INTERVIU. Interact Club Renașterea recrutează noi membri

Clubul își deschide porțile pentru noi membri, căutând tineri dornici să se implice în comunitatea locală și să participe activ în societate prin promovarea unor valori specifice. Cu un istoric vast în evenimente, Interact promovează spiritul etic, iar activitatea membrilor are loc într-un cadru susținut. Mai multe despre acest subiect, precum și despre propria experiență, ne va împărtăși Antonia Muscă, președinte al Clubului.

Reporter: Ce este Interact Club Renașterea și ce activitate prestează?

Antonia Muscă: Interact Club Târgu- Mureș Renașterea este o organizație non- guvernamentală destinată tinerilor cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani, ce își propune să îmbunătățească starea comunității la nivel social prin diferite proiecte, evenimente și campanii de avertizare ce sunt adresate întregii societăți.

Rep.: Ce tip de evenimente ați organizat recent?

A.M.: De-a lungul timpului, Interact Renașterea a organizat diferite evenimente ce au atins o gamă variată de tematici, toate având însă același scop final: strângerea de fonduri și donarea lor către diferite cauze caritabile – de obicei banii sunt donați către case de copii sau de bătrâni. Este de datoria clubului și a membrilor acestuia să își însușească acest spirit etic și să se dedice total cauzei alese. Printre cele mai de succes evenimente organizate de către noi se numără Novembrrr și Novembrrr 2.0, Glow Party, The Band Off, Bătălia Frățiilor și multe altele.

Rep.: Ce te-a determinat să ocupi poziția de președinte și cu ce te-a ajutat această experiență?

A.M.: Cu siguranță ambianța clubui a fost un factor decisiv, Interact Renașterea fiind o adevărată familie. M-am regăsit printre membrii clubului și am dorit să fiu chiar eu o parte a schimbării ce e necesară în societate. Motivația membrilor fondatori m-a determinat să iau problema în mâinile mele și să fac eu primul pas spre construirea lumii în care mi-aș dori să trăiesc. Această experiență m-a ajutat enorm să mă definitivez ca persoană și să îmi stabilesc prioritățile. Am învățat să fiu mai responsabilă și mai organizată, să fiu atentă la detalii și să conștientizez ceea ce are valoare cu adevărat. Experiența Interact m-a transformat din caracterul nemodelat în maturul de azi capabil să înfrunte provocările lansate de jocul ce poartă numele de viață.

Rep.: Ce anume căutați la noii membri și în ce va consta activitatea lor propriu-zisă?

A.M.: În ceea ce privește recrutările, nu căutăm un profil anume. Sperăm ca doritorii să fie cât mai inventivi și creativi, să aibă în ei determinare și dorința de a se implica pentru a realiza ceva diferit și în același timp benefic. Trebuie să denote seriozitate și să demonstreze că sunt responsabili și capabili de a-și asuma ceea ce presupune rolul de membru Interact Renașterea. Activitatea propriu-zisă a unui membru nou este identică cu a oricărui alt membru al clubului. Singura diferență o constituie perioada de probă, în care aceștia sunt puși în anumite situații pe care trebuie să le înfrunte singuri, beneficiind doar de o oarecare îndrumare din partea coordonatorilor.

Rep: Care este procedura de înscriere?

A.M.: Cei interesați trebuie să ne trimită CV-ul lor, realizat cât mai creativ și original, totuși formal, pe adresa noastră de e-mail itctargumuresrenasterea@gmail.com până în data de 1 martie. Noi vom selecta CV-urile ce emană dorința de implicare îmbinată cu profesionalismul , cei aleși urmând să fie repartizați și să participe la interviuri. Interviurile vor avea loc în zilele de 3,4 și 5 martie. Odată încheiată și această etapă, cei rămași vor intra în așa numita perioadă de probă. Timp de câteva luni, aceștia vor fi puși în diferite situații și vor participa și organiza multiple evenimente. În funcție de gradul de implicare și de seriozitate, aceștia vor fi acceptați sau nu în echipă.

A consemnat Ilinca BURDULEA