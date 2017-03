Bianca Sima, o poveste de viață printre torturi și prăjituri

Mereu pozitivă și cu zâmbetul pe buze. Așa o putem descrie pe Bianca Sima, târgumureșeanca care reușește să „ispitească dulce” oamenii cu deserturile pe care le pregătește cu drag. Economist de profesie, Bianca Sima a descoperit pasiunea pentru patiserie în urmă cu șapte ani, când i-a pregătit tortul aniversar finului său. Bianca a urmat apoi cursuri de perfecționare în domeniu, iar în prezent este patiser cu acte în regulă și realizează torturi personalizate, prăjituri și dulciuri – curcubeu pe cerul gurii!

Bianca alege mereu calitatea în defavoarea cantității și mărturisește că desertul momentului este „mousse de trei ciocolate”, însă nici celebrele macarons nu se lasă mai prejos. De 8 Martie, Bianca a pregătit mărțișoare dulci: macarons, biscuiți vanilați decorați, prăjitură mousse de ciocolată, tarte umplute cu ciocolată.

Reporter: Vă urmăresc activitatea de câțiva ani și am observat că sunteți o persoană veselă, pozitivă și extrem de apreciată. Cine este Bianca Sima și cum reușește să fie mereu cu zâmbetul pe buze?

Bianca Sima: Vă mulțumesc pentru aprecieri și mă bucur că am reușit măcar prin zâmbetul meu să vă stârnesc interesul, astfel încât să doriți să mă cunoașteți. Sunt o persoană normală pentru vremurile în care trăim. Sunt mereu veselă și consider că trebuie să ne păstrăm zâmbetul pe buze chiar și atunci când suntem triști. Sunt căsătorită de la vârsta de 19 ani și sunt fericită alături de soțul meu și cei doi copii. De meserie sunt economist și patiser în timpul liber cu acte în regulă. Respectul oamenilor l-am câștigat și încerc să îl câștig mereu prin muncă, prin pasiunea mea pentru dulce, pentru frumos și pentru tot ceea ce înseamnă arta decorării torturilor. Ca orice om, am și zile triste, dar sunt optimistă și știu că soarele răsare întotdeauna pe strada mea.

Rep.: Realizați torturi și prăjituri incredibile. Când ați descoperit pasiunea pentru patiserie?

B.S.: Am descoperit pasiunea pentru prăjiuri, dulciuri și torturi acoperite cu fondant în urmă cu aproximativ șapte ani, când i-am pregătit finului meu primul tort.

Prietena mea m-a rugat să îi fac un tort pentru a-l servi părinților cu ocazia zilei de naștere a fiului său. Eu am un blog culinar care a fost rampa de lansare pentru ceea ce fac acum. Încercam să prepar mâncăruri și prăjituri din rețetele luate din caietele de prăjituri ale mamei, după care am început să mă inspir de pe diferite bloguri culinare, astfel încât am ajuns să petrec foarte mult timp în fața calculatorului căutând rețete și încercând gusturi și tendințe noi. Revenind la primul meu tort, vrând să-i prepar un tort deosebit finului meu, m-am gândit să încerc fondantul (pasta de zahăr), care mi-a dat bătăi de cap la început deoarece era mai greu de „îmblânzit” decât credeam. Am reușit să realizez primul meu tort acoperit cu pastă de zahăr, care a fost extrem de apreciat, atât pentru aspectul său, cât și pentru gust. Îmi amintesc că avea cremă de ciocolată cu fructe de pădure, dar și cremă de iaurt cu fructe de pădure. De altfel, această combinație este în topul preferințelor clienților și niciodată nu dă greș. Au urmat apoi alte torturi pregătite în special pentru prieteni și cunoștințe. Cu fiecare tort preparat învățam lucruri noi, îmi perfecționam munca și astfel am ajuns să-mi creez propriul stil. Din punctul meu de vedere, ziua de naștere este o sărbătoare prea importantă ca să treacă neobservată. De aceea, consider că merită sărbătorită cu un desert deosebit. Decorarea unui tort necesită multe ore de muncă, de la conceperea sa ca proiect, la realizarea blatului, a cremelor, asamblarea lui, iar partea cea mai frumoasă o reprezintă decorarea lui, astfel încât să capete forma unui desert demn un eveniment important din viața fiecăruia.

Rep.: Ne puteți spune care a fost cel mai apreciat desert pe care l-ați preparat și care sunt cele mai mari satisfacții pe plan profesional?

B.S.: Pe lângă cremele din torturile pe care le fac clienților, care sunt în mare măsură din ingrediente naturale, cel mai apreciat desert al momentui este paharul meu de desert „mousse de trei ciocolate”. Un alt preparat în vogă ar mai fi celebrul macarons, care este extrem de apreciat de către cunoscuții mei, familie și clienți. Cea mai mare satisfacție pe plan professional vine atunci când clientul îmi mulțumește pentru desertul pe care i l-am pregătit. Atunci mă simt în al nouălea cer și realizez că orele mele de munca nu au fost în zadar. Satisfacția clienților mei este tot ceea ce contează.

Rep.: Aveți o rețetă proprie sau un ingredient special pe care îl folosiți la deserturi? De unde vine inspirația?

B.S.: Fiecare desert, cremă și prajitură are rețetă proprie și nu aș putea spune că am un ingredient special. Ceea ce este extrem de important este să nu te zgârcesti la calitate și să cumperi doar produse care te mulțumesc ca gust și aspect. Nu sunt de principiul să cumpăr un ingredient mai ieftin pentru a ieși în beneficiu, ci prefer calitatea înaintea oricărui lucru. Așadar, calitate nu cantitate. Inspiratia vine din mai multe surse, în special „de pe net”. Am urmat și cursuri în materie de patiserie și mă declar un mare fan al deserturilor franțuzești, dar, din păcate, neavând un spațiu de vânzare, nu pot poduce și comercializa asemenea produse spre vânzare.

Rep.: De 8 Martie, ați pregătit mărțișoare dulci – prăjituri. Povestiți-ne, vă rog, despre această idee inedită.

B.S.: De 8 Martie, am vrut să produc și alte dulciuri, nu doar torturi personalizate, pentru ca oamenii să aibă ocazia să guste și alte produse pe care le pot face și pe care le fac doar pe bază de comandă. Astfel, am venit în întâmpinarea lor cu o ofertă care conține mai multe dulciuri: macarons, biscuiți vanilați decorați, prăjitură mousse de ciocolată, tarte umplute cu ciocolată. Toate acestea sunt așezate pe o farfurie și ambulate individual pentru a fi oferite cu drag persoanelor speciale din viața noastră.

Așa m-am gândit eu să fie ziua de 8 Martie. Pe lângă flori, această surpriză dulce este binevenită.