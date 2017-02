Asfalt, cămin cultural și primărie nouă, proiectele anului 2017 la Voivodeni

Comuna Voivodeni continuă în acest an proiectele de infrastructură, asfaltările și lucrările la rețeaua de apă fiind cele mai importante. La acestea se adaugă și alte proiecte despre care ne-a vorbit Vasile Boer, primarul comunei Voivodeni

Reporter : Ce proiecte aveți preconizate pentru acest an la nivelul comunei Voivodeni?

Vasile Boer : În primul rând așteptăm să vină căldura să ne putem apuca de treabă. Am avut o iarnă grea cu multe solicitări de la cetățeni în special în ce privește lemnele de foc. În ce privește proiectele, mai avem de asfaltat încă 500 de metri de asfalt pe un drum secundar în localitatea Voivodeni, la care se adaugă un podeț peste pârâul satului. Proiectul a început în 2015, cuprinde peste un kilometru de asfalt, și din cauza mai multor avize și a acestui podeț lucrarea a stagnat. Jumătate a fost realizată urmând ca în scurt timp să finalizăm și restul, respectiv 500 de metri de asfalt și podețul. Mai avem în derulare proiectul rețelei de apă, pe care sperăm să-l terminăm în cel mai scurt timp. Mai avem de realizat 5 % din acest proiect început mai demult, în 2007, respectiv niște mărunțișuri la stația de pompare, și alte lucrări mai mici. Apa este rezolvată în comună, o primim de la Reghin prin Aquaserv, dar am avut ceva probleme cu conductele, erau vechi, și a fost nevoie să le schimbăm. Am încă trei proiecte ,un proiect pentru drumuri de exloatație , un proiect pentru un drum comunal care face legătura între DJ 154 și DJ 152 – cu localitatea Toldal, și un proiect pentru canalizare.

Rep.: Anul 2017 aduce vești bune pentru locuitorii comunei, în ce privește viitorul cămin cultural din Voivodeni. Despre ce este vorba ?

Vasile Boer: În luna decembrie a anului trecut am cumpărat o clădire. Terenul pe care e situată această clădire aparține unității noastre teritoriale, nu și clădirea. Noi, cum am rămas fără cămin cultural în localitatea Voivodeni, am fost forțați oarecum să cumpărăm această clădire. Clădirea în care își desfășoară activitatea primăria este una extrem de mică, fapt pentru care necesită o extindere. Am achiziționat această clădire, am achitat toți banii, și acum urmează toate documentele astfel ca totul să fie adus la normal. Vreau să depun un proiect și pe această clădire , ca să ne putem desfășura activitatea în cele mai bune condiții. Avem două echipe de dansuri la Voivodeni, și nu prea unde să-și desfășoare activitatea. Această clădire va funcționa ca și primărie și cămin cultural

Rep.: Cum vedeți anul 2017 ?

Vasile Boer: Când începi anul așa mai greu speri că se termină cu bine. Și anul trecut în 2016, în special în partea de sfârșit, am avut multe pe cap dar am trecut cu bine. Sper ca și în acest an să trecem cu bine. Degeaba ne tot văităm că mai sunt greutăți și atunci gata, renunți și nu mai faci nimic ? Te culci seara și dimineața o iei totul de la capăt și mergi înainte. Oamenii de aceea te-au ales să fii primar, nu să te vaiți și să renunți. Trebuie să iei decizi, să acționezi și să mergi înainte. Toți cetățenii să pună umărul alături de primar și atunci apar și realizări. În ce privește comuna Voivodeni acestea se văd. Fără să ies în evidență, dar de când sunt primarul acestei comune m-am străduit și mă străduiesc în continuare să fie comuna noastră cât mai frumoasă.