Cupa Transilvania la Minibaschet rămâne în Ardeal, dar la Cluj

Cea mai puternică întrecere a baschetului juvenil din România (după Campionatul Național), Cupa Transilvania, ajunsă la cea de-a VI-a ediție, s-a încheiat cu finala la Minibaschet băieți, încheiată cu victoria formației U-BT Cluj-Napoca. Competiția din acest an poartă denumirea Transilvania No Borders PEAK Cup, după sponsorul devenit principal, firma de echipament sportiv PEAK. S-au reunit la start la această categorie un număr de 24 de echipe din țară și una din Ungaria, Soproni Tigrisek, unul dintre cele mai puternice cluburi de baschet juvenil din țara vecină. Aceasta a fost și adversara clujenilor din finală, o finală care s-a încheiat cu victoria la limită a alb-negrilor, scor 36-35. Partidele disputate pe durata a cinci zile în trei săli din Târgu-Mureș (Gimnaziile „Serafim Duicu” și „Tudor Vladimirescu” și a Liceului Tehnologic Electromureș), au fost foarte disputate, micii luptători de sub panou oferind deseori jocuri spectaculoase. După disputarea partidelor din cele 6 grupe au urmat întrecerile pentru stabilirea ierarhiilor finale și calificarea în finalele care au avut loc în Sala Sporturilor. Aici, în ultima zi s-au luptat pentru acuparea locului al treilea pe podium formațiile Dan Dacian București și Ploiești Basketball. Mult mai exacți sub panou, bucureștenii au învins cu scorul de 32-21. Finala turneului a fost una dintre cele mai echilibrate, cu mai multe răsturnări de scor și cu un deznodământ imprevizibil până în ultimele secunde.

Echipa ungară a avut în ultimul sfert la un moment dat avantaj de 6 puncte și la această categorie răsturnările sunt mai greu de reușit. Clujenii au reușit însă acest lucru și au preluat conducerea cu 3-4 puncte. Nu au fost însă lipsiți de emoții până la sirena de final, când maghiarii puteau intra în posesia trofeului cu un singur coș înscris.

Premii pentru toată lumea

Coșgheterul turneului a fost un jucător de la o echipă clasată abia pe locul 9, Răzvan Popa, de la Galactica Brașov, în timp ce MVP-ul finalei a fost desemnat Radu Hanga, de la campioana ediției. Organizatorii competiției, firma PEAK, Sportlife și ACS Gladius Târgu-Mureș, Primăria Târgu-Mureș, în parteneriat cu Federația Română de Baschet, au oferit la festivitatea de premiere cupe și diplome tuturor participantelor, bineînțeles, laureatele fiind premiate în plus cu echipamente din partea sponsorilor.

Dintre cele cinci cluburi târgumureșene prezente la ediția din acest an, cel mai bun rezultat a fost obținut de echipa BC Mureș, care a încheiat întrecerea pe locul 7. ACS Gladius, pregătită de familia Florina și Vlad Pora și Andrea Bereczki, finalistă la minibaschet fete a participat cu două echipe, clasate pe locurile 13 și 24, iar celelalte trei cluburi au obținut locurile 18 (Lucky Dragons), 19 (LPS) și 20 (Together).

De remarcat faptul că această competiție a fost înclusă din acest an într-un circuit internațional de prestigiu, aflat sub patronajul amintitei firme, una dintre cele mai cunoscute firme de echipament sportiv din lume, partener FIBA și NBA.