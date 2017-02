FOTO: Balul Însuraților, elogiu adus familiei și tradițiilor neamului

Sala de evenimente a Firmelor Gliga din Reghin a fost timp de două zile gazdă primitoare sutelor de oaspeți veniți la cea de a X-a ediție a Balului Însuraților, eveniment organizat de familia lutierului Vasile Gliga în zilele de sâmbătă și duminică .

Familia, tema ediției jubiliare a Balului Însuraților

Ediția jubiliară a Balului Însuraților a stat stat sub auspiciile respectului față de familie, tema celei de a X-a ediții a evenimentului de tradiție din Reghin de la început de februarie.”Ediția a X-a a Balului Însuraților de la Gliga are ca temă în acest an familia. Cei care prețuiesc familia știu că în cadrul familiei mama are o chemare spre absolut, și o chemare de înălțare. Știu că mama este cea care împreunează mâinile la rugăciune, cea care sădește dragostea de neam, cea care coase costumele populare, cea care învață copilul primii pași cum să joace, și cea care-l învață cântecul și doina chiar din leagăn, cântându-i-le cu multă dragoste. Balul Însuraților, pentru cei care vor să înțeleagă această dimensiune nu este un prilej de distracție, ci este un act de mărturisire, un act în care cei prezenți, îmbrăcând costumul popular, cântând și jucând jocul popular mărturisesc că sunt români. Această mărturisire este strict legată de familia în sânul căruia au fost învățate aceste valori, de aceea felicit organizatorii, familia domnului Vasile Gliga, pe fiica Dumitrița, pentru că au fost inspirați de Duhul Sfânt să aleagă pentru această ediție această temă a familiei”, a precizat Marius Ciprian Pop, prezentatorul Balului Însuraților de la Reghin.

Vasile Gliga, un bunic fericit

În prima zi , sâmbătă 4 februarie, oaspeții balului au fost întâmpinați de grupul de la Hodac, coordonator Cornelia Butilcă, sutele de participanți fiind primiți cu căldură de gazde, în frunte cu Vasile Gliga, fericitul bunic care la începutul acestui an a trăit bucuria venirii pe lume a celor doi nepoți, Vasile Paul și Anastastia Elena. ”Avem bucuria de a avea doi nepoți într-o săptămână, primul a venit pe lume data de 10 ianuarie, Vasile Paul în Statele Unite, și Anastastia Elena, fiica Mironei, născută în 14 ianuarie. Mai mare bucurie pentru o familie nu cred că există. Am avut bucuria să fiu plecat și în America să-mi văd nepotul, și mă consider un bunic fericit cu cei cinci nepoți. Poate că așa a trebuit să fie ca cea de a zecea ediție a Balului Însuraților să fie dedicată familiei. De aceea am încercat să chemăm cât mai mulți oaspeți, interpreți să fie alături de copii lor pe scenă, tocmai pentru a cinsti această valoare fundamentală a omului care este familia”, a precizat Vasile Gliga, gazda și organizatorul Balului Însuraților.

Portul popular purtat cu cinste de oficialități

Printre oaspeții care au îmbrăcat costumul populat prezenți la bal s-au numărat familiile lui Alexandru Câmpeanu, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, senatorilor Cristian Chirteș, Horia Soporan, primarului comunei Ibănești Dan Vasile Dumitru, a consilierilor județeni Ioan Gliga, Vasile Boloș, Ionela Balaș și a consilierilor locali reghineni Horea Gheorghe și Ovidiu Marian. ”S-au întâmplat lucruri deosebite în acești ultimi zece ani. De asemenea și numărul participanților a crescut. Dacă la început Balul Însuraților se desfășura doar într-o singură zi, în prima sâmbătă din luna februarie, după câteva ediții, datorită cererii foarte numeroase, restul edițiilor până în ziua de azi se desfășoară pe parcursul a două zile. Faptul că numărul participanților a crescut spune ceva despre această manifestare, Balul Însuraților reușește în fiecare an să aducă sute de participanți în frumoasele constume populare românești, ungurești și săsești, plus oaspeți din străinătate, dovadă că vestea acestuia i s-a dus peste hotarele țării”, a declarat Alexandru Câmpeanu, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș.

Binecuvântarea creștină a evenimentului a fost adusă de preoții Eugen Oprea de la Ibănești și Ioan Dorin Martin de la Cluj Napoca, pentru oaspeții veniți din Reghin, Sovata, Rușii Munți, Deda, Ibănești, Hodac, Teleac, Jabenița, Lunca Tecii, Suseni, Târgu-Mureș, Sighișoara, Cluj, Bistrița, Toplița,Zalău Iași, Suceava, , București, Sibiu, precum și celor veniți de peste hotarele țării. ”Sunt bucuros de faptul că în această seară sunt prezent la cea de a X-a ediție a Balului Însuraților. Este un lucru mare, la fel cum bucuroși sunt cei care au venit, și peste ani își vor aduce aminte cu bucurie că au fost la ediția jubiliară a Balului Însuraților. Bucurie mare este și pentru familia domnului Vasile Gliga, deoarece la această ediție este din nou bunic, fapt pentru care merită toate felicitările noastre”, a spus părintele Eugen Oprea din Ibănești.

Act de restituire a valorilor moșilor și strămoșilor noștri

Printre oaspeții de seamă ai balului s-a numărat și solistul Alexandru Pugna, secretar de stat în Ministerul Culturii și Identității Naționale. ”Vă mărturisesc că sufletul meu este plin de bucurie, pentru că văd atâta putere de lume, atâți români îmbrăcați în straiele de odinioară a moșilor și strămoșilor noștri. Ceea ce se întâmplă în cele două zile la Reghin de Balul Însuraților reprezintă un act de mare cultură a neamului nostru românesc. Este un moment în care ne reîntoarcem la valorile adevărate ale românismului. Ceea ce domnul Vasile Gliga a organizat de zece ani nu reprezintă altceva decât un act de restituire a valorilor moșilor și strămoșilor noștri, care reprezintă de fapt identitatea neamului din care facem parte cu toții. Vă felicit pentru faptul că ați reânbrăcat aceste veșminte, deoarece ce ați făcut și dumneavoastră fac și preoții atunci când intră în sfântul altar. Eu cel puțin, când îmbrac costumul popular o fac cu aceeași evlavie cu care un preot îmbracă veșmintele pentru a sluji pe Dumnezeu. Vă felicit, vă doresc multă sănătate, și să transmiteți mai departe generațiilor ce vin această dragoste pentru neam, pentru țară, pentru ceea ce reprezintă românii, pentru că este nevoie să reînvățăm să fim mândri că aparținem neamului nostru românesc și că bunul Dumnezeu a binecuvântat acest popor care, a fost jertfit pe crucea istoriei, aici între imperiul turc, habsburgic sau cel bolșevic, dar și-a păstrat ființa. Coloana vertebrală a neamului nostru românesc este formată din trei elemente definitorii : limba noastră cea străbună, credința drept măritoare și nu în cele din urmă tradițiile,folcorul care ne individualizează în această lume. Aceasta este coloana noastră vertebrală de care trebuie să avem grijă”, a menționat Alexandru Pugna.

Cântec, joc și voie bună cu artiști de seamă

Programul artistic al balului a fost deschis de rapsodul popular Vasile Crișan urmat de dansatorii din Ibănești, prilej pentru ca lumea să se ridice de la mese pentru a juca pe acordurile Orchestrei Ansamblului ”Mureșul”. Au colorat folcloric balul Ansamblul ”Plaiuri mureșene” din Rușii Munți, Ansamblul ”Cununa Călimanilor” din Deda, Ansamblul ”Hodăceana” din Hodac, Ansamblul Național Profesionist ”Transilvania” din Baia Mare, Ansamblul ”Doina Mureșului” din Reghin, și soliștii Beatrice Oprea, Marius Ciprian Pop și fiica Antonia, Alisa Toma, Ioan Dordoi și Felix Gălan, Andra Ioana Matei, Elena Violeta Matei, Sorin Pantea și fiica Sorana, Maria Neag, și Gheorghe Turda, oaspete de seamă al celei de a X-a ediții a Balului Însuraților de la Reghin.