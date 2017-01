FOTO: Simpozionul DAFCOCHIM 2017 – regal despre virtuţile produselor pentru protecţia plantelor

Peste 180 de fermieri din 8 judeţe transilvănene, reprezentanţi ai 10 companii multinaţionale cu produse pentru protecia plantelor – Bayer, Belchim, Nufarm, DuPont, DuPont Pioneer, Syngenta, Monsanto, BASF, Azomureş şi Dow AgroSciences – şi o echipă de nota 10 – cea a societăţii DAFCOCHIM din Târgu-Mureş, au fost principalele cifre-reper ale celei de-a şaptea ediţii a Simpozionului DAFCOCHIM, organizat în perioada 16-19 ianuarie 2017, în incinta primitoare a Spirit Hotel Thermal Spa din oraşul-staţiune Sárvár, hotel de 5 stele situat în apropierea graniţei dintre Ungaria şi Austria.

Parteneriat DAFCOCHIM – fermieri – multinaţionale

Şi în acest an, oaspeţii au fost întâmpinaţi cu căldură şi prietenie de administratorii companiei DAFCOCHIM, Liviu Cojoc şi Radu Fodor, care au apreciat atât colaborarea avută de-a lungul anilor cu agricultorii transilvăneni, dar şi cu principalele companii multinaţionale din domeniul protecţiei plantelor.

„Cred că ediţia din acest an a Simpozionului DAFCOCHIM organizat în Ungaria a fost cea mai reuşită dintre toate ediţiile, un adevărat regal de prezentări tehnice foarte utile agricultorilor, iar tehnologiile şi tehnicile prezentate, de înaltă valoare, foarte multe de tip inovator, reprezintă un argument în acest sens. Nu în ultimul rând, subliniez calitatea excepţională a factorului uman, atât a speakerilor cât şi a participanţilor la simpozion, care sunt „open mind”, adică „minţi deschise” sau cum se mai spune terenuri fertile pe care ideile inovatoare îşi găsesc o valorificare”, a declarat Liviu Cojoc, administrator al companiei DAFCOCHIM.

„Transmit mulţumiri tuturor fermierilor şi agricultorilor cu care am colaborat pe parcursul anului 2016, cărora le promit o relaţie onestă fructuoasă, de parteneriat alături de compania DAFCOCHIM şi în acest an. De asemenea, mulţumesc şi colegilor din echipa DAFCOCHIM pentru modul în care s-au implicat în organizarea simpozionului din acest an, precum şi conducerilor companiilor multinaţionale care ne-au onorat cu prezenţa lor şi au contribuit, prin prezentările avute, la nivelul ridicat al simpozionului”, a subliniat Radu Fodor, administrator al companiei DAFCOCHIM.

Marinel Ştefan, gânduri pozitive pentru fermieri

Din echipa de organizare a simpozionului nu putea lipsi Marinel Ştefan, managerul DAFCOCHIM AGRO, profesionistul care gestionează cu pricepere şi devotament relaţia cu fermierii transilvăneni. „Bun venit la cea de-a şasea ediţie pe care o organizăm în Ungaria şi pentru că suntem la început de an aş dori să vă urez un călduros La Mulţi Ani, multă sănătate şi recoltă bogată în 2017! DAFCOCHIM s-a înfiinţat în 1994 în domeniul comercializării produselor chimice pentru industria grea, iar din 1996 cu tot ce înseamnă comercializarea inputurilor pentru agricultură: pesticide, seminţe, îngrăşăminte. Vă mulţumesc în numele meu şi al colegilor mei pentru că ne sunteţi parteneri de încredere, dar şi proprietarului acestei firme, domnul Liviu Cojoc, precum şi domnului Radu Fodor”, a afirmat Marinel Ştefan, care a mulţumit fiecărui coleg în parte: Bogdan Chiru, Ştefan Liviu, Oana Moldovan, Oana Olimpiu, Rareş Suciu, Ilie Coroja – membri ai echipei de vânzări, Alina Oltean, Ştefan Monica, Ovidiu Laslo – reprezentanţi ai Departamentul Economic şi Szasz Jozsef – director al Diviziei Chimice.

Simpozion moderat de dr. ing. Gheorghe Boţoman

Cele trei zile ale simpozionului au fost moderate de dr. ing. Gheorghe Boţoman, vechi prieten şi susţinător al companiei DAFCOCHIM şi unul dintre cei mai valoroşi profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în Familia Protecţiei Plantelor din România.

„De fapt, ciclul de simpozioane organizate de DAFCOCHIM nu a ajuns la numărul 6, ci la numărul 26. S-a început undeva la Târgu-Mureş la un restaurant care se numea „Europa”, s-a continuat la un restaurant mai mare din Târgu-Mureş care se numea „President”, am trecut pe la Eger şi suntem acum la Sárvár. Faptul că în sală sunt cei mai performanţi fermieri din zona Transilvaniei este o mândrie pentru DAFCOCHIM şi faptul că în sală sunt prezente cele mai reprezentative companii multinaţionale furnizoare de inputuri este de asemenea o mare mândrie pentru fermierii clienţi ai DAFCOCHIM. Îi felicităm pe fermieri şi le mulţumim companiilor multinaţionale. La acest regal de prezentări tehnice participă reprezentanţi ai zece companii de renume care vor prezenta virtuţile produselor pentru protecţia plantelor”, a menţionat, într-una din intervenţiile sale, dr. ing. Gheorghe Boţoman, care ocupă şi funcţia de consilier tehnic al echipei DAFCOCHIM AGRO.

De asemenea, au mai susţinut prezentări şi Ovidiu Săvâşcă – directorul executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Mureş şi Daniela Lupei – directorul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Mureş, care au transmis fermierilor informaţii importante despre diverse scheme de finanţare.

Regalul prezentărilor tehnice a fost dublat de bucatele şi băuturile alese pregătite de gazdele de la Spirit Hotel Thermal Spa, precum şi de momentele autentice de folclor oferite de artiştii Sergiu Cipariu, Nelu Pop, Anca Branea, Sabina Leonte şi Vass Annamaria.

Soluţii integrate de la Bayer CropScience

„Grupul Bayer este un gigant la nivel mondial, în domeniul farmaceutic şi ştiinţe ale vieţii, cu un număr de angajaţi de 116.000, cu peste 46 de miliarde de euro cifră de afaceri şi un buget de cercetare-dezvoltare de peste 4 miliarde de euro. Divizia CropScience din care facem şi noi parte este o parte a acestui grup mare, cu o cifră de afaceri de peste 10 miliarde de euro şi cu o prezenţă în peste 120 de ţări. Bayer Crop Science îşi propune să ofere soluţii integrate pentru dumneavoastră pornind de la seminţe şi genetică, continuând cu tratamentul seminţei, după care vorbim de managementul controlului buruienilor, de asemenea controlul dăunătorilor, al bolilor şi ţinta noastră sunt producţiile mai ridicate şi mai sănătoase.”

Mihai Gheorghe, director comercial Bayer CropScience România

Portofoliu echilibrat propus de Belchim Crop Protection

„Mulţumesc companiei DAFCOCHIM pentru că ne-a oferit oportunitatea de a fi alături de dumneavoastră, partenerii noştri, cărora vă urez un an 2017 plin de împliniri. Compania noastră are un portofoliu echilibrat şi de asemenea avem produse inovatoare cu care vom veni în viitorul apropiat şi în România, iar strategia noastră pe termen lung este să ne concentrăm pe produse inovative pe care să le avem în portofoliu. Cu acest portofoliu de produse inovative dorim să menţinem oferta noastră atractivă pentru distribuţie şi pentru dumneavoastră, partenerii noştri, astfel încât relaţia să fie una de câştig reciproc, de tip win-win.”

Frédéric Charpentier, european sales manager, Belchim Crop Protection

Nufarm, alături de fermierii ardeleni

„Sunt onorată ca în fiecare an să mă văd cu dumneavoastră, fermierii, este o mare bucurie să fiu aici şi chiar dacă mă repet vă mărturisesc că fermierii ardeleni sunt cei mai dragi sufletului meu. M-am întâlnit de fiecare dată cu mare bucurie şi plăcere cu dumneavoastră şi mulţumesc pe această cale partenerului nostru DAFCOCHIM AGRO pentru că a înlesnit această întâlnire specială cu dumneavoastră, într-un spaţiu atât de special. Sunt copleşită şi onorată să fiu într-o companie atât de selectă, a celor mai importanţi şi mai puternici producători de produse pentru protecţia plantelor din lume şi alături de cei mai redutabili producători de seminţe din lume.”

Daliana Ast, director naţional vânzări, Nufarm România

Colaborare şi schimbare, cu DuPont România

„Când vorbeşti de o companie atât de mare există emoţie şi înainte de a vorbi despre DuPont aş dori să mulţumesc gazdelor noastre, compania DAFCOCHIM. Nu voi vorbi astăzi despre produse, va face asta colegul meu Horia Pop. Două mesaje am astăzi pentru dumneavoastră: colaborare cu fiecare dintre dumneavoastră, cu celelalte companii multinaţionale care sunt aici şi de asemenea schimbare. V-aţi întrebat vreodată despre faptul că noi, la nivel genetic, la nivel de celulă, nu mai suntem cei de ieri? Schimbarea este prezentă în fiecare moment şi ar trebui să învăţăm să extragem beneficii din schimbare.”

Vasile Iosif, director general, DuPont România

Hibrizii Pioneer, în top

„Mulţumesc colaboratorului nostru DAFCOCHIM pentru oportunitatea oferită, pentru prilejul de a fi din nou alături de dumneavoastră pentru a vă spune câteva cuvinte despre ce înseamnă hibrizii Pioneer. Dacă compania DuPont a fost înfiinţată în 1802, după aproximativ 130 de ani, în 1922, a fost creat primul hibrid de porumb. Vă puteţi imagina unde ar fi fost astăzi agricultura lumii dacă nu ar fi fost descoperit fenomenul heterotic şi nu s-ar fi ameliorat hibrizii de porumb. Credeţi că am fi ajuns să vorbim de România la 10-11-15 tone şi nu în ultimul rând la 17 tone la un hibrid Pioneer în Insula Mare a Brăilei?”

Maria Cîrjă, director marketing România şi Republica Moldova, DuPont Pioneer

Oferta Syngenta, complexă

„Mulţumesc conducerii companiei DAFCOCHIM pentru acest regal oferit fermierilor şi ne bucură foarte mult invitaţia la simpozion. Vă mulţumesc dumneavoastră, pentru că sunteţi partenerii companiei DAFCOCHIM şi implicit şi partenerii noştri, partenerii Syngenta şi bineînţeles ai celorlalţi oaspeţi din industrie, pe care îi salut. Suntem o companie tânără. Dacă ne uităm în spate, ne-am născut în 2000, am celebrat recent 15 ani de activitate. Suntem o companie tânără şi spunem noi cu un portofoliu complex. Nu complet, pentru că nimeni nu are un portofoliu complet. Nu putem să atingem toate nevoile dumneavoastră, însă avem un portofoliu complex.”

George Drăgan, director general, Syngenta România

Monsanto, un secol de istorie

„Monsanto are peste 100 de ani de istorie în spate, compania şi-a început activitatea în cu totul alt domeniu, treptat a trecut în partea de fertilizare, în agricultură, şi ulterior în domeniul seminţelor, ajungând astăzi lider mondial la seminţe, atât la culturi de primăvară, dar şi în alte culturi. Pentru noi, important este să menţionăm faptul că tot timpul de când am construit această echipă în România am avut un singur obiectiv, şi anume să oferim cel mai bun sfat fermierilor din România. Monsanto este o companie prezentă în toate zonele de la nivel mondial unde se face agricultură, iar în România suntem prezenţi preponderent pe partea de porumb şi rapiţă.”

Octavian Chihaia, country manager, Monsanto România

„Poveşti cu vinuri româneşti”, la BASF

„Şi în acest an BASF continuă concursul dedicat micilor producători de viţă de vie. Când spun mici producători, vorbesc de fermierii care au sub 100 de hectare. Este acel concurs intitulat „Poveşti cu vinuri româneşti” va fi organizat în două etape: faza regională în data de 9 martie, la Alba Iulia, şi contăm pe micii producători să participe la acest concurs. Detalii sunt pe site-ul BASF, participanţii trebuie să aducă probele cu o săptămână înainte de concurs. Va fi un juriu alcătuit din persoane cunoscute în acest domeniu, care vor alege cele mai bune vinuri la faza regională. Vor fi patru faze regionale în toată ţara, iar în final, în luna mai va fi faza naţională.”

Liviu Bădărău, director naţional de vânzări, BASF România

Fertilizanţii Azomureş, mai scumpi

„Preţurile din 2016 nu cred că o să le mai vedem în următorii zece ani. A fost o conjunctură internaţională, am fost sub presiune, a fost o presiune pe plan global asupra preţurilor. Din păcate, preţurile la fertilizanţi vor creşte. Motivul? Gazul e unul din motive. Mai avem gaz plătit până în luna iunie, iar corecţiile la preţ se fac trimestrial. Ca o comparaţie, preţul de ieri de la gaz era cu 40% mai mare decât era în august 2016. Următoarea scumpire va fi, cel mai probabil, în săptămâna următoare. Nu pot să spun exact data. Până la sfârşitul lunii va fi o scumpire, undeva de 3-4%.”

Călin Pop, director comercial, Azomureş

21 de produse, oferite de DowAgroSciences

„Practic, avem o ofertă completă la cereale păioase. Când spun o ofertă completă mă refer la două aspecte: atât din punct de vedere financiar, cât şi tehnologic. În prezent, Dow AgroSciences România deţine în portofoliu 21 de produse de protecţia plantelor, adaptate specificului local şi condiţiilor climaterice din ţara noastră, atât erbicide cât şi fungicide şi insecticide, pentru toate culturile agricole şi horticole. Investiţiile anuale în cercetare, în valoare de sute de milioane de dolari, ne-au permis lansarea în ultimii cinci ani a câte unui produs în fiecare an, soluţii inovative, încercând astfel să acoperim cât mai bine nevoile economice şi tehnologice ale fermierilor români.”

Iulia Nicola, country manager România, Dow AgroSciences

Text: Alex TOTH

Foto Cristina GÂNJ (Bristena)