INTERVIU. Cătălin Botezatu, afacere-model la Târgu-Mureş

Cel mai cunoscut designer din România, Cătălin Botezatu, a acordat un interviu în exclusivitate cotidianului Zi de Zi, despre fabrica pe care o deţine în municipiul Târgu-Mureş. Detalii despre povestea business-ului demarat în urmă cu mai bine de un deceniu, despre portofoliul de produse şi noutăţile anului 2017, precum şi ingredientele succesului în fashion şi modelling, în interviul următor.

Reporter: Care este, pe scurt, povestea venirii dumneavoastră la Târgu-Mureş, în calitate de om de afaceri?

Cătălin Botezatu: Pentru cine nu ştie, am la Târgu-Mureş una din afacerile mele, mă refer la fabrica de lenjerie intimă pentru femei şi pentru bărbaţi, cămăşi, produse sport şi nu numai, deoarece în ultima perioadă ea şi-a extins plaja vestimentară. Este probabil locaţia de unde a pornit primul magazin online din România pentru că noi am fost primii care am vândut produse online în urmă cu mulţi, mulţi ani în urmă. Vin aici destul de des, bineînţeles atunci când îmi permite timpul, pentru a băga în lucru colecţiile de prezentări, dar şi colecţiile şi produsele care se regăsesc în magazinele din România, şi nu numai.

Rep.: Cronologic, în ce an aţi început afacerea de la Târgu-Mureş?

C.B.: În urmă cu mai mult de zece ani.

Rep.: Care a fost evoluţia business-ului în aceşti zece ani?

C.B.: A fost una ok, bineînţeles cu suişuri şi coborâşuri, dar important e că s-a impus pe piaţă brandul Cătălin Botezatu şi mai ales brandul de lenjerie Cătălin Botezatu este arhicunoscut în toată România. Pot spune că aproape toată lumea poartă lenjerie Cătălin Botezatu, atât femeile, cât şi bărbaţii, iar mai nou am introdus pe piaţă, de o săptămână, şi ciorapi pentru femei, de cea mai bună calitate, executaţi cu fire din Italia şi cu un raport foarte bun între preţ şi calitate.

Rep.: Ce alte noutăţi mai pregătiţi pentru perioada următoare?

C.B.: Aşa cum spuneam, pentru acest an pregătim colecţii noi, de altfel de aceea am şi venit aici, pentru shooting-uri. Pe lângă cele de lenjerie vom avea pentru public şi colecţii clubbing şi o colecţie adresată tinerilor, atât fete cât şi băieţi care vor să se îmbrace mai fistichiu, care vor să fie la modă. Lansăm produsele vestimentare asimetrice, încercăm să ne aliniem trendurilor internaţionale, drept pentru care veţi vedea, pe lângă tricourile şi chiloţii clasici, foarte multe produse asimetrice, cu volum, tot felul de pulovere, geci mai ciudate, în sensul bun al cuvântului, extrem de fashion. Tot aici am dat startul colecţiei cu influenţă Masai, care se va prezenta la Săptămânile Modei. Aici vorbesc nu doar de lenjerie, deoarece colecţiile de haute couture, rochii de seară, le fac în atelierele de la Bucureşti. De asemenea, suntem prezenţi la Târgul de Nunţi, eveniment care are loc în perioada 17-19 februarie, în incinta Promenada Mall din Târgu-Mureş.

Rep.: Ce ofertă aveţi pentru tinerii căsătoriţi?

C.B.: Produsele Viggo by Cătălin Botezatu, de ceremonie, pe care le oferim mureşenilor, şi nu numai, ci şi cetăţenilor din această zonă cărora le oferim posibilitatea de a se îmbrăca elegant, la preţuri accesibile, în costume destinate unor astfel de evenimente. Când spun evenimente mă refer la nunţi, ocazii speciale, revelioane şi aşa mai departe şi de asemenea, şi aici raportul preţ-calitate fiind unul extrem de accesibil.

Rep.: Exemplificaţi, vă rog…

C.B.: De exemplu, un costum de ginere executat din brocart, din mătase franţuzească, nu depăşeşte 1.500 – 1.700 de lei, o cămaşă nu depăşeşte 300 de lei. Grosso modo, avem produse pentru orice ginere care vrea să fie îmbrăcat Viggo by Cătălin Botezatu din cap până picioare, pentru că avem şi pantofi, ciorapi, cămaşă, papion, sacou, pantaloni şi batistă, toate produse de noi, iar un pachet complet nu depăşeşte 3.000 – 3.500 de lei.

Rep.: De ce aţi ales municipiul Târgu-Mureş pentru afacerea dumneavoastră? Aveaţi posibilităţi nelimitate pentru dezvoltarea unei afaceri, în orice oraş al ţării…

C.B.: Am ales Târgu-Mureş pentru că am început la Cluj, acolo am început activitatea pe lenjerie cu celebra fabrică Argos, după care am găsit pe cineva aici, cu care m-am înţeles foarte bine şi am pornit de la un atelier foarte mic pe care el îl avea, apoi acel atelier a dispărut şi s-a transformat într-o fabrică. În plus, în Mureş sunt convins că oamenii sunt ok, lucrurile se întâmplă firesc, parcă nu e aşa nebunie cum e în capitală şi când vin aici parcă evadez şi mă simt mult mai relaxat, mai puţin stresat. Ca să nu mai vorbim că de câte ori vin aici îmi fac un control amănunţit la inimă. E de notorietate faptul că am avut nişte probleme cu inima şi dat fiind faptul că aici se află un spital cu medici extraordinari, profit de momentele acestea şi când vin la Târgu-Mureş îmi fac şi astfel de controale. Repet, am ales oraşul pentru că e un oraş frumos, am avut foarte multe prezentări aici de-a lungul timpului, inclusiv la superba locaţie a Palatului Culturii.

Rep.: Câte locuri de muncă asiguraţi?

C.B.: Este fluctuant, de la 70 la peste 100 uneori. Depinde şi de perioadele de muncă. Sunt oameni angajaţi permanenţi, iar alţii sunt cu contract de muncă pe sezon. Per total, atât în Cluj, cât şi la Bucureşti şi în celelalte locaţii unde am afaceri fashion, e vorba de peste 200 de locuri de muncă.

Rep.: V-am auzit la o emisiune de televiziune spunându-le fetelor de acolo că în modelling nu este suficientă frumuseţea, ci aceasta trebuie dublată cu multă muncă şi perseverenţă. În business-ul pe care îl aveţi, care sunt ingredientele succesului?

C.B.: Ingredientele succesului sunt unele în defavoarea celui care posedă acel succes, pentru că succesul înseamnă – aşa cum spuneam şi fetelor şi aşa cum sfătuiesc pe oricine – muncă susţinută, înseamnă foarte multe renunţări. Atunci când vrei să fii un om de succes, un om de afaceri de succes, dacă mai eşti şi o persoană publică, atunci categoric înseamnă să îţi sacrifici viaţa personală, să fi atent la cel mai mic detaliu în care eşti expus în viaţa personală şi în societate, să nu deranjezi societatea prin nimic, ci din contră. Repet, muncă, muncă şi iar muncă, dăruire, pentru că orice om care începe să facă o afacere doar pentru bani nu va ajunge să aibă succes. O afacere se face cu suflet, cu pasiune. Că mai târziu vin şi banii, asta e altceva. Dar dacă o faci setat doar pe bani, cu siguranţă nu vei reuşi…

A consemnat Alex TOTH