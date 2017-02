Răsturnare de situație la Sighișoara. Primarul a revenit asupra demisiei

Primarul social-democrat al municipiului Sighişoara, Ovidiu Mălăncrăvean, a anunţat marţi că a revenit asupra demisiei din funcţie pe care a înaintat-o la sfârşitul săptămânii trecute având la bază „principiile personale raportate la contextul politic”, întrucât aceasta ar fi avut un impact major asupra cetăţenilor, informează AGERPRES.

„Vineri, 3 februarie 2017, am transmis Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş o adresă prin care informam asupra deciziei de a demisiona din funcţia de primar, act unilateral ce a avut la bază principiile personale raportate la contextul politic în care, din păcate, se află ţara noastră. Văzând impactul pe care această decizie, luată de OMUL Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean, îl are asupra Sighişoarei şi a concetăţenilor, a urmat o perioadă de profundă analiză a situaţiei, iar astăzi, 7 februarie 2017, am revenit asupra acestei decizii”, a anunţat Ovidiu Mălăncrăvean, într-un comunicat de presă, arată sursa citată.

Edilul a spus că decizia de revenire asupra demisiei a luat-o raportându-se atât la cei 3.573 de alegători care i-au acordat votul de încredere în vara anului 2016, cât şi la mesajele de susţinere primite în ultimele zile de la sighişoreni. „Chiar dacă actul meu este în acord cu principiile mele de viaţă, Sighişoara nu merită să fie destabilizată, iar calea pe care am pornit, cea de reconstrucţie, trebuie urmată’, a afirmat Mălăncrăvean.

Conform sursei citate, primarul a mai arătat că a încercat să fie un om al corectitudinii, atât în familie, cât şi ca dascăl sau ca primar, dar că sighişorenii i-au dovedit în aceste zile că reconstrucţia Sighişoarei poate fi făcută împreună cu aceştia. Acesta a subliniat că are încredere în concetăţenii săi şi crede că fiecare dintre părţi trebuie să fie corectă, unită şi constructivă.