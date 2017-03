Maria Huprich, ajunsă fermier de succes din „întâmplare”

Una dintre femeile mureșene ajunsă un prosper om de afaceri, regineanca Maria Huprich își desfășoară activitatea momentan în trei domenii. Acestea sunt total diferite și se poate spune că a ajuns fermier dintr-o întâmplare, care s-a dovedit în timp una fericită.

După o perioadă petrecută în Germania, ea a demarat în anul 1994 o mică afacere cu firma SC Autodomus SA Reghin, a cărei administrator este. Aceasta și-a desfășurat activitatea în domeniul distribuției de carburanți, mai exact o benzinărie în municipiul Reghin.

Ideea cu domeniul agricol și zootehnic a venit așa cum aminteam la început, ca o întâmplare. „Domeniul agricol a fost o întâmplare. O societate, mai exact o fermă zootehnică îmi datora bani pentru carburantul livrat. Aceștia nu aveau bani, a trecut un an, apoi încă unul și datoria a rămas. Pentru a-mi recupera pierderea, le-am făcut următoarea propunere: „dacă nu aveți bani, dați-mi ce aveți!”. Datoria era din anul 2002 și în 2005 aceștia mi-au adus zece juninci foarte frumoase. Era luna noiembrie, le-am îndrăgit, mi-au fost foarte dragi, dar m-am văzut nevoită să închiriez un spațiu, adică un grajd. Am cumpărat până primăvara furaje, adică fân, așa cum știam la acea vreme, în jurul sumei de 6 mii de lei, adică 60 de milioane pe atunci. Atunci am stat și am calculat investiția și am ajuns la concluzia că dacă le vindeam ieșeam în pierdere. Astfel, am decis să merg mai departe cu noua afacere. În zona Reghinului însă nu se mai găseau terenuri și m-am dus mai departe. În zona comunei Voivodeni am găsit terenuri de vânzare. Am cumpărat rând pe rând câte o parcelă și astfel m-am poziționat acolo”, își amintește noua „fermieră”.

Autodidact, tot de nevoie

Evident, odată parcelele cumpărate și cu vițelele în „custodie”, era nevoie de producție agricolă, în special pentru consumul propriu, era nevoie de angajați. Astfel, Maria Huprich a ajuns să angajeze oameni pricepuți, atât în agricultură, cât și în creșterea animalelor. Momentan, la ferma de lângă comuna Voivodeni lucrează 7 angajați, iar numărul capetelor a ajuns în următorii cinci ani la aproximativ cifra de 300, pentru reproducere și pentru producția de lapte. Aceasta este livrată firmei Albalact din Alba Iulia, cifra de afaceri fiind una deloc de neglijat, chiar dacă intenția era doar una de continuitate, pentru a evita pierderile. Un inconvenient era lipsa experienței în domeniu, lucru care a făcut-o pe Maria Huprich să învețe atât agricultură, cât și zootehnie. În paralel, ferma s-a dezvoltat și cu o turmă de aproximativ 150 de oi. „Nu aveam de unde să mă pricep la aceste domenii, erau complet străine pentru mine. Dacă am decis să merg mai departe, de nevoie, pe parcurs am învățat, m-am documentat, altfel nu se putea”, își mai amintește Maria.

Oameni potriviți, la locul potrivit

Afacerea a început să meargă din ce în ce mai bine, astfel încât o nouă idee a dus la deschiderea Pizzeriei Sevilla din centrul municipiului. Bineînțeles că aceasta presupunea și aici angajarea unor persoane competente, pricepute. Cu ochiul deja format, Maria Huprich i-a găsit pentru administrarea localului pe soții Izabela și Alin Bucin. Astfel, numărul angajaților în cele trei locații a ajuns la 25.

Într-o lume considerată „a bărbaților” Maria Huprich nu consideră să fi fost dezavantajată de faptul că este o reprezentantă a sexului frumos. „N-aș putea spune că nu am întâmpinat greutăți, dar nu neaparat pentru că eram femeie. Am știut să trec întotdeauna peste momentele grele, să zâmbesc și să merg mai departe, nu pot spune că mi s-au pus piedici. Sunt de părere că sinceritatea și respectul te duc înainte”, a spus administratoarea firmei Autodomus.

Sinceritatea și devotamentul, căile către succes și prosperitate

Un lucru care se subînțelege, despre timp liber nu prea se poate vorbi, dar Maria Huprich este o persoană plină de viață și o prezență deosebit de agreabilă. Mamă a trei copii, un băiat de 23 de ani și două fete, de 21 și 18 ani, Maria este un exemplu. Ritmul de viață alert o ține în formă astfel încât nimeni nu îi dă vârsta pe care o are. În acte, Maria are 45 de ani, pe care îi recunoaște, dar nu îi arată și nici nu intenționează. Benzinăria este condusă de fratele său, Traian, dar ferma se află exclusiv în grija ei. „Cunoștințele mă întreabă dacă merg la sală, sau ce anume fac de mă întrețin. Le răspund cu toată sinceritatea că nu am nevoie de sala de sport, fac suficient sport la fermă. Despre timp liber îmi este greu să vorbesc, nici nu știu practic ce înseamnă. Mi-am trăit tinerețea muncind, mi-am dedicat practic toată viața muncii. Important este să faci ceea ce faci cu pasiune, atunci nu mai contează. Timpul liber, atâta cât este, mi-l petrec în natură, în condițiile actuale la fermă, dar îmi plac drumețiile, muntele, peisajele”, se destăinuie Maria Huprich. Sfatul său pentru orice femeie care a pornit sau intenționează să pornească într-o afacere este sinceritatea și devotamentul, să creadă în visul lor.