – suma care reprezintă chiria efectivă pntru sală, care constituie venituri pentru școală.



„Din 2009 încoace, cu acordul directorilor și consiliilor de administrație care s-au perindat la conducerea școlii, am achitat doar partea de utilități care este stabilită prin Hotărâre de Consiliu Local și nu poate fi subiectul unei negocieri, si de comun acord am mai făcut una-alta pentru școală în compensație (de ex: am plătit mobilierul din sala profesorală, ne-am ocupat de sala de sport, am pus plase, am reparat porțile, lavabil pentru vestiare, pentru școală, etc). În luna septembrie 2016, s-a schimbat direcțiunea școlii (n.red. Mimi Ionică Ciucureanu, director), noi am continuat să intrăm în sală după programul stabilit, cu acordul conducerii scolii, iar în 20 decembrie am fost chemat la școală și am primit notificarea prin care ni se solicită să plătim tariful integral pentru perioada septembrie-decembrie, în condițiile în care nu a fost înregistrat niciun contract cu școala pentru perioada respectivă. Mai mult, ne-a fost interzis accesul în sală până la achitarea sumei și semnarea unui contract la noul preț. Am încercat în nenumărate rânduri să îi explicăm situația doamnei directoare și chiar să negociem un tarif mai mic, dat fiind numărul mare de ore închiriate lunar și faptul că mulți sportivi sunt elevi ai școlii conduse de dânsa, dar ne-am lovit de refuzurile categorice ale acesteia. Ulterior, am expus situația reprezentanților primăriei. Au încercat să discute la școală, dar nu au reușit să o înduplece pe doamna de chimie, zic ei.

În oraș, cluburile sportive au tarife diferențiate în funcție de relațiile pe care le au: unii plătesc utilități, alții si câte puțin din chirie și altii integral. După influență și după susținerea politică. Ideea e că, brusc, dacă acceptam acest tarif, chiria sălii crește cu vreo 5.000 lei lunar. Doamna director zice că nu o interesează „afacerea” Olimpic. Oricum am face calculele, nu putem și nu vrem să facem sport în Tîrgu Mureș, solicitând o cotizație lunară nejustificat de mare, doar pentru a acoperi o chirie a unei săli de sport. Nu am implicat politicul niciodată în activitatea noastră și poate că asta a fost greșeala noastră. Vrem doar să facem handbal în condiții decente în Tîrgu Mureș”, a scris Claudiu Evi.

Mihaela Evi a subliniat în postarea sa că CS Olimpic a adus cinci titluri naționale la handbal în Tîrgu Mureș, iar acum soarta sportivă a 150 de copii e în joc pentru că un director implicat politic a majorat de trei ori chiria.

„Oare n-am votat cu cine trebuie? Cine vrea în sală în locul nostru? Sau pe cine am deranjat? De 5 ori CAMPIOANE NAȚIONALE! Chiar nu vă spune nimic, domnilor? Orașul ăsta nu ne-a meritat niciodată. Așadar, îmi iau copiii și plec sau luăm atitudine?!”, a mai scris Mihaela Evi.



Reacție din Primăria Tîrgu Mureș

Claudiu Maior, consilierul local al primarului Dorin Florea, a avut astăzi o reacție, fără a menționa situația Clubului Sportiv Olimpic, dar lucrurile se cam leagă.

Aceasta a comunicat pe pagina de FB personală că: „Executivul Primăriei Tîrgu Mureș va propune la prima ședință de Consiliu Local o hotărâre care să stabilească cuantumul chiriilor pentru sălile de sport. Există în prezent o hotărâre de Consiliul Local care prevede taxa lunară pentru utilități. Această taxă este în medie de 45 de lei/oră în funcție de dimensiunea sălilor de sport. Executivul primăriei va solicita consiliilor de administrație din cadrul unităților de învățământ, ca atunci când stabilesc taxele pentru închirierea sălilor de sport, să nu depășească valoarea taxelor pentru utilitățile stabilite prin HCL. Acest material va fi propus în regim de urgență la prima ședință de Consiliu Local”.

