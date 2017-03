Dr. Alexandra Lațcu învață părinții din Luduș cum să acorde primul ajutor copiilor

Vești foarte bune pentru părinții din Luduș. Asociația „My happy family” din Târgu-Mureș, în colaborare cu Asociația SAMAS, organizează, în premieră, primul curs acordare a primului ajutor pentru părinți, la Luduș. Acesta va avea loc sâmbătă, 25 martie, în intervalul orar 10.00 – 13.00.

Cursul va fi susținut de către dr. Alexandra Lațcu, medic rezident pediatru, și Adina Iancu, moașă și consultant în alăptare. „Cursul de prim ajutor pentru părinți ajunge și la Luduș. Suntem entuziasmați că am găsit un grup de părinți responsabili care sunt interesați să participe la acest curs. Odată ce bebelușii cresc, situațiile care pot pune viața acestora în pericol cresc. Lipsa de atenție chiar și pentru câteva secunde sau curiozitatea copilului pot pune viața celui mic în pericol. Lovituri, arsuri, introducerea obiectelor în guriță, în năsuc, tăieturi sau pur și simplu apar accidente pe care trebuie să știm să le gestionăm cu calm, fără să ne pierdem luciditatea. Dar cât de pregătiți suntem să acordăm primul ajutor bebelușului/copilului, atunci când ne confruntăm cu o astfel de situație?”, au precizat organizatorii cursului.

„Este extrem de important ca părinții să fie informați”

Potrivit organizatorilor, cursul de prim ajutor medical este o versiune adaptată pentru copilul sub un an și pentru copiii mai mari de un an, cuprinzând noțiuni teoretice și sesiuni practice pe manechin. Cursul se adresează viitorilor părinți, părinților, bunicilor, dar și bonelor sau educatoarelor.

„Cursul de prim ajutor cuprinde următoarele teme: potențiale pericole, cum recunoaștem o situație de urgență, când și cum sunăm după ajutor, estimarea situației și evaluarea primară, urgențele cele mai des întâlnite la nou-născut, sugar și copil mic, reanimarea la nou-născut, sugar și copil mic (manevra Heimlich, masaj cardiac), metode practice pentru rezolvarea urgențelor (cum oprim o hemoragie, cum facem un bandaj, o atelă, cum tratăm o arsură, ce facem în caz de înec, mușcături de animale, insecte etc.), măsuri de siguranță în locuință, în curte pentru copii și părinți. Este extrem de important ca părinții să fie informați și cu privire la felul în care ar trebui să ofere primul ajutor copilului atunci când apar situații neprevăzute”, au mai spus organizatorii cursului.

Specialiștii Asociației „My happy family” oferă părinților recomandări cu privire la educația pentru sănătate, precum: educație prenatală, educație pentru o nutriție sănătoasă, parenting și facilitarea accesului la servicile de sănătate.

Înscrieri la curs se pot face la numerele de telefon: 0751-185.118 sau 0743-319.890, dar și pe pagina de Facebook.