Tribut lui Emese. Csép Andrea propune protecție crescută pentru femeile agresate

Csép Andrea, deputat UDMR, a prezentat joi, într-o conferință de presă, câteva modificări legislative pe care le dorește operate la Codul de procedură penală și în Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie. Evenimentul de presă a fost organizat într-un loc mărturie a unei tragedii – pe terasa barului Loren’s din cartierul târgumureșean Unirii, unde Emese, o tânără mamă, a fost împușcată mortal în 22 ianuarie a.c. de către fostul iubit cuprins de gelozie. Tânăra a decedat la Unitatea de Primiri Urgențe din cauza rănilor, iar fostul prieten își așteaptă judecata în arestul Inspectoratului de Poliție Județean. Copilul de nici 3 ani nu are momentan o familie pentru că surorii lui Emese nu i-a putut fi încredințat încă băiețelul. Înainte să fie ucisă, Emese se adresase unui avocat pentru a obține un ordin de protecție, însă pentru ea a fost prea târziu. Prin măsurile propuse de către parlamentarul mureșean, poate alte femei vor avea șansa să își crească în liniște și siguranță copilul/copiii.

La fiecare 30 de secunde, în România, o femeie este bătută, conform statisticilor. În fiecare an, 200 de femei din țara noastră își pierd viața, victime ale violenței în familie. Una din trei femei este victimă a violenței în familie în țara noastră raportat la una din patru la nivel european.

“UDMR și-a asumat să ia măsuri în această privință, deoarece știm cu toții faptul că 2017 este Anul european dedicat eliminării violenței împotriva femeilor și tocmai de aceea am spus că acum este ocazia ca să discutăm și mai mult despre fenomenul de agresiune împotriva femeilor”, a spus deputatul mureșean.

În acest sens, UDMR, prin Organizația de Femei, a demarat o campanie care să se desfășoare timp un an de zile, cu tematica combaterii violenței împotriva femeilor. Campania este gândită pe trei paliere, informare, conștientizare și legiferare.

Campania generală a debutat în 8 martie, Ziua Internațională a Femeii. “Am spus că este o zi foarte bună în care putem să discutăm că nu doar într-o zi trebuie să fii atent la ce se întâmplă și la femeia de lângă tine, ci în fiecare zi trebuie să fim atenți unii la alții”, a motivat Csép Andrea alegerea acestei date.

Deputatul s-a referit apoi la ultimul palier și la cele trei modificări legislative pe care UDMR le-a conceput, mai ales că România a ratificat Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violentei domestice, însă nu a transpus în legislația noastră recomandările din convenție. Parlamentarul a susținut că modificările conțin sancțiuni mai clare și mai aspre față de agresori, iar pe de altă parte protejează mai bine femeile care sunt supuse agresiunilor.

Împăcarea părților funcționează o dată

Astfel, prima modificare legislativă vizează protecția imediată a victimei printr-un ordin de protecție, de urgență. “Ordinul de protecție există și acum, dar ordinul de protecție conform legii trebuie emis în maxim 72 de ore. Acest ordin de protecție se emite în cazul în care victima vine la Poliție, anunță că a fost agresată, că nu poate să stea în liniște și trebuie să aducă martori și se prelungește foarte mult. Din cauza aceasta, foarte multe femei nu se mai duc la poliție să îl denunțe pe partenerul lor, pentru că, până ajunge acolo, agresorul află despre acest lucru. Cele 72 de ore sunt foarte critice pentru ele pentru că acesta poate reveni și poate deveni mult mai agresiv, ceea ce se poate solda cu un final nefericit pentru toți. Și atunci am zis că introducerea ordinului de protecție de urgență ar fi o modalitate de salvare a femeii expuse, pentru că poliția din momentul ce ajunge la locul faptei sau este sesizată de vecini, verifică, constată că este chiar indicat ordinul de protecție de urgență și înlătură agresorul din familie, în sensul că îl duce la poliție sau la un adăpost. Acesta nu va putea să își viziteze familia, să îi contacteze telefonic pe membrii familiei, ceea ce ar apăra și victima, și ar ajuta la semnalarea mai multor cazuri de violență, pentru că femeile în multe locuri nu mai semnalează pentru că le este frică de procedură, agresor etc.”, a explicat deputatul UDMR.

Pentru o mai bună aplicare în practică a acestui ordin de protecție de urgență, o variantă ar fi utilizarea brățărilor care comunică și care indică dacă agresorul se apropie de victimă.

A doua propunere legislativă este ca Poliția să se autosesizeze la locul faptei și să aibă loc o incriminare ex oficio. “Pe de altă parte ar veni și în protejarea victimei și a celor care sunt cât de cât implicați, dar nu sunt proactivi. De exemplu, un vecin dacă aude în fiecare zi că femeia este bătută și nu anunță la poliție deoarece vine poliția, trebuie să dai declarații, trebuie să mergi la tribunal, apoi își spune că poate cei doi se împacă și poate îl bate pe el sau altele. Astfel, prin această modificare, vecinul sesizează poliția și poliția se autosesizează și încep aceste demersuri de cercetare”, a precizat parlamentarul.

Csép Andrea propune și limitarea situației în care agresorul nu răspunde penal pentru că a intervenit împăcarea părților doar la o singură dată. “A doua oară deja nu se mai poate suspenda cercetarea penală care a început împotriva agresorului”, a declarat deputatul.

Educație și adăpost

Parlamentarul a susținut că această problematică este o temă de interes pentru întreaga societate românească, că trebuie discutat despre violența domestică încă din adolescență. O propunere sunt orele de dirigenție mai speciale pentru elevii din clasele IX-XII. “Ne-am dat seama că este foarte important să sensibilizăm această generație pentru că, dacă mama ajunge într-o situație mai complicată, copilul este deja hotărât la vârsta aceasta, dacă știe ce drepturi are, ce trebuie să facă, care sunt primele semne că sunt probleme, și își poate lua mama de mână și o poate duce într-un loc mai sigur”, a spus Csép Andrea.

O altă problemă care va trebui rezolvată este cea a adăposturilor pentru femeile violentate, care astăzi sunt în număr insuficient. Spre exemplu, în județul Mureș, singurul adăpost dezvoltat de IEESR poate găzdui 10 persoane supuse violenței domestice.

Ligia VORO