ASA-FC Voluntari, un meci cu importanța lui pentru play out

În deschiderea etapei a XXV-a a Ligii I de fotbal, ASA Târgu-Mureș întâlnește vineri, 24 februarie, ora 20.30, pe teren propriu, formația FC Voluntari. Este penultima etapă a sezonului regulat, ultima pentru ASA pe teren propriu, dar prima din acest an în fața propriilor suporteri și tot prima în care aceștia vor urmări pe viu echipa sub conducerea antrenorului Ilie Stan. Situația echipei mureșene este una foarte delicată. ASA ocupă și sub povara celor 9 puncte de penalizare ultima poziție, cu doar 10 puncte, dar nici cu acestea situația nu le era una de invidiat, clasându-i doar peste ACS Poli Timișoara, care a început campionatul de la cota „minus 14”. Mai mult, mureșenii nu au obținut în cele trei etape disputate în acest an decât un singur punct și nu au înscris niciun gol. Totuși, o victorie cu echipa ilfoveană ar fi foarte importantă în vedera abordării celor 14 etape din play-out. FC Voluntari ocupă locul 9, cu 20 de puncte mai multe decât ASA, care se vor înjumătăți după ultima etapă, dar a reușit rezultate foarte bune în ultimele două runde din 2017. După ce au cedat în prima etapă de la reluarea campiontului cu un categoric 5-0 la Craiova cu CS U, a remizat pe Arena Națională din București, 2-2 cu Steaua, după care au învins pe teren propriu cu 2-1 pe Gaz Metan Mediaș, echipă aflată pe loc de play off. O victorie în fața lor ar reduce diferența la 16 puncte, care ar deveni 8 după încheierea returului.

Punctele cu contracandidatele au importanță dublă

Mureșenii au un sezon dezamăgitor, dar au obținut puncte cu mai multe dintre viitoarele adversare din play-off, puncte a căror valoare poate conta mult în balanță la final. Evident, în cazul unui parcurs foarte bun în minicampionatul care urmează. Acest lucru l-a reușit în sezonul trecut tocmai FC Voluntari, care deși a ocupat locul de baraj, a reușit să se mențină în Liga 1. ASA a obținut puncte în deplasare pe terenurile din Timișoara și Chiajna, câte 3, dar și câte unul la Iași și Voluntari, reușind victorii pe teren propriu cu echipele din Botșani și Târgu-Jiu, toate viitoare adversare. Bilanțul confruntărilor directe este favorabil mureșenilor, cu două victorii și o remiză. În sezonul trecut ASA a reușit o dublă, 2-1 pe teren propriu și 2-0 în deplasare. A fost anul de debut al ilfovenilor, astfel încât au fost singurele întâlniri. O mare diferență între partida din tur și cea de vineri poate fi găsită în componența loturilor. La ASA doar Gabi Mureșan, Gaston Mendy și Andrei Ciolacu pot „bifa” dubla cu ilfovenii. Al patrulea care a jucat în tur este Robert Candrea, dar acesta este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. De partea cealaltă, în lotul FC Voluntari se află portarul Dragoș Balauru, fundașii Ionuț Balaur, Vasile Maftei și Lucian Cazan, toți trecuți și pe la echipa mureșeană. În ediția trecută, pe Trans Sil Daniel Pancu a deschis scorul, mureșenii reușind să întoarcă rezultatul cu dubla lui Ramiro Costa, iar în turul actualei ediții Vlad Morar a înscris pentru ASA în debutul reprizei secunde după ce Adrian Bălan a deschis scorul în minutul 38.

Programul etapei a XXV-a

Vineri, 24 februarie ora (în tur)

ASA Târgu Mureș – FC Voluntari 20.30 (1-1)

Sâmbătă, 25 februarie

Viitorul Constanța – Poli Timișoara 15.00 (0-1)

Dinamo București – CS U Craiova 20.30 (1-2)

Duminică, 26 februarie

FC Botoșani – Pandurii Târgu Jiu 13.30 (1-2)

Gaz Metan Mediaș – Steaua București 20.30 (1-0)

Luni, 27 februarie

Concordia Chiajna – Astra Giurgiu 18.00 (1-1)

CSM Poli Iași – CFR Cluj 20.30 (0-1)

Clasamentul

1. Viitorul Constanța 24 15 3 6 34-21 48

2. Steaua București 24 13 6 5 32-20 45

3. CS U Craiova 24 12 4 8 34-24 40

4. Gaz Metan Mediaș 24 10 8 6 35-25 38

5. CFR Cluj 24 12 7 5 39-22 37*

6. Dinamo București 24 10 5 9 36-32 35

7. Astra Giurgiu 23 10 5 8 23-25 35

8. FC Botoșani 24 8 5 11 27-27 29

9. FC Voluntari 24 8 5 11 30-36 29

10. CSM Poli Iași 23 7 5 11 24-26 26

11. Concordia Chiajna 24 6 6 12 15-28 24

12. Pandurii Tg. Jiu 24 6 7 11 23-37 19*

13. ACS Poli Timișoara 24 7 6 11 24-36 13***

14. ASA Tg. Mureș 24 5 4 15 19-36 10**

* Penalizare cu 6 puncte

** Penalizare cu 9 puncte

*** Penalizare cu 14 puncte