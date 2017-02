Sfaturi pentru detoxifierea organismului

CSID scrie care sunt cele mai eficiente trucuri pentru detoxifierea organismului.

1. Bea apă cu lămâie în fiecare dimineaţă

Amestecă sucul de la o lămâie cu apă călduţă. Sucul de lămâie „încurajează” ficatul să secrete bila, un acid care este necesar pentru ca digestia să se desfăşoare corect. Apa cu lămâie nu este potrivită doar pentru dimineaţă. Poţi adăuga lămâie la apă pe parcursul zilei pentru că ajută la crearea unui spaţiu alcalin în stomac, care poate favoriza pierderea în greutate. Lămâile au un conţinut ridicat de vitamina C, care are propietăţi anti-inflamatorii şi ajută la reducerea stresului.

2. Hidratează-te corect

Deshidratarea este foarte periculoasă şi poate duce la alte probleme de sănătate. Hidratarea corespunzătoare este esenţială pentru toate aspectele sănătăţii tale, inclusiv în procesul de detoxifiere. În primul rând, apa ajută organismul să elimine toxinele, care sunt cauza multor boli, în special cele de stomac. Apa are rol de hidratare a organelor, astfel încât acestea să funcţioneze mult mai eficient. În ceea ce priveşte rinichii, un consum optim de apă reduce stresul la care este supus acest organ. Ai grijă să consumi 8-10 pahare de apă zilnic. Poţi adăuga suc de lămâie sau alte fructe şi legume pentru mai multă aromă. Totuşi, ţine minte că sucurile verzi, ceaiurile şi alte băuturi nu trebuie să înlocuiască apa.

3. Bea un suc verde

Sucurile verzi şi smoothie-urile sunt un mod uşor şi eficient de a încorpora o cantitate mare de legume în dieta ta fără prea mult efort. Acestea conţin proteine, calciu, cupru, magneziu, zinc, vitaminele A, C, B1, B2, B3, B5, B6, E, K, potasiu, Omega 3 şi fibre. Cele mai importante beneficii ale consumului de sucuri verzi sunt: creşte nivelul de energie, reglează digestia şi tranzitul intestinal, stopează şi, în timp, chiar elimină nevoia de dulce.

4. Consumă multe legume cu frunze verzi, fructe şi legume

Salate, legume sotate sau supele cremă de legume sunt opţiuni perfecte pentru prânz şi cină. Adaugă legume în sandvişuri şi alege fructele la desert.