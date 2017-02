Uleiul de argan, beneficii incredibile asupra sănătății

Uleiul de argan este un ulei vegetal obţinut din seminţe de arbust de argan, care conţine o cantitate impresionantă de acizi graşi esenţiali şi are valoare nutritivă deosebită, beneficiile acestuia acoperind domeniul frumuseţii, cât şi al sănătăţii deopotrivă, scrie CSID.

Uleiul de argan are efect antiinflamator, hidratează în profunzime pielea şi părul şi are efect energizant. De asemenea, contribuie la buna circulaţie sangvină, protejează sistemul imunitar şi are efecte pozitive asupra performanţelor sexuale. Acestea sunt doar câteva dintre proprietăţile acestui lichid de aur, cum este supranumit acest elixir al tinereţii veşnice – uleiul de argan.

Un alt plus al uleiului de argan constă în faptul că poate creşte concentraţia de sucuri gastrice şi pepsină din stomac, îmbunătăţind astfel digestia şi grăbind procesul de ardere al grăsimilor.

Uleiul de argan contribuie la un flux sangvin în limite normale, reducând astfel nivelul de colesterol din organism şi întărind sistemul imunitar. Un beneficiu care nu trebuie uitat este cel privind creşterea nivelului de energie din corp, care se traduce în mărirea libidoului şi prelungirea actului sexual.

Uleiul de argan regenerează, hrăneşte şi hidratează pielea, reface bariera hidrolipidică, combate îmbătrânirea cutanată şi contribuie la reducerea celulitei.

Numeroase studii ştiinţifice au demonstrat, de asemenea, acţiunea antirid puternică a uleiului de argan. Uleiul de argan este remarcabil şi pentru că ne ajută să ne prelungim bronzul, şi, în acelaşi timp, calmează eventualele iritaţii după expunerea la soare.