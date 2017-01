Emese va fi înmormântată astăzi

Emese, tânăra de 28 de ani ucisă prin împușcare duminică seara, în cartierul Unirii, se adresase miercuri unui avocat pentru a solicita instanței un ordin de protecție împotriva concubinului său.

Crima, a confirmat, luni dimineața, Valentina Gândilă, prim procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, a avut loc pe fondul geloziei.

Bărbatul de 30 de ani a fost prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru săvârșirea unui cumul de infracțiuni, cea mai gravă fiind omorul calificat, ceea ce înseamnă că ar fi premeditat crima. Tribunalul Mureș a încuviințat luni seara măsura arestării preventive.

Târgumureșeni, impresionați de tragedie, au venit luni după-amiaza la barul Lorenz pentru a-i aduce un ultim omagiu celei care a fost Emese.

Tânăra va fi înmormântată astăzi, de la ora 13, în Cimitirul Municipal.

Ucisă din gelozie

Emese, o tânără de 28 de ani, a fost împușcată mortal duminică seara în barul Loren’s din cartierul Unirii de un bărbat cuprins de gelozie care s-a dovedit ulterior a fi iubitul ei. Bărbatul a tras din afara localului, țintind-o pe Emese care avea un loc unde stătea în apropierea peretelui de sticlă care dădea spre strada Bărăganului.

“Prima dată am crezut că sunt două petarde, la câteva minute am ieșit după țigări și era un om împușcat aici, afară, era leșinat. Abia apoi am observat-o pe Emese întinsă jos, plină de sânge. A venit ambulanța, a stat vreo 15-20 de minute, apoi au transportat-o în ambulanță”, ne-a spus Andrei care a ajuns la câteva minute după ce a avut loc tragedia.

Arma utilizată a fost o armă de vânătoare cu alice, deținută ilegal de agresor, anchetatorii stabilind că acesta nu deținea permis de port-armă.

Tânăra care muncea în acel local a fost transportată de un echipaj SMURD la Unitatea de Primiri Urgențe, dar din păcate nu a mai putut fi salvată, în ciuda încercărilor medicilor de a o resuscita. La o oră de la gravul incident, tânara, având plămânii perforați, a intrat în stop cardiac. În afară de tânără a mai fost împușcat un bărbat care este într-o stare stabilă.

“Un bărbat pe fondul geloziei a tras două gloanțe, unul a ucis femeia și unul a fost tras în piciorul unui client care a supraviețuit. Persoana respectivă este reținută pentru 24 de ore, urmând a continua cercetările în cauză”, ne-a declarat Valentina Gândilă, prim procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș.

Bărbatul, care are în jur de 30 de ani, a fugit de la locul faptei, dar a fost prins de jandarmi și poliție la scurt timp. Momentan este reținut în arestul IPJ Mureș.

Acesta a fost prezentat luni judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Mureș cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind acuzat de săvârșirea infracțiunilor de omor calificat, tentativă de omor calificat, deținere ilegală a unei arme letale, uz de armă, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea liniștii publice.

Omorul calificat este cea mai gravă infracțiune din cumulul de infracțiuni pentru care i s-a întocmit dosar penal deoarece presupune premeditarea, adică bărbatul a intenționat să o omoare pe victimă.

Sursele noastre susțin că acesta ar fi consumat alcool, pentru a pleda apoi că ar fi acționat într-un moment cu discernământ diminuat. Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș nu ne-a confirmat această ipoteză.

Luni seara, după mai puțin de o oră de dezbateri, în camera de consiliu, judecătorul s-a pronunțat și a admis cererea de luare a măsurii arestului preventiv față de acesta, pronunțând următoarea soluție: “Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş şi, în consecinţă: (…) dispune arestarea preventivă a inculpatului Sz. I. M., pe o perioadă de 30 zile, începând cu data de 23 ianuarie 2017 şi până la data de 21 februarie 2017, inclusiv. Respinge cererea inculpatului de luare a măsurii arestului la domiciliu”. Inculpatul are drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare.

Apel la poliție

Femeia sunase recent la 112 în urma unei alte agresiuni a concubinului său.

“În urmă cu o săptămână a fost o solicitare la 112 a victimei, noi i-am prezentat toate posibilitățile pe care i le oferă legea, inclusiv de a obține un ordin de protecție sau de a fi dusă la un adăpost pentru protecția victimelor violenței domestice. La IPJ Mureș a fost înregistrat un dosar penal pentru amenințare, loviri și alte violente care a fost trimis la Parchet”, ne-a declarat inspector principal de poliție Andreea Pop, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

Miercurea trecută, Emese s-a adresat unui avocat pentru a obține un ordin de protecție împotriva bărbatului de la Judecătoria Tîrgu Mureș, însă a fost prea târziu pentru tânara de 28 de ani. Potrivit legii, instanța putea emite ordinul de protecție în aceeași zi în caz de urgență deosebită, dacă Emese s-ar fi temut pentru viața ei și l-ar fi solicitat.

Altfel, emiterea ordinului de protecție de către instanță durează câteva zile.

Lumină pentru sufletul lui Emese

Luni după-amiaza, pe o vreme friguroasă și neprietenoasă, prieteni, cunoscuți sau doar târgumureșeni impresionați de soarta tinerei, au venit în pelerinaj la locul tragediei, delimitat cu bandă alb-roșie, pentru a-i aduce un ultim omagiu.

“Suntem vecine, eu stau la etajul patru, ea la parter, am copilărit împreună, ne știm foarte bine și am vrut să îi aducem un ultim omagiu. Îmi pare rău pentru această pierdere. Era o femeie extraordinară, o prietenă și o mamă extraordinar de iubitoare”, ne-a spus Enikó care a venit luni după-amiază să pună o floare și o lumânare la locul tragediei.

“Nu o cunoșteam, a fost o discuție pe Facebook și s-a hotărât să venim să aducem lumânări și flori pentru dânsa, este un gest uman, frumos”, ne-a spus și Adrian Hârșan.

Tânara va fi înmormântată astăzi, de la ora 13, în Cimitirul Municipal din Tîrgu Mureș.

Un gest uman

Mureșenii care doresc să îl ajute pe Krisztian, băiețelul de 2 anișori al lui Emese, o pot face donând în contul fratelui acesteia.

Datele sunt următoarele:

Titular: Szabo-Gyarfas Hunor

Cont: RO06RZBR0000060014908991

Banca: Raiffeisen

Pe rețeaua de socializare Facebook, membrii grupului Dăruim din inima/Szivbol adjuk și-au anunțat deja sprijinul pentru familia îndurerată.

De asemenea, cei care doresc să îl ajute pe băiețel, pot dona la salonul de înfrumusețare Zuka Trend, Bulevardul 1918, numărul 152, unde a fost amplasată o cutie pentru donații.

Protecția legii… reală?

Decesul tinerei a deschis o cutie a Pandorei în legătură cu protecția legii împotriva agresorilor și dacă tragedia putea fi evitată. Pentru Emese însă discuțiile acestea sunt tardive…

“Poate ar fi o soluție să se organizeze o conferință pe această temă și să fie invitate poliția, procuratura, organizații civile și să se dezbată această temă. Este sau nu eficientă legislația în aceste cazuri, dacă nu, cum s-ar putea acționa eficient? De văzut și exemple din alte țări!” – Jenő Ujfalusi

“Ca în SUA ar trebui pedeapsa cu moartea!” – Cosmin Truța

Îmi pare sincer rău să văd că sunt tot mai frecvente cazurile de omor și violență domestică. Oare, asta înseamnă că a dispărut fărâma de umanitate din noi? Asta ne definește ca indivizi? Asta e tot? Ăsta e respectul? Respect pe care ar trebui să îl avem fiecare în noi? Să încercăm să ne educam copiii să fie buni, mai toleranți. De fapt, cu atâtea acte de cruzime îi facem mai agresivi și noi sperăm să fie bine în țară, să fie de vis! Fiți serioși! Dacă vrei să fi respectat, respectă. Daca vrei să fi ajutat, ajută” – Lucian Năznean

Rămas bun, Emese!

Pe pagina de Facebook a tinerei, cei care au cunoscut-o au lăsat mesaje de condoleanțe.

“Cu tristețe și inima frîntă de durere mă gândesc la tine, dragă Emese, tu ești acum un înger, o stea pe cerul infinit. Dumnezeu să se îngrijească de sufletul tău blând” – Liana Crețu

“Sincere condoleanțe familiei. Dumnezeu te-a luat prea repede de lânga noi. Odihnă veșnică, Emese!” – Uby Ilie

“Nu pot să cred așa ceva! Emese o să îmi fie dor de tine și de poveștile pe care le aveam. Încă sper că e doar un vis urât! Odihnește-te în pace, prietena mea dragă! Condoleanțe familiei și multă putere în aceste clipe atât de triste!” – Andreea Huza

Ligia VORO