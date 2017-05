Rezultate excelente pentru sportivii de la Jaguar Academy Mureş Taekwondo

In perioada 5-6 mai 2017 la Focsani a avut loc Cupa Vreancea ed IV – Memorialul Tomita Lazar Taekwondo. La acest evenimet au luat startul 202 sportivi de la 11 cluburi printre care si Jaguar Academy Mures cu 8 sportivi reusind sa obtina urmatoarele rezultate:

Kyorugy WTF (Luptă):

Locul I – Maria Monica Morar – Little olimpics Feminin – 18 kg

Locul I – Lorena Teodora Chirteş – Copii 1 Feminin – 23 kg

Locul I – Ingrid Gref – Copii 1 Feminin – 29 kg

Locul I – Feher Szidonia Izabella – Copii 1 Feminin – 36 kg

Locul I – Csalai Robert – Copii 1 Masculin

Locul II – Bartos Camelia Aniko – Copii 1 Feminin – 25 kg

Locul II – Szabadi Terez Ildiko – Cadeti Feminin – 41 kg

Locul III – Pavel Ovidiu Morar – Copii Masculin

Clasamentul general al cluburilor: Jaguar Academy Mureş – locul IV

Sportivii sunt antrenati de Alecsandra Matei, Man Alexandru, Fuccaro Krista care pe aceasta cale multumesc organizatorilor pentru invitatie si transmite sincere felicitari pentru toata munca depusa la acest minunat eveniment.

Conducerea clubului multumeste parintilor sportivilor pentru sustinerea acestora in competitie si asteapta cu drag toti iubitori de arte martiale in marea familie Jaguar Academy Mures in zona central a orasului Targu-Mures la sectia maghiara & romana, telefon 0746-615.377.

Alex TOTH