Kelemen Atilla, lobby pentru creșterea spațiilor de cazare la animale

Prezent vineri, 24 februarie, la lucrările Adunării Generale a Federației Naționale a Crescătorilor de Bovine din România, fostul deputat UDMR Kelemen Atilla a punctat importanța fermelor mici, respectiv a spațiilor de cazare pentru animale.

”La cele spuse aici, la multele probleme ridicate de conducerea Federației Naționale a Crescătorilor de Bovine, vreau să mă refer de acel ajutor de minimis, prin care dăm fermierilor mici bani să cumpere vaci ca să aibă și ei zece bovine. Eu acest lucru l-am criticat și în Parlament, fiindcă eu sunt convins că prima dată această treabă poți să o începi prin a da bani oamenilor pentru a face spații de cazare. Un gospodar bun de la noi are prin tradiție un grajd, care are cam patru locuri pentru vaci, două locuri pentru un tăuraș și o junincă gestantă, poate un coteț cu vreo doi porci și cam atât. Sunt medic veterinar de circumscripție de aproape 50 de ani și cunosc cum e gospodăria țărănească. Am propus în Parlament, dacă dăm prima dată bani la oameni să facem un program pentru a crește spațiul de cazare, fiindcă acesta este un sine qua non a cumpărării animalelor .Un gospodar bun nu cumpără animale dacă are numai patru locuri și se gândește atunci unde bagă restul de animale. La acest lucru trebuie să ne gândim și atunci într-adevăr vom avea o creștere a bovinelor la niște cote egale cu ale altor fermieri din alte state”, a precizat Kelemen Atilla.

”Cred că știm destule despre creșterea bovinelor”

De asemenea, Kelemen Atilla a punctat și poziția care ar trebui adoptată de oficialii români la Bruxelles, aceea de reprezentativitate a fermierilor din România. ”Nu îmi place să mă compar cu alte țări din Europa, dar cred că știm destule despre creșterea bovinelor și nu trebuie tot timpul să luăm lecții de la alții. Am fost doi ani în Parlamentul European și știu că nu întotdeauna la Bruxelles trebuie să stai în poziție de drepți și să spui: am înțeles, să trăiți. Trebuie să mai spui din când în când că nu am înțeles, oamenii mei de acasă nu asta vor”, a subliniat Kelemen Atilla.