Persoane depistate conducând sub influența alcoolului

În perioada 2-3 mai, polițiști au depistat mai multe persoane conducând sub inluența alcoolului, potrivit buletinului de presă al Inpectoratului de Poliție al județului Mureș. Un șofer de microbus, cu 16 persoane la bord, a fost oprit în satul Sărmășel, de poliţişti de la Poliţia Oraşului Sărmaşu, iar în urma testării i-a rezultat o valoare de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. Poliţişti din cadrul Biroului Rutier Tîrgu Mureș, au oprit pe str. Livezeni, un autoturism condus de un bărbat, căruia în urma testării cu aparatul etilotest, i-a rezultat o valoare de 0,79 mg/l alcool pur in aerul expirat. Poliţişti rutieri de la Poliţia Municipiului Tîrgu Mureş au oprit pe strada Livezeni, un autoturism condus de un bărbat, căruia în urma testării cu aparatul etilotest, i-a rezultat o valoare de 0,55mg/l alcool pur in aerul expirat. Un echipaj de poliţie din cadrul Secției 11 Tîrnăveni, au oprit pe DJ 142, o autoutilitară, înmatriculată în Cehia, condusă de către un bărbat, de 35 de ani, din comuna Gănești.

În cazul bărbatului oprit de polițiștii din Tîrnăveni s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substanţe, iar în cazurile celorlați conducători auto cercetările sunt continuate pentru săvârşirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.