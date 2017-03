Foto: Adela Ciulea, director Liceul „Ion Vlasiu”: „Avem de toate, mai puțin elevi”

Luni, în continuarea serie de articole despre școli și a discuțiilor cu directorii unităților de învățământ preuniversitar, am fost la Liceul „Ion Vlasiu”, unde am vorbit cu Adela Cristina Ciulea. Fostul Liceu Forestier, acum, Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” a trecut prin mai multe transformări în ultimii ani, în principal datorate preluării fostului Liceu de Chimie și a Liceului de Construcții, ca structură arondată.

Adela Cristina Ciulea, directorul Liceului „Ion Vlasiu”, este profesoară de specialitatea prelucrarea lemnului în cadrul liceului din 1990, de la absolvirea facultății. Din anul 2001 ocupă o funcție de conducere în cadrului liceului, întâi prin delegare, de două ori prin concurs, din nou prin detașare, iar acum în urma consursului organizat în toamna anului trecut. „Trecând deja atâția ani, am acumulat o experiență vastă în ceea ce privește educația elevilor în acest domeniu, am avut și rezultate foarte bune, locuri întâi, al doilea sau al treilea la olimpiade naționale și la concursuri pe meserii. Nu numai eu, ca profesor, ci toți colegii mei”, mi-a spus Adela Ciulea.

„În ultimii ani, din păcate, avem o scădere a cifrei de școlarizare, copii mai puțini, clase mai puține, dar încercăm să păstrăm și vechiul profil de prelucrare a lemnului, dar și pe celelalte pe care le avem după ce a fost absobit Liceul de Chimie și, de asemenea, tot de noi aparține și Liceul „Constantin Brâncuși”, așa că ne-am îmbogățit și cu domeniul construcțiilor”, mi-a spus directorul Liceului „Ion Vlasiu”, la începutul discuției.

Specializări unice în oraș sau județ la Liceul „Ion Vlasiu”

Directorul Liceului „Ion Vlasiu” a evidențiat faptul că specializările din oferta educațională a școlii pe care o conduce sunt unice la nivelul județului sau la nivelul Târgu Mureșului. „Specializarea Operator în industria chimică, de la Școala profesională, este unică în județ. Specializarea Tehnician operator procesare text/imagine, de la liceu, este unic în județ, de asemenea, specializarea Tehnician ecolog și protecția calității mediului, secția maghiară, este unic în județ. În plus, la fel sunt și specializările din domeniul construcțiilor. Domeniul prelucrarea lemnului, care este cel mai vechi, se mai găsește în Reghin și Deda”, a precizat Adela Ciulea.

Promovarea Liceului „Ion Vlasiu”

„Elevii vin la aceste specializări, dar nu într-un număr atât de mare cum am dori. Noi încercăm să mergem la toate școlile gimnaziale pentru a promova oferta școlii. Cei la care ajunge informația și care mai au și prieteni, colegi, veccini, care au fost la școala noastră se îndreaptă spre noi. Cei care nu prea află la timp, atunci sigur că pierd șansa de a se pregăti în meserii care asigură și angajarea pe piața muncii. De exemplu, cei care ar veni la Liceul „Ion Vlasiu”, atât la liceu cât și la școala profesională pentru specializările de tehnician chimist ar avea locul de muncă asigurat la Combinatul Azomureș”, mi-a spus directorul Liceului „Ion Vlasiu”.

„Liceul nostru este cel mai vechi din oraș”

Vorbind despre imaginea școlii pe care o conduce, am adus în discuție și posibilitatea ca școala să nu aibă încă o imagine suficient de clară și de coerentă. „Nu este nimic haotic în ceea ce privește dezvoltarea școlii noastre. Liceul nostru este cel mai vechi din oraș. Se trage din Școala de Arte și Meserii înființată în 1892. Această școală avea profilele de prelucrare a lemnului și lăcătușerie. În locul acesta, de pe Gheorghe Marinescu, nr. 62, suntem din 1972 când s-a construit școala și am avut profilul acesta de prelucrare a lemnului, până înainte de anul 2000, când școala s-a îmbogățit cu domeniul de mecanică și automatizări, am mai avut și matematică-informatică.

Numele școlii l-am primit în anul 2000, pentru că fosta conducere a școlii, atunci când fiecare școală încerca să-și găsească o denumire pentru a-i marca identitatea prin numele unei personalități, s-a căutat prin arhive și s-a ales numele lui Ion Vlasiu. Pentru că marele sculptor și scriitor român din Ogra a fost elev al Școlii de Arte și Meserii din Târgu Mureș”, mi-a explicat Adela Ciulea, considerând normală evoluția ulterioară a școlii. „Numai că la nivelul elevilor de gimnaziu din județ nu ajung informațiile despre liceele tehnologice”, a adpugat directorul Liceului „Ion Vlasiu”.

Principalele obiective ale Adelei Ciulea

„În primul rând, dezvoltarea școlii și redevenirea acesteia un centru important, cum a fost, în formarea și pregărirea elevilor în domeniile prelucrării lemnului, chimiei anorganice și construcțiilor”, a afirmat directorul liceului. Adela Ciulea și-a mai propus să crească atractivitatea școlii pentru elevii de gimnaziu și dezvoltarea bazei materiale și revigorarea învățământului profesional. „Dacă vă uitați în orice clasament, specializările noastre sunt pe primele locuri ale cerinței pieței muncii”, a subliniat.

De asemenea, am vorbit și despre rezultatele de la Bacalaureat. „Sunt destul de slabe, avem copii puțini și cu o situație școlară slabă la intrarea în clasa a IX-a, atunci sigur că și rezultatele la Bacalaureat sunt pe măsură”, mi-a spus Adela Ciulea. „Ne străduim să-i aducem la nota de trecere, dar e puțin mai greu”. Procentul de promovare la Bac, anul trecut, a fost de 27,7%. „Problema este destul de arzătoare”, mi-a mai spus directorul.

Potrivit directorului Adela Ciulea, la nivelul corpului profesoral Liceul „Ion Vlasiu” stă bine. „Avem profesori cu experiență, cu dragoste față de muncă și cu aplecare față de copii și de nevoile lor”.

Parteneriat cu Azomureș

Unul dintre partenerii importanți ai Liceului Tehnologic „Ion Vlasiu” este Combinatul Azomureș. Compania s-a implicat în sprijinirea elevilor de la specializarea Operator în industria chimică a școlii profesionale. Pe lângă bursa profesională de 200 de lei pe care toți elevii școlilor profesionale o primesc de la Ministerul Educației, elevii de la această specializare a Liceului „Ion Vlasiu”, în funcție de rezultatele școlare, pot obține o bursă și din partea Azomureș. De asemenea, absolvenții se pot angaja în cadrul combinatului.

Acest proiect se desfășoară în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș. „Doamna inspector școlar, Lavina Mureșan a fost omul de bază în această acțiune. Acum este al treilea an de când am început specializarea aceasta la profesională și vom avea primii absolvenți”, a precizat Adela Ciulea.

„Tot pe ajutorul celor de la Azomureș ne bazăm și în ceea ce privește practica elevilor. Atât copiii de la liceu fac câteva zile de practică la combinat, iar cei de la profesională fac acolo toate stagiile, de câteva săptămâni”, a adăugat directorul Liceului „Ion Vlasiu”.

Adela Ciulea consideră importante acest tip de parteneriate pentru că li se poate arăta elevilor că există și alte variante viabile pe plan local, nu doar aceea de a munci în străinătate. „A visa să plece afară nu este singura opțiune, trebuie să știe și ce posibilități au aici.

Liceul „Ion Vlasiu” mai are și alte parteneriate cu agenți economici: pe partea de prelucrare a lemnului cu fabrici de mobilă și pe domeniul construcțiilor cu câteva firme. „Toate aceste firme din zona noastră au depus în scris solicitări prin care ne atestau nevoia de calificare a elevilor prin meseriile noastre”, a precizat Adela Ciulea, menționând că absolvenții specializărilor de prelucare a lemnului și de construcții se angajează în proporție de aproximativ 80%. „Nu numai în Târgu Mureș, pentru că în general ei s-au orientat spre agenții economici care sunt mai aproape de domiciliul lor”, a adăugat directorul.

Baza materială

În legătură cu baza materială a liceului, Adela Ciulea mi-a spus că o consideră corespunzătoare. „Pentru prelucrarea lemnului avem un atelier foarte mare, dotat cu mașinile și utilajele necesare în pregătirea elevilor. Anul trecut am beneficiat de ajutorul Primăriei Târgu Mureș pentru reabilitarea unei părți a clădirii atelierului. De asemenea, am avut posibilitatea să achiziționăm unele instalații și echipamente mai noi mai moderne. Pe partea de chimie, ne-ar fi necesar încă un laborator, pentru că avem doar unul. Avem partea de echipamente și dotări, foarte multe aduse de la Liceul de Chimie, dar ar trebui să mai amenajăm un spațiu pe care să-l folosim ca laborator. Acest lucru înseamnă intalații de apă, gaz și mobilier”, mi-a spus Adela Ciulea. Aceasta a adăugat că există spațiul necesar, dar că suma la care se ridică amenajarea sălii nu poate fi acoperită din fondurile școlii. „Și atunci ne bazăm tot pe sprijinul primăriei”.

„Sus, la Liceul de Construcții, avem ateliere și laboratoare foarte bine dotate, având în vedere și proiectele structurale în care a fost implicat liceul și pe care le-au desfășurat acolo profesorii de specialitate, conduși de doamna Adriana Țiblea, care a fost directoarea liceului. Acolo, baza materială este super-bună, numai pentru profesională, ci și pentru liceu. Din păcate, acum, acolo mai avem doar clasa a XII-a la liceu și pentru anul următor nu ni s-a aprobat clasa de Tehnician desenator, poate pe viitor”, mi-a mai spus Adela Ciulea.

Directorul Liceului „Ion Vlasiu” a mai adăugat că pentru specializarea Tehnician operator procesare text-imagine „avem, de asemenea, toate softurile și toate elementele necesare. Și avem un parteneriat cu SC Cromatic, care ne ajută cu practica”.

„Avem de toate, mai puțin elevi”

De asemenea, liceul deține internat și cantină proprii, sală și terenuri de sport. „Avem de toate, mai puțin elevi”, a punctat Adela Ciulea.

Ca aspect general al clădirilor și curții liceului de pe strada Georghe Marinescu mai este mult loc de îmbunătățire. Adela Ciulea și-a manifestat dorința de a repara mai ales aleile deteriorate care fac legătura între clădirea școlii ateliere și zona sălii de sport și a internatului.

După discuția pe care am avut-o în birou, am fost să văd câteva laboratoare și atelierul pentru prelucrarea lemnului. Trecând dintr-o sală în altă a atelierului, pe lângă discuțiile despre utilaje și despre dificultățile pe care le are școala în a procura materialele de lucru, în special, diferite tipuri de lemn sau placaje, Adela Ciulea mi-a spus că uneori elevii de la „Ion Vlasiu” realizează obiecte pentru diferite comenzi. Uneori în ateliere elevii pregătesc obiecte din lemn pe baza unor comenzi venite de la biserici, chiar mi-a arătat o catapeteasmă din lemn, realizată în trecut de elevi, care acum este amplasată în capela școlii. De asemenea, a fost foarte încântată să-mi spună că o parte din mobilierul de lemn folosit în amenajarea spațiilor verzi din Complexul „Weekend” e realizat la Liceul „Ion Vlasiu”.