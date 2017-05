Sărbătoarea filmului european la ”Arta”

Festivalul Filmului European poposește în perioada 19-21 mai la Cinema Arta din Târgu-Mureș, eveniment organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene în România, sub egida EUNIC România. ”Am ales să orientez selecția filmelor din acest an către cineaști europeni care, într-un fel sau altul, prin filmele lor creează o oglindă a societății Europene contemporane. Iar fascinantul vine nu prin diversitatea formei de expresie, ci prin similitudinile și asemănările izbitoare dintre țări și societăți. M-am convins că unitatea noastră europeană își poate regăsi ușor rădăcini adânci în asumarea unei identități culturale comune. Diferențele polarizează, și totuși, în esență suntem mai apropiați unii de alții prin imperfecțiunile și neajunsurile societății de care aparținem. Inevitabil ar trebui să le acceptăm pentru ca apoi să putem să le îndreptăm. Ne influențează cotidianul și sunt aproape invizibil diferite, indiferent între ce granițe trăim”, afirmă Alex Trăilă, Director artistic Festivalul Filmului European.

Cealaltă parte a speranței, în deschiderea FFE Ediția din acest an de la Târgu-Mureș este organizată în parteneriat cu Asociația K’arte și Primăria Târgu-Mureș, care va debuta vineri, ora 15:19 cu filmul Cealaltă parte a speranței, regia Aki Kaurismäki. Filmul spune povestea lui Khaled, un refugiat sirian care ajunge în Helsinki, unde speră să obțină azil. Cererea lui este respinsă și, astfel, este nevoit să trăiască pe străzi. Drumul i se intersectează cu cel al unui excentric vânzător ambulant și devenim martorii unei prietenii neobișnuite între doi oameni provenind din lumi diferite. Cealaltă parte a speranței este filmul de gală al ediției actuale a Festivalului Filmului European, el deschizând festivalul în toate cele cinci orașe: București, Iași, Gura Humorului, Tîrgu Mureș și Timișoara.

Andrzej Wajda, pe afișul FFE Sâmbătă, 20 iunie, FFE propune patru filme, primul fiind Străin în paradis (Olanda), regia Guido Hendrikx, care va rula începând cu ora 15:00. Într-o sală de clasă, refugiații învață o lecție despre multiplele fațete ale Europei. Aflându-se la intersecția dintre ficțiune și documentar, filmul abordează, într-o manieră onestă, relația de putere care se stabilește între localnici și refugiați.

De la ora 17:00 va rula filmul Împreună pentru totdeauna (Lituania), regia Lina Lužytė Filmul spune povestea unei femei obișnuite, a cărei familie devine din ce în ce mai înstrăinată. Fiica ei este o mincinoasă incurabilă, iar soțul se refugiază în munca sa de cascador de filme. Chinuită de gândul că nu mai este iubită de cei din familie, care nu mai au nevoie de ajutorul său, femeia va merge până la extreme pentru a dovedi contrariul și pentru a-și păstra familia unită pentru totdeauna. Capul de afiș al serii va fi filmul Imaginea de apoi (Polonia), regia Andrzej Wajda care va rula începând cu ora 18:45. Filmul spune povestea carismaticului pictor Władysław Strzemińsk, care s-a opus realismului socialist și a reușit să își păstreze libertatea artistică, în ciuda obstacolelor de ordin politic de care s-a lovit. Ultimul film al zilei va fi Ultima zi (România), regia Gabriel Achim (ota 20:30). Primarul, polițistul și șeful asociației tineretului creștin dintr-un mic oraș de provincie pornesc la drum cu prietenul lor, Adrian, care vrea să devină călugăr la o mă- năstire din munți. Primarul, cineast amator, se oferă să documenteze călătoria, doar că planurile sale în ceea ce-l privește pe Adrian sunt mai complicate.

Film despre povestea boxerului Olli Mäki Ziua de duminică, 21 iunie va fi deschisă de filmul Marija (Germania), regia Michael Koch (ora 15:00). Marija, tânără din Ucraina, este cameristă într-un hotel din Dortmund, Germania, dar vrea să își deschidă un coafor. Pentru asta pune bani deoparte în fiecare lună. Când este concediată, începe să caute, cu febrilitate, alte surse de venit. Ajunge să considere că propriile sentimente, corpul sau relațiile pe care le are cu cei din jur sunt mai puțin importante decât împlinirea unui vis. Urmează de la ora 17:00 producția Toate aceste nopți nedormite (Polonia). Regizorul Michał Marczak i-a întâlnit pe Krysztof și Michał la o petrecere în Varșovia. După trei luni în care au ținut legătura, regizorul a început să îi filmeze și a continuat timp de un an și jumătate. Practic a înregistrat viața a doi bărbați în devenire, pentru care noaptea și petrecerea nu se mai termină niciodată. Fumează, se droghează, flirtează cu fete și sunt campioni la pălăvrăgeală. Înfurigranții (Austria), regia Arman T. Riahi (ora 18:45) spune povestea lui Benny și Marko, doi prieteni cu o situație financiară dezastruoasă, care pentru a filma un documentar pretind că sunt imigranți certați cu legea. În cele din urmă realitatea se întoarce împotriva lor. Cea mai fericită zi din viața lui Olli Mäki (Finlanda), regia Juho Kuosmanen (ora 20:30) va încheia ediția din acest an a festivalului, cu povestea adevărată a celebrului boxer finlandez Olli Mäki, care în 1962, luptă pentru titlul de campion mondial la categoria pană. Viața din micul oraș al lui Olli se schimbă complet atunci când începe să fie privit ca un simbol al țării sale. Există însă o problemă: Olli se îndrăgostește. Finlanda boxează cu SUA, dar, în afara ringului, adevărații adversari sunt boxul și dragostea.

Intrarea la toate filmele este liberă, în limita locurilor disponibile.