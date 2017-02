FOTO: Baza materială și ferma didactică, punctele forte ale Colegiului Agricol

Viorel Socol, noul director al Colegiului Agricol „Traian Săvulescu” din Târgu Mureș, este de profesie inginer în mecanică agricolă, a absolvit facultatea în 1985, pentru 5 ani a lucrat în producție, în domeniul economic, și din 1990 activează în învățământul preuniversitar. „Mai exact, am muncit 10 ani la Grupul Școlar Agricol din Dumbrăvioara și, de acum 16 ani, la Grupul Școlar Agricol din Târgu Mureș, astăzi, Colegiul Agricol „Traian Săvulescu”. Între timp am obținut gradul didactic I și aproape în toți acești ani am îndeplinit funcții de conducere”, mi-a spus Viorel Socol. Timp de nouă ani a fost director adjunct la școala din Dumbrăvioara, apoi, pentru 11 ani a ocupat aceeași funcție la Colegiul Agricol și timp de doi ani a fost directorul colegiului. În plus, a fost și inspector școlar general adjunct în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș.

Învățământul agricol la începutul anilor 90 și astăzi

„La fel ca întreaga societate românească și învățământul s-a transformat. Bineînțeles, toate modificările și transformările s-au vrut înspre binele învățământului, înspre binele beneficiarilor. Apoi, toată legislația a încercat să fie corelată cu cea europeană în paralel cu accederea țării în structurile europene, Uniunea Europeană și în sistemul de învățământ european”, consideră Viorel Socol.

Apoi, a făcut o trecere în revistă a câtorva schimbări care au survenit de-a lungul anilor, povestindu-mi cum, la începutul anilor 90, s-a trecut la învățământul profesional, apoi, pentru o perioadă au existat și forme de învățământ de arte și meserii, pentru ca să se renunțe la ele și „astăzi să avem iarăși învățământ profesional”. „Mai mult începe să se vorbească și despre învățământul dual tehnologic, pentru a veni cu sitemul de învățământ mult mai aproape de cerințele economiei”, a adăugat noul director al Colegiului Agricol.

Cu toate că unitățile școlare încearcă să țină pasul cu dezvoltarea societății și cu dezvoltarea tehnologică, atât prin dotări cât și prin pregătirea profesorilor, Viorel Socol consideră că „se vorbește, pe bună dreptate, despre o discrepanță între ce învață elevii: competențe, aptitudini, deprinderi și ceea ce așteaptă agenții economici”.

Concursul pentru funcția de director

Viorel Socol mi-a spus că două dintre mandatele de director adjunct le-a ocupat prin concurs, astfel concursul din toamna trecută a fost al treilea la care a participat pentru ocuparea unei funcții de conducere. „Într-adevăr acest concurs a fost mai aparte prin prisma mai multor considerente”, apreciază Viorel Socol. Unul dintre motive a fost concurența, fiind în competiție cu fostul director Dumitru Matei.

„M-am gândit că vasta experiență managerială mă va ajuta să fac performanță în această funcție. Faptul că am fost 3 candidați pentru funcția de director și doi pentru funcția de director adjunct eu zic că a fost un lucru bun”, a precizat acesta.

Principalul obiectiv, continuarea tradiției școlii agricole

Școala agricolă are o tradiție de peste 75 de ani în Târgu Mureș. „Plecând de la acestă premisă, trebuie dusă mai departe această tradiție și trebuie păstrată această școală cu toate formele de învățământ și cu toate specializările și domeniile, pentru că, știm bine, unele unități de învățământ tehnologice au avut de suferit”, mi-a spus noul director.

În legătura cu oferta educațională a Colegiului Agricol, Viorel Socol mi-a spus că „noi ținem la aceste domenii”. „Domeniul agricol, cu trei specializări: tehnician agricultură, tehnician în agro-turism și tehnician veterinar, care sunt domeniile noastre de bază. De asemenea, domeniul industrie alimentară, unde în fiecare an propunem și realizăm una sau două clase de tehnician în industria alimentară sau tehnician în analize pentru industria alimentară. Mai avem profilul economic, unde vechea specializare tehnician în activități economice agricole s-a transformat în tehnician în activități economice, unde avem elevi buni și avem performanțe. În ciuda faptului că, uneori, liceele tehnologice sunt etichetate prin faptul că rezultatele la Bacalaureat nu sunt dintre cele mai bune, la acestă clasă, în promoția 2016, toți elevii au luat examenul de Bacalaureat”, a precizat Viorel Socol. Oferta educațională a Colegiului Agricol mai cuprinde și o specializare în domeniul protecției mediului.

În ceea ce privește procentul de reușită la Bacalaureat la nivelul Colegiului, directorul a menționat că nu este mulțumit de rezultatele din anii precedenți.

Apoi, a revenit la una dintre specializările domeniul agricultură și, anume, cea de tehnician veterinar, despre care mi-a spus că școala pe care o conduce este singura din județ care mai are această specializare. „Majoritatea elevilor care vin la aceste clase au acasă ferme mai mici sau mai mari. Majoritatea doresc și încearcă, mulți reușind să ia examenul de Bacalaureat, pentru a accede la facultăți ale universităților de profil, în special la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, unde avem an de an absolvenți care reușesc”, a specificat Viorel Socol.

În general, elevii de la Colegiul Agricol sunt din mediul rural

„În general, elevii care vin la Colegiul Agricol vin din mediul rural, avem și din mediul urban, dar cei mai mulți sunt, mai ales, din comunele din zona de câmpie, din Band, Grebeniș, Rîciu, Șincai sau Zau de Câmpie, fiind o zonă preponderent agricolă. Având în vedere și amplasarea Colegiului, accesul este mult mai ușor pentru aceștia”, mi-a spus directorul.

Colegiul Agricol are și două internate școlare cu capacitate de 140 de locuri, unul pentru fete și unul pentru băieți, cărora li se adaugă și o cantină care a fost construită de curând. „Cantina este nou-nouță, construită de la fundație, cu toate dotările absolut noi”, a precizat Viorel Socol. Construcția a fost începută în anul 2006 printr-un program structural și cantina a fost dată în folosință în anul 2010.

„Cantina poate deservi aproximativ 200 de persoane. Servim masa de prânz, la un preț accesibil, atât pentru elevi, cât și pentru profesori”, a adăugat Viorel Socol. „Se cunoaște în comunitate, și în municipiu și în județ, calitatea mesei servite la cantina Colegiului Agricol. De asemenea, și la internate, an de an, am încercat să îmbunătățim condițiile, astfel încât acum sunt foarte bune”, a adăugat directorul.

Baza materială, unul dintre punctele forte

Directorul Colegiului Agricol „Traian Săvulescu” mi-a spus despre baza materială că este unul dintre puntele forte ale școlii. „Chiar ne mândrim, pentru că având foarte multe specializări, de exemplu, în acest an școlar, avem 31 de clase, trebuie să vă spun că fiecare clasă are sală proprie și, pe lângă acest lucru, avem laboratoare și cabinete de specialitate foarte bine dotate și amenajate. În primul rând, putem să vorbim despre laboratoarele de fizică, biologie, chimie, ecologie, de științe economice, de patologie animală și de științe tehnologice”.

Viorel Socol a mai menționat cabinetele de limba română, de limba engleză și de limba franceză, caninetele de informatică, cabinetul de asistență psihopedagogică și cabinetele de industrie alimentară, de medicină generală, cabinetul stomatologic și centrul de documentare și informare pentru elevi și profesori. Acestora li se adaugă biblioteca școlară și baza de sport, care este bine pusă la punct. Colegiul deține o sală de sport cu toate utilitățile, un sală de forță/fitness, două terenuri de tenis și un teren exterior de handbal/fotbal/baschet.

În plus, Colegiul Agricol are si o sală de conferințe, „cu toată tehnica și dotarea, unde am avut diverse activități educative și de specialitate, de exemplu, cercul metodic al directorilor de școli pe management educațional”. „Avem, de asemenea, un amfiteatru cu 170 de locuri, unde se țin foarte multe activități”, mi-a mai spus directorul colegiului.

Ferma didactică și parteneriatele

Colegiul Agricol deține și o fermă didactică unde fac practică elevii, în special cei din domeniul agricol, dar și cei de la protecția mediului. „Aceasta fermă deservește începutul pregătirii elevilor, pentru că definitivarea pregătirii de specialitate se finalizează prin stagiile de pregătire practică la agenții economici”, a explicat Viorel Socol, precizând că școala pe care o conduce are o serie de parteneriate pe toate domeniile și specializările. „Mulți dintre elevi, după finalizarea studiilor, sunt angajați la acești agenți economici, în special, cei de la specializarea brutar-patiser a școlii profesionale”.

În cadrul fermei didactice sunt exploatate prin culturi agricole 18 hectare de teren. „Avem și sectorul de animale, bovine, porcine, și deținem toată gama de tractoare și mașini agricole. În plus, avem și autorizație și dotări pentru școala de șoferi, categoria B și categoria tractor”, mi-a mai spus directorul.

Ferma didactică a Colegiului Agricol este amplasată pe malul Mureșului, la aproximativ 10 minute de mers pe jos distanță față de școală, între fosta uzină Foto și cartierul Aleea Carpați.

Viorel Socol consideră foarte importante ferma didactică și parteneriatele colegiului cu agenții economici. Principalii partenerii pe linie economică și de intruire a elevilor Colegiului Agricol sunt brutăriile din oraș, Direcția Apelor, Combinatul Azomureș, laboratoare și patiserii, societăți de prelucrare a laptelui din județ și alte societăți cu domeniul de activitate în agricultură.

Lucruri care pot fi îmbunătățite și modalități de finanțare

Viorel Socol apreciază că „încă mai există loc pentru dotarea laboratoarelor și a cabinetelor de specialitate, mai ales că tehnica și tehnologia avansează și școala ar trebui să țină pasul”. L-am întrebat care sunt pașii pe care ar trebui, pe care îi poate urma conducerea unei unități de învățământ pentru a obține finanțări. „În ceea ce privește baza materială, prima care ne poate ajuta este Primăria Municipiului Târgu Mureș, și ne-a ajutat. Avem o conlucrare foarte bună. Bineînțeles, există și un cont de resurse extrabugetare, pe care, dacă avem nevoie, Primăria ne permite să folosim și de acolo bani. Este vorba de resurse obținute prin închirieri sau din alte surse. Nu trebuie să uităm nici programele de finanțare care se realizează prin Ministerul Educației, de exemplu, cabinetele de informatică sunt dotate prin programe naționale”, mi-a răspuns directorul, precizând că și partea de întreținere este la fel de importantă.