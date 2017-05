”Marele spectacol încă n-a început”, la Sala Mică

Joi, 11 mai, ora 19:30 la Sala Mică a Teatrului Național se va juca spectacolul ”Marele spectacol încă n-a început”, de Cornel Udrea în regia lui Sorin Misirianţu, un one woman show – ce o are ca protagonistă pe ac triţa Rodica Baghiu. Universul contemporan propus de Cornel Udrea în acest text abordează o i care te face să reflectezi la ș problematică ce poate să vizeze orice individ viaţă. La puţina viaţă care ţi-a mai rămas, indiferent ce vârstă ai. ”Marele spectacol încă n-a început are la bază un text profund care ne predispune la mai multă decenţă în lumea asta care caută încă în dicţionar acest termen simplu, aparent banal”, spune regizorul spectacolului Sorin Misirianţu.

Foto: Bristena