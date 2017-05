Sfârșit de săptămână deosebit pentru colectivul de la „Pedagogic”

Cu doar câteva săptămâni rămase până la încheierea anului școlar, moment cu o importantă încărcătură emoțională, îndeosebi pentru promoția care va auzi ultimul clopoțel, Liceul Vocațional Pedagogic „Mihai Eminescu” din Târgu-Mureș a avut motive suficiente pentru a sărbători. Este vorba despre câteva rezultate deosebite obținute de colectivul instituției, dascăli și elevi deopotrivă. Performerii care le-au obținut la sfârșitul săptămânii trecute au fost felicitați de directorul liceului, Dorin Cristian Lobonț, într-un scurt moment festiv, care a avut loc într-una din pauze, în Sala Profesorală a liceului.

Performanțele care au meritat să fie evidențiate au fost obținute la Arad, Timișoara, dar și peste hotare, în Ungaria. La Arad a avut loc etapa națională a Olimpiadei de Pedagogie-Psihologie, unde eleva profesoarei Cristina Macarie, Ștefania Raveca Mureșan, elevă în clasa a XII-a a obținut locul I la disciplina Psihologia educației. O mențiune la Activități de dezvoltare cognitivă, senzorio-motrică, socio-afectivă și de dezvoltare a capacității de învățare a copilului de la 0 la 3 ani a obținut eleva a aceleiași profesoare, din clasa XI-a, Cristina Maria Borodi. În cadrul aceluiași eveniment, premii speciale au obținut și Fulop Noemi, de la secția maghiară, în Teoria și practica instruirii și evaluării, eleva profesoarei Makkai Kinga, din clasa a X-a și Anca Rusu, elevă în clasa a XI-a, care s-a pregătit cu profesoara Veronica Moldovan pentru proba de Managementul clasei de elevi.

„Să participi este o performanță, să câștigi înseamnă că ești cel mai bun din țară”

Elevele premiate în cadrul Olimpiadei au fost răsplătite de către directorul Dorin Cristian Lobonț cu diplome și câte un buchet de flori.

„Participarea la Olimpiada Națională este o încununare a activității oricărui elev. Să ajungi la o astfel de finală înseamnă o pregătire extraordinară, o muncă suplimentară zilnică, o performanță foarte înaltă. S-o și câștigi, înseamnă că ești cel mai bun din țară la domeniul la care participi. Dacă vorbim despre Pedagogie, ne-am întrecut cu cele mai bune licee de acest profil din țară. Aici sunt un număr de 57 de licee, iar calificate la faza națională au fost doar 15, iar noi avem un premiu I, o mențiune și două premii speciale. Această specializare ne este specifică, iar rezultatele obținute dovedesc nivelul și valoarea cadrelor didactice ale școlii noastre, munca și seriozitatea elevilor, lucruri care ne fac să fim mândri”, a menționat directorul instituției.

Recunoaștere și pentru dascăli, cei aflați în „umbra” rezultatelor

Elevii care se remarcă în competiții de amploare au în spatele lor dascăli pe măsură. Acest lucru a fost evidențiat de profesoara Ungver Enikö, profesoară de geografie, căreia i-a fost acordat în Ungaria titlul de „profesorul anului”, pentru cadrele didactice din afara Ungariei. „A fost un concurs în care am intrat surprinzător și pentru mine. Am primit acest premiu și datorită elevilor, a colegilor care m-au votat. Este și pentru mine o mare surpriză, mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit și pot spune că sunt mândră să reprezint această școală cu cinste, să împărtășesc din cultura noastră”, au fost cuvintele profesoarei laureate.

Eu sunt propriul meu adversar

Laureata liceului, Ștefania Raveca Mureșan va părăsi așadar peste câteva săptămâni băncile școlii cu amintiri frumoase. Secretul reușitei la Olimpiadă și planurile sale de viitor aflăm de la ea.

Rep.: Ce înseamnă pentru tine această performanță?

Ștefania Raveca Mureșan: Pentru mine este o mare bucurie, acest rezultat reprezintă rezultatul muncii mele și a celor din jur. Sincer, nu mă așteptam, nu credeam să obțin o asemenea performanță.

Rep.: Care este secretul reușitei tale și cine te-a sprijinit?

Ș.R.M.: Secretul este în primul rând munca și încrederea în mine. Un merit mare l-a avut doamna profesoară Macarie, care mi-a oferit atât sprijin material, cât și moral, mi-a pus la dispoziție cele mai bune materiale din care să mă pregătesc, dar încurajări am primit din partea tuturor celor din jurul meu.

Rep.: Cum consideri că a fost s-o numim întrecere și cum ai abordat-o?

Ș.R.M.: A fost mai degrabă o întrecere cu mine însămi. Consider că fiecare trebuie să ne stabilim idealuri, nivelul la care vrem să ajungem, pe care apoi trebuie să luptăm să le și atingem. Eu niciodată nu mă gândesc la adversari, eu sunt propriul meu adversar, mă concentrez numai pe mine, știu că totul depinde de mine, nu mă raportez la ce fac alții.

Rep.: Ești în ultimul an. Probabil ți-ai făcut planurile ce ve face după ce termini.

Ș.R.M.: Da, mi-am făcut, îmi doresc să urmez Facultatea de Medicină. Cu specializarea obținută în urma liceului, fiind un liceu pedagogic, pe viitor aș vrea să urmez o carieră de medic pediatru.

Echipa de volei fete, un brand al liceului

Ca o completare la aceste reușite, echipa de volei fete a liceului a obținut titlul de campioană națională în cadrul turneului final a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, desfășurată la Timișoara. Această performanță nu mai constituie o surpriză pentru echipa de la Pedagogic. Vitrina școlii a devenit deja neîncăpătoare. Echipa de volei fete a obținut al doilea titlu consecutiv, dar al cincilea în ultimii ani, la care s-au adăugat alte clasări pe podium.

Deși fetele se pregătesc mai mult la cluburile amintite, de coordonarea echipei liceului se ocupă profesorii Karol Kemendi și Vita Csaba.



„Efortul făcut de aceste fete a fost unul extraordinar. Majoritatea dintre ele au fost angrenate în competițiile de volei, la Divizia A, junioare sau cadete. Unele au făcut din această cauză deplasări de sute de kilometri în aceste zile pentru a putea participa alături de colegele de liceu. Cu toate acestea, trecând peste toate greutățile, au reușit un turneu final de excepție, fără să piardă vreun set. Merită mulțumiri și directorul CSU (n.r.: Laurențiu Magdaș), profesorul de la CSȘ (n.r.: Vasile Racolța), dar și profesorii și diriginții fetelor pentru înțelegere”, a specificat profesorul Karol Kemendi.

Acest titlu este cu atât mai mult așteptat, cu cât componentele echipei activează în echipele CSU Medicina și CSȘ Târgu-Mureș, unele chiar în echipa de senioare de Divizia A1, restul în (și în) cele de junioare sau cadete, ambele calificate la fazele finale ale Campionatului Național.

„Este o muncă extraordinară pe care o fac cei doi profesori, să aibă grijă de aceste fete, nu numai pe plan sportiv, ci și pe cel preuniversitar. Echipa de volei este practic pepiniera celei de Divizia A, atât majoritatea fetelor care au jucat sau joacă acolo au fost sau sunt elevele noastre. Această echipă a ajuns un brand al nostru și este cu atât mai mare mândria pentru noi. Este al doilea an consecutiv în care elevele școlii noastre câștigă acest campionat și sperăm să reușească acest lucru și anul viitor”, a declarat cu reală mândrie directorul Dorin Cristian Lobonț, adăugând, mai în glumă, mai în serios că va trebui să mărească vitrina pentru trofee.