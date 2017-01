Sorina Bălan: „Mulți elevi aleg Colegiul Economic datorită firmelor de exercițiu”

Colegiul Economic Transilvania din Tîrgu Mureș are o conducere nouă în urma concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct. Sorina Mihaela Bălan, fostul director adjunct, este noul director al Colegiului Economic, iar noul director adjunct este Doina-Nicoleta Pocan, numită în funcție de ISJ Mureș, până la organizarea unui nou concurs. Deși în primă fază nu a promovat proba de evaluare a proiectului managerial, Sorina Bălan, profesoară de economie și educație antreprenorială, a depus contestație și după reevaluare a promovat concursul. Din echipa care administrează Colegiul Economic Transilvania mai fac parte: Felicia Chichișan, contabil șef, și Carmen Mihaela Popoviciu, consilier educativ.

În cadrul unei întâlniri pe care am avut-o cu noul director pentru a discuta despre Colegiul Economic Transilvania cu părțile bune și mai slabe ale școlii, am întrebat-o și cum a decurs concursul pentru funcțiile de director. Sorina Bălan nu a dorit să comenteze desfășurarea concursului, spunându-mi doar că a fost dificil pentru că pregătirea pentru examinări s-a suprapus cu activitățile școlare și extrașcolare. „A fost dificil, în primul rând, din cauza presiunii timpului, pentru că nu am neglijat școala. Planul managerial l-am tehnoredactat, l-am gândit singură, bineînțeles cu consultarea colegilor șefi de arii curriculare, iar analiza am făcut-o ținând cont și de rapoartele de activitate pe anii școlari trecuți”, a precizat Sorina Bălan.

Atuurile Colegiului Economic Transilvania

Principalul atu al colegiului este tocmai oferta educațională a școlii, promovând învățământul economic: tehnician în activități economice, tehnician în administrație, tehnician în activități de comerț, tehnician în turism, cărora li se adaugă cele două specializări ale școlii profesionale: ospătar(chelner) și bucătar. „Aceste specializări sunt solicitate,fapt demonstrat și de opțiunile elevilor”, a spus Sorina Bălan, directorul Colegiului Economic.

„Un alt punct forte este aplicare metodelor inovative de învățare și mă refer în primul rând la firma de exercițiu și amintesc de participarea firmelor la târguri naționale și internaționale. În anii trecuți am participat la Bratislava, la Praga și la București, unde elevii noștri au obținut premii”, a spus Sorina Bălan, menționând că „mulți elevi aleg Colegiul Economic datorită firmelor de exercițiu”. „Firmele de exercițiu nu sunt doar de „exercițiu”, planurile de afaceri prezentate la Business Plan sunt oricând aplicabile. Înainte să le prezentăm în competiție, ne-am consultat cu organismele abilitate care ne-au spus că oricând pot să primească finanțare pentru aceste proiecte”, a adăugat noul director.

Printre punctele tari ale școlii pe care o conduce Sorina Bălan a amintit și imaginea unității de învățământ. „Am muncit foarte mult pentru a ridica imaginea școlii, avem o relație foarte bună cu presa și, de asemenea, avem o pagină web unde părinții pot să găsească informații despre colegiu și despre oferta noastră educațională. În curând, vom primi aprobarea de la Inspectoratul Școlar Județean pentru planul de școlarizare pe anul 2017-2018 și vom publica și acea ofertă pe site. Notorietatea școlii este și consecința faimei școlii dusă mai departe de absolvenții noștri care își practică meseriile în toată lumea”, a precizat directorul colegiului.

Calitatea procesului educațional

„Noi am avut o promovabilitate foarte mare la Examenul de Bacalaureat an de an și mulți elevi urmează cursurile facultăților din domeniul economic, în principal, inginerie, inginerie economică, medicină sau alte specializări. Cu toate acestea, o parte dintre absolvenții de liceu se integrează și pe piața muncii, în special cei de la profilul gastronomie. Absolvenții noștri, în general, preferă să meargă în Germania, Italia, Spania și în Anglia. În plus, avem o listă întreagă de CDL-uri (curriculum la decizia locală) prin care îi formăm pe elevi. Aceste CDL-uri le dezvoltăm după discuții cu agenții economici”, ne-a spus Sorina Bălan. Vorbind despre oportunități atât pentru dezvoltarea școlii pe care o conduce, cât și pentru actualii și viitorii elevi, Sorin Bălan a subliniat că specializările din oferta colegiului sunt tot mai căutate pe piața muncii.

Se dorește o dotare mai bună a laboratoarelor și a cabinetelor

„Un punct slab ar fi dotarea materială insuficientă în special cu materie primă pentru meseriile pe care le promovăm la învățământul profesional în pregătirea bucătarilor și ospătarilor. Ar fi oportună, spunem noi, preluarea sau ]nființarea unor structuri de primire care să fie administrate de colegiu. Există exemplul unor colegii din Brașov sau din Târgoviște unde internatul și cantina au fost transformate în hotel și funcționează parțial în regim hotelier. Voi relua aceste discuții cu Primăria Municipiului Tîrgu Mureș în momentul în care va fi posibil acest lucru. Ne dorim acest lucru pentru ca elevii să poată face practică și în internat sau la cantina școlii, nu doar la agenții economici. Există multe școli în țară și în străinătatea unde elevii fac practică în primul rând în cantina școlii”, a precizat directorul Colegiului Economic Transilvania.

Un alt aspect care ar trebui îmbunătățit este legat de dotarea cu softuri educaționale. „De exemplu, având profil economic, una dintre disciplinele importante este Contabilitate, dar nu avem softuri acreditate pentru a face contabilitate electronic. Sunt multe aspecte pentru care ne gândim la soluții și sper ca în viitorul an să vă pot spune că am realizat această dotare cu softuri educaționale”, a spus directorul școlii.

Implicarea părinților

Sorina Bălan își dorește o implicare mai mare din partea părinților în problemele școlii și în educația elevilor. „Am vorbit despre acest aspect de mai multe ori – cu cât elevii sunt mai mici, cu atât părinții se interesează mai mult și cu cât cresc cu atât îi lasă mai liberi, deși se știe foarte bine că perioada adolescenței nu este ușoară. Și am solicitat în mai multe rânduri părinții să ne ajute mai mult în educația elevilor pentru că noi nu putem, ca profesori, să preluăm și rolul părinților. Această colaborare trebuie să existe în permanență. Într-adevăr, învățământul obligatoriu este până în clasa a X-a, dar asta nu înseamnă că din clasa a XI-a părinții nu mai răspund de elevi sau că nu ar mai trebui să se intereseze”, a afirmat noul director.

Planuri și proiecte

Dacă până acum s-a reușit reabilitarea celor două laboratoare de gastronomie, reabilitarea și dotarea centrului antreprenorial, reabilitarea și dotarea sălii de sport și transformarea unor săli de clasă în cabinete operaționale, noul director își dorește ca în viitor să reușească dotarea cabinetelor de turism la un nivel apropiat de cel al unei agenții de turism. „Noi am propus să facem un centru de informare turistică, aici, la Liceul Economic, mai ales că este unul dintre profilurile cele mai căutate”, a precizat Sorina Bălan. „Suntem în discuții cu câteva ONG-uri pentru demararea câtorva proiecte pentru practică, pentru că școlile nu sunt eligibile ne-am gândit să găsim totuși o formă prin care să fim incluși în aceste proiecte”, a adăugat noul director al Colegiului Economic.

Sorina Bălan își dorește să dezvolte ideea firmelor de exercițiu și pentru adulți. „Sunt mulți oameni în județ care sunt șomeri sau trăiesc cu salarii mici. O opțiune pentru aceștia ar fi o nouă meserie și ne-a gândit că am putea promova și cursuri pentru șomeri – pe o idee a firmelor de exercițiu pentru adulți pe care am văzut-o în Austria. De exemplu, persoane ale căror firme se află în prag de faliment sau persoane aflate în șomaj pot să fie pregătite pentru a începe o afacere.”

Faza națională a Business Plan și Săptămâna antreprenoriatului la Colegiul Economic

În acest an, Colegiul Economic Transilvania va fi gazda unei serii de concursuri și olimpiade școlare, probabil cel mai importat fiind organizarea competiției Business Plan. Faza națională a competiției Business Plan va avea loc în 12 mai la Colegiul Economic. „Ca urmare a rezultatelor obținute în anul școlar trecut la competiția națională, obținând locul întâi în 2016, ni s-a făcut propunerea de a organiza această competiție. Pe lângă competiția propriu-zisă la care vor participa finaliștii din toate regiunile României, vom organiza și primul concurs național de fotografie al firmelor de exercițiu. Firma care a câștigat se numește Art Studio și în planul de afaceri cu care au câștigat am preconizat această activitate pe care vrem să o realizăm”, a precizat Sorina Bălan. „Această competiție va avea o anvergură mult mai mare. Noi ne-am planificat activități pe parcursul întregii săptămâni, denumind-o Săptămâna antreprenoriatului”, a adăugat directorul colegiului.

Săptămâna învățământului economic mureșean

„Zilele școlii vor fi sărbătorite undeva în octombrie. Este o activitatea foarte mare în cadrul căreia vom implica toți partenerii educaționali pentru organizarea unei sărbători a învățământului economic mureșean la nivel județean”, a precizat directorul școlii. Sorina Bălan a spus că își dorește organizarea unei săptămâni a învățământului mureșean pentru a marca împlinirea a 110 ani de învățământ economic în Tîrgu Mureș, împliniți de la înființarea, în 1907, a Școlii Superioare Comerciale cu predare în limba maghiară. „Am întocmit un proiect și încercăm să obținem finanțări, atât de la instituțiile abilitate, cât și sponsorizări de la partenerii de practică cu care lucrăm”, a adăugat Sorina Bălan.

În cadrul Colegiului Economic din Tîrgu Mureș studiază 774 de elevi, împărțiți în 28 de clase – învățământ de zi: liceu și profesională, cărora li se adaugă o clasă de seral. Elevilor le predau 51 de profesori și alte 26 de persoane lucrează în cadrul colegiului ca personal auxiliar și personal nedidactic.

Colegiul Economic Transilvania din Tîrgu Mureș funcționează în două spații aflate în apropiere, cursurile se țin în clădirea colegiului de pe strada Călimanului nr. 1, iar internatul, cantina, laboratoarele pentru specialitatea gastronomie, cabinetul pentru firmele de exercițiu și biblioteca sunt în clădirea de pe strada Vulcan.