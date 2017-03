Producţii în creştere pentru agricultura Mureşului

Pe terenurile din judeţul Mureş cultivate în anul agricol 2016 s‐au obţinut 635.119 de tone de cereale boabe, din care 130.211 de tone de grâu, 490 de tone de secara, 26.805 de tone de orz şi orzoaică, 15.191 de tone de ovăz şi 450.444 de tone de porumb boabe. Cifrele au fost date publicităţii recent, într-un raport privind evoluţia principalilor indicatori economico-sociali în judeţul Mureş pe anul 2016, întocmit de Ioan Matei, director executiv al Direcţiei Judeţene de Statistică Mureş.

Producţia de porumb boabe, mai mare cu 61%

Potrivit raportului, în anul 2016 la floarea soarelui s‐a înregistrat o producţie de 13.637 de tone, la rapiţă 16.325 de tone, la soia boabe 10.996 de tone, la sfecla de zahăr 137.152 de tone, la tutun 177 de tone, la cartofi 109.447 de tone, la legume 122.449 de tone, iar producţia de pepeni verzi şi galbeni a fost de 3.191 de tone.

Faţă de anul 2015 s‐a obţinut o producţie superioară la cereale boabe cu 42,6%, această creştere datorându‐se în principal producţiei de porumb boabe care a fost cu 61,4% mai mare faţă de cea obţinută în anul precedent, plus 171.408 de tone, dar şi de producţia de grâu care a crescut cu 12,8%, cu 14.789 de tone”, a precizat Ioan Matei.

Recul doar la tutun, ovăz şi pepeni

Creşteri ale producţiei se mai înregistrează la floarea soarelui (cu 5.916 de tone, plus 76,6%), la rapiţă (cu 9.200 de tone, plus 129,1%), soia boabe (cu 7.782 de tone, plus 242,1%), sfeclă de zahăr (cu 42.110 de tone, plus 44,3%), cartofi (cu 40.487 de tone, plus 58,7%), legume (cu 24.092 de tone, plus 24,5%), în timp ce scăderi a producţiei se înregistrează doar la tutun (cu 35 de tone, minus 16,5%), la ovăz (cu 748 de tone, minus 4,7%) şi la pepeni verzi şi galbeni (cu 285 de tone, minus 8,2%).

Plus pentru producţia de fructe şi viticultură

De asemenea, şi producţia de fructe din judeţul Mureş a fost în anul 2016 mai ridicată decât în anul precedent. „S‐au recoltat 49.257 de tone fructe, cu 5.983 de tone mai mult decât în anul precedent (plus 13,8%), această creştere fiind determinată în principal de producţia de prune care a fost mai mare cu 3.595 de tone (plus 62,0%). Creşteri a producţiei se înregistrează şi la mere (plus 240 de tone), pere (plus 449 de tone), caise şi zarzăre (plus 115 de tone), piersici (plus 124 de tone), nuci (plus 852 de tone), căpşuni (plus 165 de tone), în timp ce producţia a fost mai mică doar la cireşe şi vişine (minus 200 de tone)”, a subliniat directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Statistică Mureş

Nu în ultimul rând, în anul 2016 viticultura a avut o evoluţie favorabilă faţă de anul anterior, „producţia totală de struguri de 3.956 de tone fiind mai mare cu 16,8%, respectiv cu 1.596 de tone.”

Alex TOTH