Icoana, liantul dintre profesor şi ucenic

Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, în colaborare cu Muzeul de Etnografie și Artă Populară Mureș, au vernisat vineri, 5 mai, expoziţia “Arhietipuri iconografice contemporane” semnată de Călin Bogătean și Elena Ecaterina Baciu din Buzău, ucenic și cursantă la Școala Populară de Artă din Târgu-Mureș, membră a Asociației Artiștilor Plastici Mureș. “Expoziţia cuprinde lucrări emblematice ale iconografiei universale, în mare parte copii și reproduceri după icoane făcătoare de minuni de la Muntele Athos, din Ierusalim, de la Mănăstirea Nicula, precum și alte lucrări pe care eu și eleva mea le-am transpus în icoane pe lemn. Elena Ecaterina Baciu s-a întrecut pe sine, a făcut compoziţii iconografice pe sticlă, compoziţii tradiţionale pe care, până la ora actuală nu a reușit nimeni să le redea atât de bine și atât de complex. Sunt expuse în cadrul expoziţiei în jur de 30 de lucrări, lucrări care merită văzute de publicul larg timp de o lună cât durează această expoziţie, mai exact până pe 14 iunie când elevii de anul III ai Școlii Populare de Arte vor susţine lucrarea de diplomă tot aici în spaţiul expoziţional al Muzeului Etnografic”, a declarat Călin Bogătean.

Înţelegerea şi transpunerea icoanei

Elena Ecaterina Baciu, de loc din Buzău, a moștenit dragostea pentru icoane de la bunica sa, aprofundată mai apoi graţie profesorul Călin Bogătean. “A fost o onoare pentru mine, să pot expune alături de profesorul meu, pe care o datorez în primul rând Sfântului care mi-a călăuzit pașii în icoană, și nu în ultimul rând profesorului care nu numai că mi-a că- lăuzit pașii în icoană, dar și în în ce privește evoluţia mea personală, modul de a te comporta în societate prin icoană. Prima icoană am pictat-o acum patru ani de zile acasă la Buzău. A fost atunci un curs inedit, eu fiind primul elev al profesorului Călin Bogătean care a făcut un curs la distanţă. În genere, e oarecum neobișnuit pentru că icoana nu o poţi învăţa decât dacă stai lângă maestru, să-ţi explice modul în care unduiește penelul pe bucata de lemn. Eu am trecut anumite limite fizice reușind să înţeleg icoana prin intermediul cuvântului până la urmă. Am înţeles icoana prin cuvânt, după care am transpus-o pe bucata de lemn”, a precizat Elena Ecaterina Baciu. Vernisajul s-a bucurat de prezenţa președintelui Asociației Culturale ,,Punți de lumină”, Mariana Cristescu, a teologului Septimiu Maier, a părintelui Ionel Pintilie, preot paroh din Șăulia de Mureș, care a oficiat o mică slujbă de sfințire a lucrărilor expuse, precum și a solistelor Raluca Focșan Bogătean și Iulia Maier care au prezentat publicului prezent un recital de pricesne.