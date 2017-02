Un nou microbuz, soluția pentru transportul elevilor din Ibănești

Școala Gimnazială Ibănești a început anul școlar 2016-2017 cu un număr de 468 de elevi, la cele cinci unități de învățământ din comună. Deși reorganizarea structurilor de unități școlare s-a realizat cu succes, problema cea mai mare o reprezintă transportul elevilor la școală, conducerea școlii speră în obținerea unui al doilea microbuz școlar. Despre acest aspect ne-a vorbit Ingrid Mercedes Dan, directoatea Școlii Gimnaziale Ibănești.

Reporter: În 2013 unitățile de învățământ din comună au trecut printr-un proces de reorganizare. Care este situația în prezent?

Ingrid-Mercedes Dan: În momentul actual funcționăm cu cinci unități, Școala Gimnazială Ibănești cu ciclul primar și gimnazial, Grădinița cu Program Normal Nr. 2 din Ibănești cu două grupe, Grădinița din Isticeu cu o singură grupă, Școala Gimnazială Ibănești Pădure cu ciclul primar și gimnazial, și Școala Gimnazială Dulcea unde avem ciclul preșcolar, școlar și gimnazial. Ciclul primar al Școlii Gimnaziale Ibănești Pădure funcționează la Isticeu, în locația unde înainte era Școala Gimnazială ”Nicolae Petrescu”, care datorită scăderii populației școlare a trebuit desființată. Exista o situație ciudată, aveam trei școli simultane și atunci am făcut o mișcare, am întocmit ciclul primar la cele trei școli, având și sprijinul microbuzului școlar pe care l-am primit în 2013 și pus în funcțiune în 2014. Astfel, am reușit eliminarea simultanelor, am reunit toate ciclurile primare, am făcut o împărțire în așa fel încât să facă față și microbuzul cu transportul, iar ciclul primar funcționează în clădirea fostei școli ”Nicolae Petrescu”. Pentru acest an școlar avem un total de 468 de copii, atât preșcolari cât și școlari, la un număr de 32 de cadre didactice, dintre care 29 sunt titulari pe post.

Rep.: Cum a decurs primul semestru din acest an școlar?

I.M.D.: Destul de atipic față de anii trecuți din cauza acestui concurs de directori care ne-a dat peste cap activitate, mie cel puțin, ne-a luat destul din timp pregă- tirea pentru acest concurs. A apărut brusc, în două săptămâni a trebuit să-ți faci dosarul, pe o platformă destul de dificilă, plus că a fost un dosar destul de amplu. Apoi apar și problemele inerente începutului de semestru, la care se adaugă și renovarea din cadrul școlii din Ibă- nești, o renovare amplă, în totalitate. Această renovare a cuprins tot, o reabilitare completă a unității, de la dușumea, pereți, tavan, instalație electrică, plus o redimensionare a unor săli de clasă. Concursul de director a picat cum nu se putea mai rău, tocmai în această perioadă de reabilitare. Până în luna decembrie am funcționat în două schimburi, cu aprobarea Inspectoratului, și echipa care s-a ocupat de reabilitare a reușit să reabiliteze patru săli de clasă până în luna septembrie, după care am venit în două schimburi, ciclul gimnazial dimineața, iar ciclul primar după amiază. Ne-am descurcat, și acum suntem fericiți că în sfârșit funcționăm toți dimineața și am revenit la programul normal. Toate școlile din Ibă- nești au fost renovate, mai puțin cea din centru de comună, care acum are o înfățișare complet nouă.

Rep.: Care sunt problemele existente la ora actuală?

I.M.D.: Pentru a asigura un învățământ așa cum ne dorim, să fie bine pentru toată lumea, atât părinți, profesori cât și elevi ar fi nevoie de un al doilea microbuz școlar. Am făcut această mișcare de eliminare a simultanelor, deoarece învățământul simultan nu duce la calitate. Am început acum câțiva ani să luăm copii de la Dulcea, să-i ducem la Ibănești, cei de la Ibănești Pădure la Dulcea, am gândit clasele atunci pe moment în așa fel să asigurăm și la gimnaziu dispariția simultanelor. Dar e greu, avem 130 de copii pe care îi transportăm zilnic cu un microbuz de 16 locuri. Imaginați-vă ce efort implică acest lucru, dat fiind zona destul de întinsă. Sunt părinți care se declară nemulțumiți din cauza microbuzului. Îi înțeleg, dar nu îi poți mulțumi pe toți, să iei copilul de la fiecare din fața casei. De trei ani avem o solicitare depusă la inspectorat pentru încă un microbuz. Știu că de doi ani nu s-au mai primit microbuze. Nu știu pe ce criterii s-a distribuit un al doilea microbuz, deoarece sunt școli care le-au primit. Pentru noi problema microbuzului este o durere, că nu avem încă unul la numărul de copii care îi transportăm zilnic. Cu toate acestea ne descurcăm, la ciclul primar, la Ibănești Pădure am mutat orele de la 9 pentru clasa pregătitoare și clasa 1 tocmai să aibă timp microbuzul să transporte acești copii. Părinții doresc ca acești copii să nu mai vină până la școală la Dulcea de unde îl preia microbuzul, la fel și la prânz, iar un al doilea microbuz ar ușura efortul copiilor.

Rep.: Cât v-ar ajuta un al doilea microbuz?

I.M.D.: Un al doilea microbuz ne-ar ajuta foarte mult. Din toamnă vom funcționa la gimnaziu cu două clase la Ibănești Pădure și două clase la Dulcea. Un al doilea microbuz ne-ar ajuta să aducem copiii într-un singur loc, ceea ce ar ajuta nu doar școala ci și cadrele didactice care, ca și elevii fac naveta, deoarece au catedră pe toată comuna. De la Dulcea la Ibănești sunt 10 kilometri și sunt profesori care primele două ore le au la școala din Ibănești și următoarele două la Dulcea. Primul microbuz l-am obținut de la Prefectură care a venit direct pe școală, noi suportăm costurile cu sprijinul Consiliului Local. Sperăm ca pe anul școlar viitor să beneficiem de un al doilea microbuz. Cei de la Primărie cunosc situația, ne sprijină în acest demers.