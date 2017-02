Dragostea pentru zootehnie tranșată de neregulile din sistem

Pe meleagurile comunei Voivodeni își duce activitatea agricolă Szabo Mihaly, cel care alături de fratele Istvan și de tatăl Szabo Mihaly dețin o fermă zootehnică axată în special pe tineretul bovin.

”Mă ocup cu munca în agricultură din 1990, de la vârsta de 14 ani. Atunci am început cu tatăl meu, când vremurile erau destul de nasoale atunci imediat după Revoluție. Aveam atunci doar 10 hectare de pământ, plus câteva animale, vreo trei vaci, ceva cai, și încet încet am început să ne extindem. În 1998 am cumpărat un tractor românesc U 650, după care au urmat și alte utilaje, plus teren în arendă pe care l-am luat de la oameni. În prezent, avem în proprietate 40 de hectare proprii și 30 de hectare în arendă. Ulterior, am mai cumărat un tractoraș din afară. În 2009 fratele meu Szabo Istvan a terminat școala și s-a alăturat muncii în fermă. A tot încercat diferite locuri de muncă, dar cum erau slab plătite a decis să vină alături de mine și tata pentru a pune umărul la munca în fermă”, spune Szabo Mihaly, fermier din comuna Voivodeni.

Producția, valorificată la arabi

Inițial atenția a fost axată pe vacile cu lapte, dar lipsa oamenilor de nădejde a făcut ca afacerea să se îndrepte spre creșterea tineretului bovin. ”Am început cu vaci de lapte, dar în 2012 am decis să renunțăm la ele deoarece implica multă muncă, plus că nu aveam oameni serioși cu care să lucrăm și pentru noi era destul de greu, astfel ne-am axat pe tineret bovin. Pe suprafața de teren avem 20 de hectare de lucernă, 20 de hectare de porumb, 5 de orz, 20 de hectare de grâu, de unde ne asigurăm furajele pentru animale. La toate acestea e foarte mult de lucru. Munca în agricultură e ca și în minerit, nu ai sărbătoare, nu ai duminică, nu ai concediu. Totdeauna este de lucru. Ne descurcăm din punct de vedere financiar doar din subvențiile care le primim. Nu am încercat să facem vreun proiect la cât de mare este acum birocrația, noi timp de așa ceva nu avem, să tot umblăm după hârtii, și atunci cât ne ajută Dumnezeu atâta facem. În prezent, avem undeva la 80-90 de capete. Producția zootehnică o vindem la export, la arabi. E mai convenabil deoarece abatoarele oferă un preț prea mic, și atunci ne axăm la export”, povestește Szabo Mihaly.

”Nu e vina lor, nu e nici vina mea, atunci cine e de vină?”

Problemele în agricultură apar când te aștepți mai puțin, dacă ai noroc de vreme bună și de o recoltă pe măsură, apar alte probleme care dau peste cap toată munca agonisită, lucru valabil și în cazul lui Szabo Mihaly, care a fost înştiințat de APIA că trebuie să returneze banii primiți ca și subvenție. ”În 2015 am fost controlat pe teren de către cei de la APIA. Trei zile am umblat pe câmp pe toate parcelele, au fost măsurate, verificate, și totul a fost în regulă. Eu nimic nu declar în plus, pentru că știu ce riscuri pot apărea. Nu a fost nicio problemă, în 30 august anul trecut am primit subvenția pe 2015. Am fost bucuros de acești bani, chiar dacă au venit cu întârziere. În urmă cu ceva timp, o săptămână și ceva, primesc scrisoare de la APIA, un proces verbal din anul 2015, prin care mi se spune că trebuie să înapoiez 120 de milioane de lei vechi. Am fost la APIA și am cerut explicații, de ce trebuie să înapoiez acești bani. Mi s-a spus că eu nu am nicio problemă, totul e în regulă, doar că softul nu a calculat cum trebuie, și am primit mai mulți bani decât trebuia. Le-am spus că mie nu mi se pare corect, noi banii i-am investit și nu am de unde să-i dau înapoi. Mi-au spus atunci că din anul 2016 vor retrage acești bani. Mă întreb atunci, dacă alții au greșit, atunci de ce să plătesc eu? Ce vină am eu că softul nu a calculat cum trebuie ? Noi nu am mers să luăm banii de la APIA, eu fiind în regulă la data respectivă când s-a făcut controlul pe teren, și atunci de ce să nu plătească cei care au greșit? Nu e vina lor, nu e nici vina mea, atunci cine e de vină?”, afirmă Szabo Mihaly.

”Dacă vrei să ajuți atunci simplifică lucrurile”

La fel ca mulți fermieri, Szabo Mihaly este nemulțumit de cum merg lucrurile în agricultură, începând cu lipsa de implicare a celor care conduc destinele macestui sector și nu în ultimul rând de birocrația care taie din elanul fermierilor. ”Multe trebuiesc schimbate în agricultură, cei de sus nu decid așa cum ar trebui. Mulți oameni sunt pe acolo care habar nu au de agricultură. Se dau tot felul de legi care aduc mai mult necaz pe capul nostru decât să ne ajute. Nu sunt semne de vreo schimbare în bine a agriculturii. Tot am sperat dar degeaba, lucrurile în loc să se îmbunătățească mai rău s-au agravat. O soluție ar fi aceea că multe lucruri ar trebui simplificate, dacă chiar vor să ajute fermierii tineri în special, atâția cât mai sunt. Trebuie scoasă afară complet birocrația. Dacă vrei să ajuți atunci simplifică lucrurile”, conchide Szabo Mihaly.