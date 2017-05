Dezbatere despre bioeconomie la ”Grand”

Hotelul “Grand” din Târgu-Mureș a găzduit luni, 8 mai, dezbaterea regională a proiectului ”Cercetări privind identificarea priorităților de dezvoltare a bioeconomiei în România pentru perioada 2016-2030”, eveniment organizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie (ICECHIM). Prezentarea proiectului și rezultatele acestuia au fost făcute de către dr. Florin Oance, biochimist, abilitat în biotehnologie, director științific al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie. Proiectul urmărește fundamentarea, elaborarea, definitivarea și comunicarea priorităților pentru dezvoltarea bioeconomiei în România pentru perioada 2016- 2030 prin evaluarea potențialului de cercetare-dezvoltare și a celui industrial în domeniul bioeconomic, identificarea priorităților privind integrarea sub-sistemelor economice naţionale în dezvoltarea bioeconomică europeană și stabilirea principalelor acțiuni necesare pentru realizarea priorităților identificate. ”Proiectul a început anul trecut, se va finaliza în vara acestui an prin punerea la dispoziția Ministerului Cercetării în vederea finanțării a mai multor tipuri de astfel de probleme majore, prin a căror finanțare să se obțină soluții inovative care să ducă la o creștere a profitabilității activităților din bioeconomie. Finanțatorul este Ministerul Cercetării și Inovării, iar cei care au implementat proiectul sunt Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Științe Biologice, Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică -ICIA și trei parteneri privați, Centrul de Biochimie Aplicată și Biotehnologie -BIOTEHNOL, GEA Strategy and Consulting -GEA și F.M. Management Consultancy -FMMC. La conferința de la Târgu-Mureș am invitat în primul rând membrii din comunitatea de afaceri, antreprenori. Ideea este de a stabili punți între antreprenori și cercetători să vedem cum putem găsi felul de a lucra pentru a valorifica rezultatele cercetării”, a precizat Florin Oance.

Biorafinarea, potențial de dezvoltare

În cadrul conferinței a avut loc prezentarea cu tema ”Biorafinarea, potențial de dezvoltare în economia din România” făcută de Marin Șenila, INCDO-INOE-2000 Filiala Cluj-Napoca a Institutului de Cercetări pentru Instrumentație Analitică (ICIA). ”Biorafinarea reprezintă un proces complex de prelucrarea bioresurselor, în primul rând a biomasei rezultată din agricultură, fie din cultura propriu-zisă, fie din prin produsele secundare. Ca și diferență, la rafinarea clasică din țiței se obțin carburanți, energie și produse pentru industria chimică, iar biorafinarea folosește biomasă, pentru obținerea de produse biochimice, îngrășăminte, biochimicale, precum și alte surse de energie, carburanți, biogaz, biohidrogen, biodiesel”, a spus Marin Șenila. Acesta a subliniat importanța domeniul biorafinării, în contextul tranziției la o industrie bazată pe resurse regenerabile. ”La nivel mondial se constată că trebuie să se facă tranziția la economia post-petrolieră, în contextul în care resursele sunt limitate și epuizabile. Este nevoie de o utilizare a resurselor regenerabile, atât pentru a produce energie cât și chimicale, lucru care a devenit o necesitate. Trebuie impulsionată tranziția de la o economie bazată pe combustibilii fosili către utilizarea de materiale regenerabile. Premizele economiei actuale sunt date de faptul că încă resursele sunt abundente, disponibile, iar deșeurile sunt simplu de gestionat, cel puțin deocamdată. În ce privește populația globului, estimarea este ca până în anul 2020 la nivel global numărul de locuitori va depăși opt miliarde, iar până în anul 2050 la peste nouă miliarde, iar resursele vor fi tot mai greu de gestionat”, a subliniat Marin Șenila.