FOTO: Tractoarele din portofoliul IRUM prezentate fermierilor din zona Lunca

Compania IRUM SA și societatea Maviprod din Reghin au organizat marți, 9 mai, o demonstrație în câmp a tractoarelor HATTAT, gazdă fiind terenul din zona localității Sântu, comuna Lunca, aparținând fermierului Ioan Dolha. Au fost prezentate două modele de tractoare HATTAT A 110 și C 3080, fermierii prezenți având parte la sfârșit și de un test-drive cu aceste două modele. ”Am discutat cu agricultorii din zonă și colaboratorii noștri și am zis că e momentul oportun pentru a prezenta aceste tractoare HATTAT echipate cu motoare Perkins. Am avut o demonstrație cu un combinator, completată de un test-drive, prin care cei doritori s-au putut convinge de calitatea acestor tractoare prezentate. Referitor la aceste tractoare HATTAT, sunt utilaje foarte simple, la care cel mai important lucru îl reprezintă motorul Perkins. Este foarte important să prezentăm fermierilor pe viu, în câmp, calitățile acestor tractoare. Și când cumpărăm o pâine dorim să cunoaștem calitatea ei, o prindem în mână, o simțim, darămite când e vorba să cumperi un tractor. Clientul vrea să vadă pe viu, să încerce utilajul, cum a fost și la această demonstrație. Sperăm ca în urma acestui eveniment să legăm anumite contracte, acesta a fost și scopul nostru. Vom organiza tot mai multe astfel de evenimente, în mai multe zone ale țării. Următorul astfel de eveniment va avea loc la Piatra Neamț, în cursul acestei săptămâni, tot cu aceste tractoare HATTA”, a precizat Alex Geczi, director vânzări, Departamentul Tractoare Agricole din cadrul IRUM SA Reghin.

Prezentare HATTAT

Demonstrația a început cu o scurtă prezentare a firmei producătoare a tractoarelor HATTAT, distribuite pe piața românească de către Maviprod SA Reghin începând cu anul 2015. ”Compania HATTAT Traktor face parte din grupul Hema, care operează în domeniu construcțiilor de tractoare din anul 1973. Produc- ția în masă a primului tractor din brandul HATTAT a început în 2007, cu o forță de muncă calificată și ingineri experimentați. Ținând cont de nevoile din agricultură, firma și-a îmbunătățit constant gama de tractoare cu o putere între 50 și 102 cp. Tractorul HATTAT a primit în anul 2010 distincția de ”Tractorul Anului” în Polonia. Prin vânzarea tractoarelor HATTAT în mai mult de 80 de țări de pe cinci continente, HATTAT începe să devină un brand global. Fabrica de tractoare HATTAT are o suprafață de 350 de mii mp, deține o forță de muncă bine pregătită, calificată, bazându-se pe experiența celor 3.000 de angajați. Este lider în ce privește furnizarea de componente pentru agricultură, mașini de construcții, industrie minieră și alte ramuri industriale. Începând din anul 2015 Maviprod Reghin devine unicul distribuitor al tractoarelor HATTAT cu motoare Perkins din România”, a precizat Dan Cioarec, reprezentant vânzări, Departamentul Tractoare Agricole din cadrul IRUM SA Reghin.

Demonstrație cu tractorul HATTAT A 110

Prima parte a demonstrației i-a aparținut tractorului HATTAT A 110, cu o capacitate de 102 cp. ”Modelul este rezultatul unei companii cu o vastă experiență în domeniul tractoarelor agricole, caracterizându-se prin robustețe, fiabilitate, putere și confort pentru utilizator. Este de asemenea un utilaj extrem de versatil care, angrenat cu diverse mașini și utilaje specializate tractate poate îndeplinii diverse sarcini în lucrări de agricultură, silvicultură și transporturi. Este dotat cu un motor Perkins pe 4,4 litri, fabricat în Anglia, cu 4 cilindri, turbocompresor și intercooler. Eficien- ța deosebită a acestui tractor este dată de sistemul de transmisie cu 12 viteze de mers, înainte și înapoi. Beneficiază de o pompă hidraulică cu un debit de 58 de litri pe minut, având capacitatea de ridicare în tiranți de 3.750 de kilograme. Confortul acestui tractor este asigurat de o cabină modernă cu două locuri, toate comenzile fiind foarte bine organizate, geamuri rabatabile, scaune cu pernă de aer, sistem audio, aer condiționat, care fac din utilizarea acestui tractor o plăcere”, a subliniat Dan Cioarec.

HATTAT 3080, eficiență și confort

Al doilea tractor expus în cadrul demonstrației a fost HATTAT C 3080, de asemenea echipat cu un motor Perkins, cu o capacitate de 76 cp. ”Este un tractor capabil, performant, se remarcă prin eficiență și o serie de dotări moderne care îi permit să execute o gamă largă de lucrări în funcție de necesitățile utilizatorului. Poate face o gamă de lucrări agricole , pretate în special în fermele mici și mijlocii. Este dotat cu un motor Perkins de 3,3 litri, fabricat în Anglia, cu turbocompresor și intercooler. Beneficiază de o pompă hidraulică cu o capacitate de 45 de litri pe minut, cu o capacitate de ridicare de 3.000 de kilograme. La fel ca și tractorul A 110, modelul C 3080 are compresorul de aer inclus în dotarea standard, la fel și confortul cabinei, cu scaun operator confortabil, sistem audio, aer condiționat”, a arătat Dan Cioarec.

Interes şi la Batoș

Printre cei prezenți în cadrul demonstrației s-a numărat și primarul comunei Batoș, Dumitru Dinu Cotoi, interesat în achiziția unui tractor pentru lucrările gospodărești din comună. ”Este pentru prima dată când particip la o astfel de demonstrație, și mă bucur că am dat curs invitației celor de la IRUM, pentru că suntem interesați de achiziționarea unui astfel de tractor, pentru a-l folosi la lucrările din comună. Mă așteptam să fie prezentate mai multe modele, dar cu toate acestea, ne interesează tocmai modelele care ne-au fost prezentate. Vom face acest pas în achiziționarea unui astfel de tractor la primărie pentru lucrări de deszăpezire, transport și alte lucrări gospodărești. Primul avantaj este că firma care distribuie aceste tractoare este una locală, astfel întreținerea acestora este mult mai ușoară, acesta fiind principalul avantaj care ne determină să facem această achiziție”, a spus Dumitru Dinu Cotoi.

Demonstrație de utilaje în premieră la Lunca

Altă prezență a fost cea a primarului comunei Lunca, Teodor Vultur, fermier de seamă al locului, interesat de asemenea de oferta celor de la IRUM în ce privește utilajele agricole. ”Vreau să mulțumesc celor de la IRUM pentru acest eveniment organizat în premieră în comuna Lunca. Am participat la foarte multe demonstrații, cu multe firme, dar chiar la noi la Lunca încă nu. Mi se pare un lucru benefic pentru agricultorii din comuna Lunca, prezenți în număr destul de mare la această demonstrație. Cred că după această demonstrație ar trebui să mai urmeze și altele. Personal, eu mai fac și un pic de agricultură, lucrez în jur la 300 de hectare, și pe mine mă tentează aceste utilaje. Eu am achiziționat deja un tractor HATTAT de 102 cp, care a fost și prezentat, pe lângă care mai avem ceva negocieri legate de ceva utilaje agricole. Prețul este rentabil, distanța față de noi, garanția, post-garanția, sunt chestiuni care pentru noi care suntem în zona Reghinului contează, față de alte reprezentanțe situate la distanțe mai mari”, a menționat Teodor Vultur.