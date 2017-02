Dorin Lobonț, noul director al Liceului Pedagocic: „Pregătim oameni care deschid orizonturile de cunoștere ale copiilor”

Liceul Pedagogic din Târgu Mureș a fost înființat în 1966 și de 50 de ani pregătește educatori, învățători și profesori pentru unitățle de învățământ din județ și nu numai. În urma concursului pentru funcțiile de conducere din școli, Liceul Vocațional Pedagogic „Mihai Eminescu” are un nou director, Dorin Lobonț, care va face echipă cu directorul adjunct, Szilágyi András.

De ce Liceul Pedagogic

Dorin-Cristian Lobonț, profesor de matematică, și-a depus candidatura în toamnă și pentru postul de director al Liceului Teoretic „Gheorghe Marinescu”, unde activa ca profesor și unde a ocupat funcția de director în trecut, și pentru funcția de conducere a Liceului Pedagogic. Mi-a spus că a ales Liceul Pedagogic, în primul rând, pentru o provocare, pentru ceva nou. „În al doilea rând, pentru că atât la Liceul Sanitar cât și la Liceul Pedagogic absolvenții sunt oameni care se îndreaptă spre meserii delicate, care lucrează cu sufletul – atât meseria de a îngriji persoana sănătoasă sau bolnavă, cât și meseria de a educa, mai ales în cazul educației timpurii a copiilor”.

În plus, „la Liceul Pedagogic pregătim oameni care deschid orizonturile de cunoștere ale copiilor. Primul contact cu cunoașterea al copiilor vine din partea unui om pregătit de către noi. Lucrul acesta m-a motivat foarte mult și am ales să vin aici. Ca o paranteză, colegii de aici spun că un cadru didactic adevărat este cel care a terminat Liceul Pedagocic.”

De ce o carieră didactică

„Mi-am dorit foarte mult meseria de profesor și dacă aș lua-o de la început cred că tot asta aș face. Îmi place foarte mult. De ce matematică? Nu știu. Mi-a plăcut matematica, în plus, și tatăl meu a fost profesor de matematică, poate că e și ceva genetic”, mi-a spus Dorin Lobonț despre opțiunea de a intra în sistemul de învățământ. Mi-a spus că meseria de profesor îi place foarte mult și că o face cu plăcere. Apoi, mi-a povestit că de la începutul carierei a obținut toate perfecționările pe care le poate obține un cadru didactic.

Vorbind despre începutul carerierei sale didactice, Dorin Lobonț mi-a spus că pentru un profesor este foarte important să fie deschis la schimbările din societate și să nu rămână rigid. „Nu ne putem crampona pe modul în care am pornit, știința progresează nu stă după noi, metodele de predare sunt și ele adaptate momentului în care trăim”, consideră noul director de la Pedagogic. „Cred că un curs important pe care l-am făcut, nu neapărat de formare, este cursul ECDL Start – o certificare a competenţelor digitale, pentru că este nu necesară, ci obligatorie la clasă”, a adăugat Dorin Lobonț.

„Cunoșteam școala dinainte”

L-am întrebat cum a găsit Liceul Pedagogic, având în vedere și faptul că nu fusese profesor în cadrul școlii înainte de promovarea concursului pentru postul de director. „Am o părere foarte bună, cunoșteam școala dinainte, cunoșteam profesorii care lucrează aici și știam valoarea lor. Sunt oameni care sunt foarte bine pregătiți. Vreau să continui lucrurile bune care s-au făcut până acum”.

Principalul atu, profilul pedagogic

„Eu cred că meseria aceasta, de educator sau învățător, este căutată pe piața muncii. De asemenea, profilul este căutat de către părinți și elevi. Acest lucru se vede și dintr-un sondaj făcut de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș, conform căruia avem o cerere dublă față de numărul de locuri”, mi-a spus directorul Liceului Pedagogic. În plus, a subliniat și faptul că liceul este singurul din județ cu acest profil.

Pentru anul școlar 2017-2018, oferta educațională a liceului cuprinde patru clase: două la specializarea învățători-educatoare (una cu predare în limba română și una cu predare în limba maghiară), o clasă de educator puericultor (secția română) și o clasă de instructor pentru activități extrașcolare (secția maghiară).

Absolvenții profilului învățător-educator susțin la finalul clasei a XII-a un examen prin care opțin o calificare cu ajutorul căreia pot intra în sistemul de învățământ. „De asemenea, pregătirea care se realizează pe parcursul celor patru ani este importantă. Clasele a IX-a și a X-a fac o practică observativă, merg la grădinița noastră, la școala cu care suntem în consorțiu și la alte școli pe care le numim de aplicație. Apoi, începând cu clasele a XI-a și XII-a pregătesc și predau lecții”, mi-a explicat Dorin Lobonț.

Un lucru important pe care l-a precizat este faptul că nu sunt posibile transferuri la profilul învățător-educator. De exemplu, dacă un elev din clasa a X-a, de la specializarea acesta, vrea să se transfere la alt liceu sau la altă specializare o poate face, însă, invers, nu.

Elevii și problemele lor – rolul psihologului școlii

„Tot timpul spun că orice director trebuie să găsească punctele slabe ale unei școli și să le identifice fără frică. Practic de aici pornește un director bun: să găsească puncte slabe și să găsească modalități de a le operaționaliza pentru a le face puncte tari sau pentru a le remedia. Avem, bineînțeles, și puncte slabe. Trăim într-o societate și școala reflectă societatea în care trăim”, mi-a spus Dorin Lobonț .

După aceea am început o discuție destul de amplă despre situația elevilor care provin din familii dezorganizate sau care au părinții plecați la studii în străinătate.

„Dacă se întâmplă ceva în familie, elevii pot să protesteze într-un fel sau altul la școală: prin absențe, prin nepregătirea pentru lecții sau diverse alte modalități, aici intervenind rolul psihologului pentru a le remedia. Aici vorbim despre elevi cu familii dezorganizate, apoi urmează cei cu părinții plecați în străinătate, care deja este o problemă națională. Se încearcă repararea acestui lucru prin diferite poliitici educaționale. De exemplu, trecerea elevilor prin diferite programe pedagogice, psihologice. Programe formate de ONG-uri, avem și noi astfel de parteneriate în școală. Mai avem și elevi care au fost plecați pentru o perioadă din țară și se întorc în sistemul educațional. Pentru ei, iarăși, există diverse programe”, a adăugat noul director al Liceului Pedagogic „Mihai Eminescu”.

Cel puțin din experiența mea ca elev, știam că în general elevii au rețineri foarte mari în a apela la psihologul școlii și că cei mai mulți dintre elevi nu află cum arată nici după ce termină clasa a XII-a, însă potrivit domnului Lobonț situația s-a schimbat în bine. „Nu cred că există probleme din punctul acesta de vedere și nici o anumit teamă sau rușine care ar fi existat înainte în cazul relației dintre elev, părinte și psihologul școlar. Eu văd psihologul școlar ca pe un prieten al elevilor. Mie mi se pare că în momentul de față lucrurile s-au schimbat în bine, în primul rând datorită psihologului care vine el și face primul pas.” În plus, a adăugat și că „sunt foarte mulți părinți care apelează la psiholog chiar din proprie inițiativă”.

Baza materială

Dorin Lobonț apreciază foarte mult locul unde este amplasată școala, pe care îl consideră unul deosebit. „Avem un parc care îți dă o anumită relaxare și este un mediu propice pentru a învăță”, mi-a mai spus.

„În momentul de față, nu pot să spun că baza materială e deficitară, dar îmi doresc să progresăm de la an la an. Avem o problemă legată de spații. Avem un număr de 23 de clase, plus încă 3 de grădiniță, dar școala nu dispune de atâtea săli de clasă și astfel laboratoarele, amfiteatrul, chiar și unele săli din internatul școlar sunt folosite ca săli de clasă. Am avea nevoie de mai multe spații”, consideră noul director.

De asemenea, Dorin Lobonț își dorește să îmbunătățească dotarea liceului cu calculatoare și cu materiale didactice digitale. „Vom mai lucra puțin la perfecționarea mijloacelor electronice prin achiziționarea de materiale audio-video și de calculatoare pentru că acestea ajung tot timpul la o anumită uzură”, a precizat.

Scăderea numărului de absolvenți de clasa a VIII-a

„Suferim, la fel ca toate liceele, de altfel, din cauza scăderii demografice. Și, bineînțeles, acest lucru se reflectă în scăderea numărului de clase pe care-l primește un liceu pentru clasa a IX-a. Lucrurile acestea cred că ar trebui să se reflecte mai ales în învățământul teoretic de unde ar trebui luate clase, pentru că în cazul învățământului profesional ținta este ca 60% dintre elevi să învețe o meserie. Cred că așa și este normal, ca un elev să aibă o meserie. Suferim și noi, pentru că pe lângă profilul vocațional, suntem și un liceu teoretic, avem speranța că la anul își va reveni un pic linia aceasta demografică și vom crește și noi ca număr de clase. Acest lucru înseamnă, nu în ultimul rând locul de muncă al colegilor mei”, a explicat Dorin Lobonț.

Internatul și Grădinița

Liceul Vocațional Pedagogic „Mihai Eminescu” administrează și un internat pentru fete, iar de serviciile cantinei se bucură și copiii care merg la grădinița cu program prelungit arondată liceului. Grădinița are trei grupe, două de limba maghiară și una de limba română. „La internat încercăm să atragem și alți elevi, pe lângă ai noștri, care vin în Tîrgu Mureș din zonele limitrofe sau chiar din județele învecinate. Este un internat de fete, curat și bine dotat”, mi-a spus directorul.

Având în vedere că suntem un oraș multicultural și că se vorbește despre bilingvismul comunității tîrgumureșne, l-am întrebat pe Dorin Lobonț dacă nu crede că ar fi o idee bună introducerea în școlile din Târgu Mureș opționale de limba maghiară pentru elevii români. „E o întrebare interesantă. Nu m-am gândit niciodată până acum la acest lucru, dar chiar mi-aș dori să fie un opțional de limba maghiară sau care să conțină elemente de tradiții și cultură maghiară făcut de români și invers”, mi-a răspuns Dorin Lobonț.

Apoi, spunâdu-mi că crede că ar fi extraordinar, mi-a explicat că ar trebui doar găsiți oamenii care să propună un opțional de acest fel care să fie atractiv pentru elevi.