Supernove, la Sala Mică

Spectacolul Supernove de Alexandra Pâzgu, pus în scenă de Radu Nica revine duminică, 7 mai, ora 19:30 cu o nouă reprezentație la Sala Mică a Teatrului Național. Din distribuția spectacolului fac parte actorii Raisa Anè, Laura Mihalache, Dan Rădulescu, Andi Gherghe și Ștefan Mura. Scenografia este semnată de Andu Dumitrescu iar muzica originală de Vlaicu Golcea. „Este un spectacol pe care you either love it or you hate it. Sper ca spectatorii să vină deschiși emoțional și fără idei preconcepute despre teatru, să fie curioși și activi. Și sper ca spectacolul să-i provoace într-un mod plăcut, original & inteligent.”, afirmă Radu Nica, regizorul spectacolului.