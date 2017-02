Vajda Andras, crescătorul bovinelor Angus din Aluniș

Pasiunea pentru zootehnie nu cunoaște limite pentru Vajda Andras, crescător de animale din comuna Aluniș, care s-a axat pe creșterea vacilor de carne. Totul a început în 2013, când Vajda Andras alături de fratele său a a pus pe picioare o fermă pe rasa Angus. ”Am avut un unchi, și în urma decesului lui au rămas terenurile agricole. În loc să le vindem, am decis împreună cu fratele meu, să le punem în valoare, și să cumpărăm niște bovine. Asta se întâmpla în 2013. Aveam atunci 30 de hectare de teren situate în zona Aluniș, și atunci, un electrician, în cazul meu, și un economist, respectiv fratele meu am început să gândim o activitate agricolă. Niciunul dintre noi nu aveam timp de muls vacile, așa că ne-am axat pe vacile de carne, respectiv pe rasa Angus”, ne-a declarat Vajda Andras.

Investiții din fonduri proprii

Ferma din Aluniș deține și 80 de hectare de teren, necesar pentru obținerea furajelor pentru animale. ”Pe lângă animale am mai cumpărat teren agricol, în prezent cultivăm undeva la 80 de hectare, din care doar câteva hectare arabil, restul fiind pășune și fânațe. Alunișul nu este o zonă care să se preteze pentru cultura mare. În ce privește utilajele, avem un unchi în vârstă care ne mai ajută, plus că am investit într-un adăpost pentru animale. Furajele le obținem mecanizat, asigurate de pe terenurile care le administrăm, mai puțin cerealele pe care le cumpărăm. La noi, dacă cultivi porumb, riști să vină mistreții să-ți facă praf recolta, și degeaba cultivi porumb. De menționat este faptul că toate investițiile au fost făcute cu banii proprii”, a spus Vajda Andras.

Achiziție de animale din Ungaria

Oferta pieței interne nu l-a mulțumit pe Vajda Andras, astfel că acesta s-a orientat spre Ungaria de unde a procurat animalele pentru a începe afacerea. ”Ne-am uitat noi prin țară la ce oferte existau, numărul de animale era redus iar la vânzare erau scumpe, astfel că ne-am dus în Ungaria de unde am cumpărat animale. Am luat 26 de vaci și un taur din rasa Angus, efectiv cu care am pornit. Culmea e că, în 2014 și 2015 s-au fătat mai puține female, majoritatea fiind tăurași, doar acum balanța s-a echilibrat, efectivul în acest moment fiind de 50 de capete. Posibil ca desfacerea să fie favorabilă și pentru alt tip de rase de carne, dar Angus este una dintre cele mai căutate, și aici mă refer la SC Karpaten Meat din Sibiu. Avem cu ei un contract, astfel că producția obținută este contractată de ei”, a povestit fermierul.

Profitul vine după câțiva ani

”La rasa Angus nu poți vorbi de un beneficiu în primul an, nici chiar după trei ani nu poți socoti vreun profit. Dacă ești pe zero atunci e bine. Piața tot timpul este în schimbare, greu poți face o estimare despre un eventual profit. Cel care spune că face profit după doar câțiva ani înseamnă că vorbește prostii, poți ajunge la un preț de jumătate sau unul triplu, dar asta nu ai cum să ști. Ne axăm doar pe vacile de carne, iar producția o valorificăm deocamdată la Sibiu. Cei de la Sibiu cumpără animale sub un an, care să aibă greutatea medie de 200 de kilograme cel puțin. Apoi, ei finisează produsul, deoarece la abatorizare e necesar acest lucru. Asta înseamnă că ei dau mai multe proteine.Carnea de Angus este un produs de lux, cum este ceafa la porc. Este considerată carne din categoria premium.”, a precizat Vajda Andras.

”Orice produs ai avea ești influențat de piața externă”

Ținta fermierului din Aluniș este să ajungă la 100 de capete, efectiv care să-i permit să-și dezvolte afacerea, nefiind neglijată și posibilitatea exportului în viitorul nu prea îndepărtat. ”Ținta noastră este să ajungem la un efectiv de 100 de capete pentru viitorul apropiat, apoi mai vedem să vedem și cum se mișcă și piața externă. Aproape orice produs ai avea ești influențat de piața externă, cel puțin până când piața din Rusia stă blocată puțin e mai greu. Noroc că în Argentina efectivele au scăzut foarte mult, și atunci piața e mai liberă. Deocamdată vedem cum evoluăm și apoi ne vom gândi și la partea externă”, a subliniat Vajda Andras.