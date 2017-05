FOTO: Ametistul, vedeta expoziţiei Mineralia

Curtea Muzeului de Etnografie şi Artă Populară din Târgu-Mureş a găzduit în perioada 5-8 mai o nouă ediţie a expoziţiei Mineralia, eveniment organizat de Muzeul Județean Mureș și Grupul Mineralia. „De peste zece ani organizăm acest eveniment. La început am avut o singură ediţie, la un moment dat două ediţii, chiar trei ediţii Mineralia într-un an. Mineralia există în Târgu-Mureș de zece ani. Cei care participă se încăpăţânează să vină deoarece încă practică meseria de geolog, deși exploatările miniere din ţară au cam dispărut. De fapt, se încăpăţânează să vine pentru că există în continuare cerere din partea publicului. În fiecare an, cu o lună înainte de expoziţie deja primim telefoane în care suntem întrebaţi dacă mai vin cei de la Mineralia”, a declarat Angela Săplăcan, muzeograf, coordonatorul Expoziţiei Mineralia.

Legenda Ametistului

Vedeta primei ediţii Mineralia din acest an a fost ametistul, piatră semipreţioasă cunoscută încă din cele mai vechi timpuri. „De vreo cinci ani am decis, dacă tot publicul este atât de doritor, să oferim la fiecare ediţie câte câte un mineral vedetă. La această ediţie vedeta a fost Ametistul. A fost amenajat și un mic stand cu eșantioane de ametist, cu geode, flori de mină, cristale sau bijuterii din ametist. Există și o veche legendă care spune că Bachus s-a îndrăgostit de o frumoasă pământeancă care nu a vrut să cedeze farmecelor lui și a cerut ajutorul celorlalte zeităţi, iar zeiţele au transfrmat-o într-o statuie de cuarţ, un mineral incolor. Atunci Bachus, întristat pentru această întâmplare, a vărsat un pahar de vin asupra statui care și-a schimbat culoarea, din transparentă în nuanţă violet specifică ametistului”, a subliniat Angela Săplăcan.