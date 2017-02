ADR Centru, sprijin pentru dezvoltarea mediului de afaceri

La ultimele trei întâlniri de lucru, organizate în decurs de o săptămână de ADR Centru pentru lansarea finanțărilor nerambursabile pentru IMM, prin Prioritatea de investiții 2.2 a Programului Operațional Regional 2014-2020, au participat în total peste 120 de persoane, ceea ce ridică numărul total al celor interesați de această sursă de finanțare, disponibilă la nivelul Regiunii Centru, la aproape 300 de potențiali beneficiari. Sesiunile de lucru, organizate la sediile Consiliilor Județene din Covasna, Harghita și Sibiu au permis experților ADR Centru să prezinte oportunitățile de dezvoltare a mediului de afaceri local și regional, cu sprijinul a 23,90 milioane euro fondurile nerambursabile pentru dezvoltarea și modernizarea firmelor.

Participanții la evenimentul local de lansare a Priorității de investiții din fonduri europene nerambursabile au fost informați despre criteriile necesare pentru solicitarea a cel puțin 200.000 euro și maximum 1 milion euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, pentru o firmă pentru realizarea unei investiții inițiale în active corporale și necorporale, finanțabile prin ajutor de stat regional. Proiectele se pot depune începând cu data de 23.02.2017, ora 12.00, prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, depunerea de cereri fiind deschisă o perioadă de 6 luni, respectiv până în 23 august 2017, ora 12.00. Lista domeniilor de activitate eligibile pentru care se poate solicita finanțare cuprinde atât IMM-uri care funcționează în domeniul producției și fabricației de utilaje și articole etc, cât și din domeniul serviciilor, care pot fi servicii de asistență medicală, de cazare, publicitate, arhitectură, centre fitness, baze sportive, cât și servicii de reparare mobilă, încălțăminte sau altele. Lista completă a codurilor CAEN ce pot solicita finanțare se poate regăsi în Anexa 2 a Ghidului specific al Priorității 2.2.

”Practic, în fiecare județ am beneficiat de sprijinul autorităților administrației publice locale, deoarece fiecare unitate administrativ teritorială are capacități de dezvoltare oarecum diferite față de vecinii săi. În sectoarele serviciilor și industriei, la nivel local, se regăsește o pondere semnificativă a întreprinderilor mici și microîntreprinderilor, peste 90% din numărul de firme la nivelul fiecărei ramuri fiind reprezentat de astfel de întreprinderi. În plus, turismul beneficiază de un potențial important, în toate județele vizate de caravana noastră de informare. Din aceste motive, la nivelul fiecărui județ, am acordat o foarte mare atenție dezvoltării și sprijinirii mediului local de afaceri, prin încurajarea înființării de clustere, asociații profesionale și patronale. Prin toate mijloacele susținem inițiativa privată și acordăm o mare importanță atragerii de fonduri europene. Astfel, în cadrul fiecărei întâlniri cu mediul de afaceri local am prezentat și serviciile de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor și inovare oferite de rețeaua Enterprise Europe Network, precum și alte programe și posibilități de finanțare pentru IMM-uri, deoarece aceste aspecte fac parte din activitatea de ansamblu a Agenției”, a precizat, după această suită de seminarii regionale, domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

În cadrul seminariilor de informare și lansare a Priorității de Investiții pentru IMM, prin POR 2014-2020, au fost deschise de reprezentanții gazdelor, la Sfântu Gheorghe, de domnul Henning László-János, vicepreședintele CJ Covasna, la Miercurea Ciuc, de domnul Csaba Borboly, președintele CJ Harghita, iar la Sibiu, de domnii Marcel Constantin Luca și Helmut-Wiegand Fleischer, vicepreședinții CJ Sibiu. În cadrul întâlnirilor s-a discutat și despre cofinanțarea diferită a proiectelor, în funcție de tipul de societate și de tipul de investiție realizată/ajutor acordat. Mai exact, schema de finanțare nerambursabilă este constituită din două categorii de ajutor de stat acordat, respectiv ajutor de stat regional și ajutor de minimis. Diferențierea dintre cele 2 categorii este realizată prin tipul de investiție/cheltuială care se realizează prin proiect. Astfel un proiect va avea în mod obligatoriu cheltuieli de investiții în active corporale (construire, extindere, dotare spații de producție/ servicii), care se vor finanța prin ajutor de stat regional și la care solicitantul va asigura o cofinanțare de minim 30% din valoarea lor, dacă este microîntreprindere sau întreprindere mică, respectiv minim 40% dacă este întreprindere mijlocie. Pentru cheltuielile ce se încadrează în ajutor de minimis (certificare, internaționalizare), cofinanțarea solicitantului va trebui să fie de minim 10%, indiferent de ce tip de firmă este.

”Noi am răspuns și răspundem permanent inițiativelor administrației publice locale și apreciem foarte mult faptul că astfel este susținută dezvoltarea mediului de afaceri. Considerăm că acest gen de evenimente sunt importante pentru sprijinirea dezvoltării fiecărui județ din regiunea noastră. În decursul timpului am analizat cu atenție principalele resurse ale județelor din Regiune, precum și oportunitățile de dezvoltare. În aceste județe industria lemnului, industria textilă și a confecțiilor sunt activități care au atins aici un înalt nivel de competitivitate, iar din urmă vin industriile creative și sectorul IT, în plină expansiune la Sibiu. De fapt, forța firmelor din fiecare județ crește și datorită activității clusterelor și asociațiilor patronale, care s-au dovedit a fi interesate de prezentările noastre despre oportunitățile de finanțare pentru întreg mediul de afaceri local. Acțiunile pe care le întreprindem vor asigura creșterea volumului investițiilor pentru firmele locale, fie că vorbim de microîntreprinderi, fie de IMM, și vor îmbunătăți nu doar climatul economic ci și calitatea vieții locuitorilor Regiunii Centru”, a mai declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Fondurile alocate sunt disponibile prin Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri. Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen. În funcție de gradul de acoperire a bugetului alocat apelului, depunerea proiectelor poate fi suspendată, însă nu mai devreme de primele 2 luni ale apelului. În cadrul acestui apel, proiectele respinse în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pot fi redepuse, cu condiția respectării termenului limită de depunere a cererilor de finanțare ori a condițiilor de închidere a apelului. Toate prezentările susținute pot fi descărcate de pe pagina de Internet coordonată de ADR Centru, www.regio-adrcentru.ro, secțiunea Comunicare/Prezentări și materiale evenimente.