Studenții economiști ai Universităţii „Dimitrie Cantemir”, “conectați” la experiența ERASMUS+

De experiența studiilor realizate la universități din străinătate se bucură şi studenții Universității „ Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, implicit și studenții Facultății de Științe Economice, datorită programelor Erasmus. An de an, facultatea noastră este parte a conexiunilor ERASMUS+, astfel, găzduim la cursurile noastre studenți străini, pentru ca în acelaşi timp, datorită acestor parteneriate studenții facultății noastre, pot studia cel puțin un semestru la una din universitățile din străinătate.

Suntem mândrii de studenții noștri care au reușit să studieze, cel puțin un semestru, la universități partenere și care au promovat cu succes examene, teste, sau au fost implicaţi în proiecte împreună cu colegii lor din alte țări europene. Cu siguranță, pentru unii dintre noi, poate părea banală această constatare, însă, din discuțiile purtate cu studenții noștri privind oportunităţile programului ERASMUS+, descoperim că, posibilitatea desfăşurării unor studii semestriale în străinătate este incitantă, provocatoare şi nu numai, pentru că o astfel de experienţă atrage după sine acumulări cantitative, dar mai ales calitative, pe plan academic, profesional, experienţial şi nu în ultimul rând, personal.

Mărturiile a doi dintre studenții noștri, Sabrina Zăbulică și Bogdan Mailat, sunt edificatoare în acest sens. Sabrina este absolventă a Facultății de Științe Economice, promoția 2016, iar Bogdan este student în anul III, specializarea Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor. Cei doi, au savurat experianța unor studii internaționale, la IPCA Barcelos, Portugalia, în semestrul 1, al anului universitar trecut, iar Sabrina și-a extins stagiul de studii EASMUS+ și în Turcia, la Universitatea Cag Yemine. Astăzi, își amintesc cu plăcere de ceea ce au trăit şi experimentat ca şi studenţi la alte universităţii.

Ca orice student al facultății noastre de Științe Economice, atât Sabrina cât și Bogdan, au fost deprinși cu abordările teoretice și practice, de strictă specialitate, concretizate în termeni şi concepte cu caracter economic: buget, costuri, obiective, organizare, planificare financiară, resurse umane, piaţă, profit, cu acest potenţial la bord s-au pregătit de drum, cu gândul la tot ceea ce le poate oferi un nou spaţiu geografic şi un alt mediu universitar.

Aici, au descoperit că tot ceea ce acumulaseră acasă ca informaţie, cunoştinţe, noțiuni au căpătat un sens aparte, concret, palpabil pentru fiecare dintre ei, de acum erau pe cont propriu, ei şi cunoştinţele lor, multe speranţe, dorinţă de cunoaştere şi prospectare şi paradoxal, multe vise cu un venit relativ mic. Astfel, bursa Erasmus, alocată în perioada studiilor în străinătate a devenit bugetul de subzistență într-o altă țară. La întrebarea noastră, privind modul de gestionare al acestui buget, Bogdan ne-a mărturisit: “Acum știu ce însemnă să gestionez un buget! În teorie pare mai simplu, realitatea arată altfel, pentru că, 5 luni departe fiind de casă, nu am avut cum să mă bazez pe ajutorul financiar instant al părinților. În Portugalia, din acești bani, a trebui să mă asigur că pot să îmi acopăr costurile de subzistență – chirie, masă, etc., în mod decent, însă pe lângă acestea am vrut să savurez și viața culturală, sportivă din Barcelos, Porto, Lisabona! Să gestiozez bugetul Erasmus a fost un test pentru mine! Însă am reușit!”.

De altfel, și Sabrina este de aceeași părere, ospitalitatea cu care am fost întâmpinați la universitate, frumusețea orașelor din Portugalia te provoacă la început să vrei tot ce vezi în jurul tău și să uiți că bugetul alocat nu este suficient, cu alte cuvinte, trebuie să optezi pentru ceea ce crezi că merită, astfel, poate pentru prima dată alegerile tale sunt condiţionate de ceea ce poţi să-ţi oferi tu, singur. Ce e de făcut? „Ierarhizare și planificare! Ca și la facultate!!!”.

Declarațiile studenților noștri ne surprind prin maturitatea abordării, aceste mici experienţe existenţiale din viaţa de student ne confirmă faptul că au înțeles o lecţie simplă şi utilă de viaţă, uneori fie că doreşti sau nu, trebuie să îți setezi într-un mod realist obiectivele, în funcție nu doar de dorinţele personale, cât mai ales în funcţie de veniturile de care dispui sau nu, la un moment dat. Astfel, Sabrina și Bogdan, au reușit printr-o gestionare eficientă a veniturilor lor, sub formă de bursă ERASMUS+, să se organizeze şi să-şi planifice pas cu pas nu doar bugetul, cât mai ales experienţele excepţionale oferite de o lume aflată dincolo de ceea ce cunoşteau deja.

Curiozitatea profesională ne îndeamnă să aflăm cum li s-a părut studenților noștri studiul unor discipline economice într-o limbă străină. Pentru Bogdan, care pe lângă limba nativă, vorbește cursiv și limba spaniolă, cursurile de limba portugheză de la Universitatea IPCA din Barcelos, nu au fost complicate. Ne declară că a reușit să participe la cursurile de specialitate cu predare în limba portugheză, finalizându-le cu succes. Sabrina, a preferat cursurile în limba engleză, astfel, a asimilat nu doar noțiuni economice, ci și un limbaj de specialitate, perfecționându-și în acelaşi timp şi cunoștințele de limba engleză. „Nu a fost simplu! Însă am reușit!”

Experiența studiilor în străinătate a însemnat pentru studenții noștri și o plăcută conexiune socială cu tineri din toată lumea. „Ne-am îmbogățit cultural! Avem prieteni noi din Italia, Cehia, Turcia, Ukraina, Germania, SUA”, ne-au declarat Sabrina și Bogdan cu multă bucurie, fiind și ei la rândul lor gazde ospitaliere pentru studenții străini sosiți la Facultatea de Științe Economice.

Această experienţă de internaționalism i-a ajutat pe studenții noști prin Programul Erasmus să își testeze limitele și să se autocunoască.

Concluzia: încercaţi, experimentaţi, răspundeţi unor provocări chiar dacă au multe necunoscute, doar astfel puteţi deveni ceea ce doriţi! Cei doi protagonişti ai noştri, Sabrina şi Bogdan au demonstrat că se poate prin câştigul lor: experienţă, informaţii, conexiuni cu alte spirite tinere şi nu doar atât. Entuziasmul lor este molipsitor și revigorant atât pentru noi, cadrele didactice ale Facultății de Științe Economice, cât și pentru colegii lor, studenți la specializările Economia Comerțului Turismului și Serviciilor, și Finanțe Bănci.

Sfatul nostru, nu pierdeţi oportunităţi, Erasmus este pentru voi studenţii, voi sunteţi actorii principali!

Conf. univ. dr. Ioana Monica HORJA

Lect. univ. dr. Smaranda VANCEA