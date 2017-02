ASA rămâne tot fără gol înscris în 2017

În primul meci al etapei a XXV-a din Liga I de fotbal ASA Târgu-Mureș a încheiat din nou la egalitate fără gol înscris partida de pe teren propriu, 0-0 cu FC Voluntari. După remiza de pe stadionul „Dr. C-tin Rădulescu” din Cluj cu ACS Poli Timișoara, partidă considerată tot pe teren propriu, mureșenii au obținut și de această dată un singur punct cu o altă viitoare adversară din play out. Acesta este al patrulea joc oficial din acest an fără gol marcat de către roș-albaștrii, deși nici nu au primit decât trei goluri.

Au fost ocazii mari la ambele porți, ASA în prima repriză, după care oaspeții au fost mult mai periculoși în partea a doua. Jocul a fost mult peste nivelul calității terenului, care a constituit un adevărat adversar pentru ambele echipe. După o jumătate de repriză în care niciuna din echipe nu a reușit să-și creeze situații clare de gol, portarul Pap a ieșit foarte bine la o pătrundere a lui Popadiuc, iar spre finalul reprizei același Popadiuc a ratat din careul mic reluarea. La poarta lui Balauru, Bănel Nicoliță și Ciolacu au avut ambii câte o ocazie mare, la ambele faze mingea trecând foarte puțin pe lângă poartă. ASA a avut mai mult inițiativa, dar nu a reușit să fructifice și a intrat la vestiare din nou fără gol înscris în prima repriză, reușind acest lucru o singură dată pe parcursul acestei ediții.

Dominați în partea a doua, cu Pap în zi bună

În debutul reprizei secunde, ASA a avut un prim șut pe poartă, expediat de Ferfelea, dar mult prea slab. Au urmat minute bune de dominare a echipei ilfovene, care a expediat numeroase șuturi periculoase spre poarta lui Pap. Majoritatea au trecut de puțin pe lângă sau peste poartă, dar portarul mureșenilor a intervenit salvator la șuturile expediate de Ivanovici, din voleu, apoi la cel al lui Cernat, din lovitură liberă. În ultimul sfert oaspeții au slăbit presiunea, cedând din punct de vedere fizic, cu a fost faza în care Costin Lazăr a scăpat pe contratac spre poartă, dar n-a avut puterea să continue. Mureșenii au avut în ultimele minute mai mult posesia, dar fără a reuși să se apropie periculos de poarta adversă. Au fost multe minute în care cele două echipe s-au întrecut în greșeli tehnice, cauzate în mare parte stării terenului. Acesta nu a fost totuși chiar atât de „dezastruos” cum este subliniat de majoritatea publicațiilor. S-au văzut multe partide în care deși starea gazonului părea bună, mingea se oprea în porțiuni în care apa băltea. Ultimele ocazii au aparținut mureșenilor. Gabriel Mureșan a avut de două ori șansa de a obține cele trei puncte pentru echipa sa în ultimele cinci minute. La prima a expediat din interiorul careului de două ori, prima fiind blocată de apărare, a doua oară mingea trecând de puțin pe lângă poartă. A doua oară, căpitanul ASA a trimis tot din interiorul careului cu stângul, dar slab, și direct în brațele portarului.

Un egal care nu schimbă foarte mult situația echipei, care își micșorează de la meci la meci șansele de salvare. În etapa viitoare, ASA va evolua pe Arena Națională, împotriva formației FCSB (Steaua), după care vor debuta în play out tot în deplasare, cu cea care va încheia sezonul regulat pe locul 7. Înaintea acestor partide, echipa lui Ilie Stan va susține la Timișoara partida retur din cadrul semifinalei Cupei României cu ACS Poli, partidă în care pornesc de asemenea cu șanse minime după acel 2-4 de pe teren propriu. Partida se va disputa marți, 28 septembrie, de la ora 20.00.

În acest meci, de menționat debutul vârfului de atac în vârstă de 32 de ani Valentin Lemnaru, ultima dată la Academica Clinceni.

Au evoluat formațiile:

ASA: Pap – Velayos, Rougkalas, M. Constantin, Mendy, Balgiu (’65 E. Dică), Mureșan, Ferfelea (’74 C. Rus), B. Nicoliță, Bâtfoi, Ciolacu (’46 Lemnaru).

FC Voluntari: Balauru – Maftei, Balaur, Cazan, Acsinte, Marinescu, Lazăr (’86 Novac), Cernat, Popadiuc, Curelea (’73 Voduț), Ivanovici