Deranj mare în CL. Secretarul a primit calificativul nesatisfăcător

Andrei Mureșan, secretarul municipiului Tîrgu Mureș, a primit calificativul nesatisfăcător din partea consilierilor locali care au votat secret. 13 consilieri locali din totalul de 23 au considerat că acesta nu și-a îndeplinit atribuțiile, în timp ce doar 4 i-au acordat calificativul foarte bine. Interesant este că, la final, aleșii locali nu au votat și proiectul de hotărâre prin care secretarul municipiului Tîrgu Mureș a primit calificativul cu nesatisfăcător. Conform Hotărârii Guvernului Nr. 611 din 2008, secretarul municipiului este evaluat de către primar, pe baza propunerii consiliului local.

Cel mai tensionat punct de pe ordinea de zi a fost cel cu numărul 43 privind propunerea de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului Municipiului Tîrgu Mureș, procedura de evaluare fiind prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 611 din 2008.

Consilierul local PSD Sergiu Papuc a propus ca evaluarea să aibă loc prin vot secret, ceea ce mai târziu consilierii au și aprobat în unanimitate.

În apărarea secretarului, deoarece deja în spațiul public apăruseră deja suspiciuni că i se pregătește debarcarea a sărit Mark Christian Hermann.

“Am o mică nedumerire, inițatorul unui proiect de hotărâre pot să fie primar, viceprimari, consilieri locali, nu înțeleg ce caută pe expunerea de motive directorul executiv Korpadi György, în opinia mea avem o mică problemă procedurală și formală. (…) Aș dori totuși să atrag atenția colegilor consilieri asupra ultimei fraze din acest raport: “a fost o muncă în echipe, iar persoanele direct implicate au fost evaluate profesional cu nota maximă foarte bine”. Deci înseamnă că toți oamenii aflați în subordinea domnului secretar au fost evaluați cu foarte bine, și-au făcut foarte bine treaba, inclusiv doamnele de la SRC. Mare îmi va fi mie nedumerirea dacă nu primește secretarul același calificativ ca oamenii aflați în subordinea sa, atunci cum a reușit să îi dirijeze atât de bine”, a spus alesul POL.

Pro domo sua

Andrei Mureșan, secretarul municipiului, care nu s-a sfiit să acuze presiuni și să arate cu degetul spre unii colegi din Primăria Tîrgu Mureș a pledat pro domo sua.

“Este un subiect delicat în sensul că aș aprecia să faceți tot posibilul ca activitatea secretarului UAT și a direcțiilor și serviciilor din subordine care însumează peste 60 de persoane să nu fie transformată într-o dispută politică. (…) Cred că din toți cei care au obligația de a-și depune un raport de activitate, cred că sunt primul care și l-a depus. Mai mult, vă aduc la cunoștință că legal nu există nicăieri prevăzut în lege ca secretarul să aibă obligația de a depune un raport de activitate. Am făcut acest demers chiar cu o zi înainte de ședința extraordinară din data de 13 ianuarie, pentru a vă face munca mai ușoară ca de fiecare dată. La orice ședință am încercat să vă fac munca mai ușoară ca să puteți să luați deciziile în cunoștință de cauză. Sub orice formă, nimeni nu mă poate acuza că v-am mințit, că v-am indus în eroare în momentul în care ați luat decizii. Când ați avut propriile dubii cu privire la deciziile pe care urma să le luați, ați venit la mine în birou, mi-ați cerut părerea și vă asigur cu cea mai bună credință că, indiferent din ce formațiune politică m-a întrebat pe același subiect, răspunsul a fost același”, și-a început pledoaria Andrei Mureșan.

Apoi acesta a atenționat că niciodată această procedură nu mai avut loc în Consiliul Local și cu atât mai puțin ar trebui să se desfășoare prin vot secret.

“Vizavi de această procedură care este o noutate pentru Tîrgu Mureș, mă bucur că este și domnul director Korpadi aici, vreau să vă aduc la cunoștință că este o noutate ca procedură de evaluare pentru că în perioada post-decembristă această procedură de evaluare prin hotărâre de Consiliu Local nu s-a efectuat niciodată. (…) Personal nu înțeleg de ce s-a ajuns într-o astfel de situație, s-a demarat în momentul în care eram în concediu de odihnă, probabil mi se va spune că se iese din termen, accept și asta, întrebarea mea retorică este dacă s-a greșit până acum 27 de ani, s-a făcut evaluarea în mod greșit și de acum se procedează corect sau sunt alte întrebări”, a spus secretarul municipiului.

Andrei Mureșan a mai arătat că a semnat fișa postului în 31 octombrie 2016, deși a fost transferat în funcția de secretar din primăvara anului 2015.

De asemenea a adus în discuție problema evaluării pentru perioada ianuarie – iunie, până la constituirea noului consiliu.

“Vă aduc la cunoștință că până acum nu am primit această evaluare parțială. Dvs. aveți obligația legală să mă evaluați din perioada iunie până în decembrie 2016 pentru că dvs. ați fost validați prin Hotărârea Nr. 3 din iunie 2016. Nu aveți calitate de evaluator al secretarului pentru perioada anterioară. (…) Calificativul acordat pentru evaluarea parțială trebuie ținut în considerare în momentul în care dvs. faceți evaluarea pentru perioadă rămasă din anul calendaristic. Întrebarea mea retorică este, inclusiv pentru colegii mei de la Resurse Umane, care au promovat un astfel de material, cum pot să facă o evaluare obiectivă a mea neținând cont de prevederile alin. 3 lit b din textul citat care spune că trebuie să aibă la bază evaluarea făcută de cei care aveau calitatea de evaluatori înaintea mea”, a mai declarat acesta.

Acestea fiind spuse s-a trecut la vot. Au votat 20 de consilieri, iar rezultatul a fost următorul: foarte bine 4 voturi, satisfăcător 3 voturi și satisfăcător – 13 voturi.

Contre administrative

După vot, secretarul a susținut că s-a încălcat procedura și referitor la vot – buletine pe care nu s-a precizat pentru ce se votează, buletine fără ștampila de control etc. De asemenea, acesta a avut și un mesaj nu tocmai plăcut urechilor aleșilor locali.

“Nu ați avut curajul să stăm față în față, pe baza criteriilor și obiectivelor de evaluare, să mi se spună la fiecare în parte ce s-a greșit și ce nu s-a greșit.

Dați-mi voie să îmi rezerv dreptul, dacă se merge mai departe cu această acțiune de evaluare profund ilegală sau de propunere de evaluare, să chem în instanță, evident în contencios, 23 de consilieri, care acolo vor trebui să explice și să facă evaluarea, pentru că aici mi s-a refuzat, mi s-a respins dreptul la evaluare prevăzut de lege, proba interviului în care să mi se spună exact, pe fiecare criteriu în parte ce anume mi se reproșează”, le-a transmis Andrei Mureșan.

În acest punct s-a intrat într-o discuție legată de necesitatea votării proiectului de hotărâre sau nu. Moment în care a intervenit Korpadi György.

“Domnul secretar, care este foarte zeflemitor, uită că eu sunt funcționar, ar fi trebuit să știe că acel material ar fi trebuit promovat și atunci când s-a terminat mandatul primului consiliu, prin dânsul. Credeți-mă că, dacă v-ați uitat în Hotărârea 611, ați avut tot materialul la dispoziție. Doar vă reproduc atât: Evaluarea secretarului se face de către primar, în baza propunerii consiliului local. Legea spune că această hotărâre este valabilă dacă a fost adoptată de jumătate plus unu din consilierii în funcție. 13 voturi faceți socoteala dvs. Nu înțeleg. Este o procedură care probabil că ar fi trebuit făcută și altădată, dar dacă era să fie făcută, trebuia să fie făcută tot prin instituția secretarului”, a explicat acesta. Replica secretarului a venit așa: nu am calitatea de inițiator de proiecte și că poate Direcția Resurse Umane ar fi trebuit să se preocupe de evaluarea angajaților.

Președintele de ședință, liberala Theodora Benedek, care trebuie să remarcăm a avut o prestație foarte bună, cunoscând regulamentul și ținând în frâu dezbaterile care nu au degenerat ca la alte ședințe, a revenit asupra întrebării: e necesară sau nu o hotărâre de CL.

“Se ia act de acest proces-verbal și se înaintează primarului sau noi mai trebuie să votăm ceva?”, a întrebat alesul local.

Korpadi György a explicat că nu e necesară deoarece atunci aleșii și-ar devoala votul.

Acestea fiind spuse ședința s-a încheiat fără un vot pe proiectul de hotărâre care va fi însă completat în spațiul gol cu calificativul nesatisfăcător obținut în CL de secretarul Andrei Mureșan. Sau cel puțin așa am înțeles din discuția de final.

Ligia VORO